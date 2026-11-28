Ngày 27/11/2026, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam – ASEAN (VAHC) tổ chức Diễn đàn Quốc tế Hydrogen và Năng lượng Tương lai – Hướng tới 2030 (International Hydrogen & Future Energy Forum – Towards 2030).

Sự kiện quy tụ các chuyên gia, nhà quản lý, đại diện doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng các diễn giả đến từ Mỹ, Nhật Bản, Anh, Singapore, Đài Loan và nhiều tổ chức, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng.

Diễn đàn tập trung thảo luận lộ trình đưa công nghệ Hydrogen và các giải pháp năng lượng mới từ nghiên cứu, thử nghiệm sang triển khai thương mại, thu hút đầu tư. Trong đó, vấn đề nâng cao năng lực tiếp nhận, làm chủ và phát triển công nghệ trong nước được xác định là một trong những yêu cầu quan trọng đối với Việt Nam.

Làm chủ công nghệ để phát triển kinh tế hydrogen

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam – ASEAN (VAHC) nhận định quá trình chuyển dịch sang các hệ thống năng lượng sạch hơn, thông minh hơn và bền vững hơn không còn đơn thuần là mục tiêu môi trường, mà đã trở thành ưu tiên chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh công nghiệp và an ninh năng lượng.

Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam – ASEAN (VAHC) phát biểu tại diễn đàn.

Theo ông Minh, Việt Nam đang có nhiều cơ hội từ xu hướng chuyển dịch năng lượng, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu năng lượng và sản xuất công nghiệp ngày càng lớn. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những cơ hội này, Việt Nam không chỉ cần thu hút đầu tư mà còn phải nâng cao năng lực tiếp nhận và phát triển công nghệ.

Đồng quan điểm, bà Susan Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Trade Event Pro cho rằng bài toán quan trọng trong phát triển ngành Hydrogen là từng bước làm chủ, cải tiến công nghệ và tạo ra giá trị trong nước, thay vì chỉ nhập khẩu thiết bị về vận hành theo hướng dẫn của đối tác nước ngoài.

Bà Susan Nguyễn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, trao đổi tri thức và tăng cường quan hệ đối tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nhà cung cấp công nghệ và các tổ chức tài chính.

Ở góc độ nghiên cứu và đào tạo, PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, nguyên Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST), Trưởng Phòng thí nghiệm Hệ thống Năng lượng Nhiệt, Trường Cơ khí, HUST, cho rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam đến năm 2030 là nâng cao năng lực thông qua chuyển giao công nghệ và tiếp thu kinh nghiệm từ các dự án đã triển khai.

Bà Susan Nguyễn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Trade Event Pro chia sẻ tại sự kiện.

Theo PGS.TS. Phạm Hoàng Lương, năng lực công nghệ cần được phát triển trên toàn bộ chuỗi giá trị Hydrogen, từ chuyển đổi, lưu trữ đến sử dụng. Song song với đó, Việt Nam cần xây dựng tiêu chuẩn cho Hydrogen xanh và Hydrogen phát thải thấp, đồng thời triển khai các dự án thí điểm quy mô nhỏ để kiểm chứng công nghệ, tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Ông Ivan Lim, Giám đốc Điều hành Wisdom Motor, Trưởng đại diện VAHC tại Singapore, cũng cho rằng Việt Nam không nên chỉ tiếp nhận công nghệ theo mô hình mua về và vận hành (plug and play). Điều quan trọng là tạo ra giá trị gia tăng trong nước thông qua quá trình điều chỉnh, cải tiến và phát triển sản phẩm.

Dẫn kinh nghiệm phát triển ngành ô tô tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, ông Ivan Lim cho rằng các quốc gia này đã tiếp thu công nghệ từ những nước đi trước, sau đó từng bước đổi mới và phát triển sản phẩm của riêng mình. Với Việt Nam, nguồn nhân lực trẻ và năng lực đổi mới sáng tạo trong nước có thể trở thành nền tảng để cải tiến công nghệ chuyển giao, phát triển sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.

Theo ông, quá trình này đòi hỏi sự kiên trì của doanh nghiệp và cơ quan hoạch định chính sách. Việc tiếp nhận công nghệ chỉ thực sự tạo ra năng lực nội sinh khi doanh nghiệp trong nước có thể tham gia sâu hơn vào thiết kế, điều chỉnh và phát triển sản phẩm, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nhà cung cấp nước ngoài.

