VNPT ưu đãi lớn mùa World Cup 2026

Cụ thể, từ ngày 01/06 đến hết 30/06/2026, khách hàng đăng ký mới các gói combo Internet – Truyền hình MyTV của VNPT và thanh toán trước cước 12 tháng sẽ được tặng ngay 300.000 đồng tiền mặt cùng ưu đãi thêm 01 tháng sử dụng dịch vụ miễn phí.

Chương trình áp dụng cho nhiều gói cước như HomeTV1, HomeTV2, HomeTV3, HomeTV VIP1, HomeTV VIP2, HomeTV VIP3 và Home Đỉnh, giúp khách hàng vừa tối ưu chi phí, vừa tận hưởng trọn vẹn không khí bóng đá đỉnh cao ngay tại nhà.

Song song với ưu đãi hòa mạng mới, từ ngày 01/06 đến 30/07/2026, MyTV cũng triển khai chương trình tương tác “Đường tới World Cup” trên ứng dụng MyTV dành cho toàn bộ khách hàng.

Người dùng chỉ cần truy cập chuyên mục chương trình trên smartphone hoặc tablet để mở quà, thực hiện các nhiệm vụ tương tác hằng ngày và tích lũy lượt chơi xuyên suốt mùa giải. Khách hàng sử dụng TV hoặc website cũng có thể tham gia nhanh bằng cách quét QR code hiển thị trên giao diện dịch vụ.

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên đến 3 tỷ đồng

Thông qua chương trình, khách hàng có cơ hội sở hữu:

iPhone 17 Pro Max 256GB

Apple AirPods 4 Active Noise Cancellation

Hơn 16.000 quà tặng khác như voucher Grab, Shopee trị giá tới 500.000 đồng

Các gói cước thể thao hấp dẫn trên MyTV

Đặc biệt, toàn bộ nội dung World Cup 2026™ sẽ được phát sóng trực tiếp và trọn vẹn trên MyTV với chất lượng cao, mang đến trải nghiệm thể thao sống động cho người hâm mộ trong suốt mùa hè bóng đá năm nay.

Khách hàng có thể truy cập ứng dụng MyTV để tìm hiểu chương trình và đăng ký các gói dịch vụ; truy cập Digishop VNPT để đăng ký combo Internet - Truyền hình VNPT, hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800 1166 để được tư vấn và hỗ trợ.