Các chuyên gia chia sẻ tại phiên thảo luận bàn tròn.

Trong khi đó, bà Vân Nguyễn, Giám đốc Quản lý hợp đồng toàn cầu, Envision Energy, đánh giá Việt Nam có tiềm năng phát triển Hydrogen xanh nhờ nguồn năng lượng tái tạo, năng lực công nghiệp và định hướng chính sách. Tuy nhiên, để chuyển từ tiềm năng sản xuất sang xây dựng các nhà máy có khả năng vận hành hiệu quả và thu hút vốn đầu tư, cần giải quyết nhiều vấn đề, trong đó có khả năng làm chủ công nghệ, bảo đảm nguồn điện sạch, tìm kiếm khách hàng và kiểm soát chi phí.

Kết nối doanh nghiệp, thương mại hóa công nghệ năng lượng

Với chủ đề “Hydrogen và năng lượng tương lai: Từ đột phá công nghệ đến đầu tư và triển khai thực tiễn”, diễn đàn được thiết kế thành ba phiên chính.

Phiên thứ nhất tập trung vào nền kinh tế Hydrogen đến năm 2030, từ công nghệ sản xuất, hạ tầng, ứng dụng trong công nghiệp và giao thông đến khả năng thương mại hóa. Các nội dung được thảo luận gồm Hydrogen ngoài khơi tại Việt Nam, điện phân Hydrogen xanh quy mô gigawatt và amoniac xanh.

Phiên thứ hai mở rộng sang các công nghệ định hình hệ thống năng lượng tương lai, gồm tích hợp năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, quản lý năng lượng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Phiên cuối cùng tập trung vào tài chính và đầu tư, thảo luận giải pháp chuyển các công nghệ năng lượng từ giai đoạn đổi mới sang những dự án có tính khả thi về tài chính tại Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng, để phát triển kinh tế Hydrogen, Việt Nam cần nâng cao năng lực tiếp nhận và làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp và hợp tác quốc tế.

Bên cạnh các bài trình bày chuyên đề, diễn đàn tổ chức hai phiên tọa đàm với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp, chuyên gia năng lượng và tổ chức nghiên cứu. Các nội dung trao đổi tập trung vào điều kiện cần thiết để phát triển nền kinh tế Hydrogen, thu hút đầu tư và tăng cường phối hợp giữa các bên trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi chuyên môn, diễn đàn còn mở đầu cho chuỗi hoạt động kết nối doanh nghiệp trước thềm Triển lãm Quốc tế Năng lượng Tương lai – Future Energy Expo & Conference 2027 (FEEX 2027).

Dự kiến diễn ra từ ngày 13–15/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, FEEX 2027 đặt mục tiêu phát triển không gian triển lãm quy mô 10.000 m², quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp trưng bày và thu hút 10.000 lượt khách tham quan chuyên ngành.

Triển lãm tập trung vào các lĩnh vực năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), lưới điện thông minh, quản lý năng lượng, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực năng lượng, trung tâm dữ liệu, nhà máy thông minh, tòa nhà thông minh, điện khí hóa công nghiệp và hạ tầng sạc xe điện.

Theo định hướng của Ban tổ chức, FEEX 2027 không chỉ là không gian giới thiệu công nghệ, thiết bị và giải pháp năng lượng mà còn hướng tới kết nối các nhà sản xuất, nhà cung cấp giải pháp với doanh nghiệp sản xuất, chủ đầu tư khu công nghiệp, đơn vị phát triển dự án, tổng thầu EPC, nhà phân phối và tổ chức đầu tư.

Các hoạt động kết nối nhà mua hàng (Hosted Buyer), kết nối giao thương (Business Matching), hội nghị chuyên ngành và khu gian hàng quốc tế được kỳ vọng thúc đẩy cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ.

Từ nay đến thời điểm khai mạc triển lãm, Ban tổ chức dự kiến tiếp tục triển khai các hội nghị, diễn đàn chuyên ngành và roadshow tại nhiều tỉnh, thành phố, trung tâm công nghiệp trọng điểm.

Nội dung tập trung vào những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp như tối ưu chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả sử dụng điện, lưu trữ năng lượng, hiện đại hóa hạ tầng điện, ứng dụng công nghệ thông minh và giảm phát thải trong sản xuất.

Thông qua chuỗi hoạt động trước, trong và sau triển lãm, FEEX 2027 hướng tới hình thành nền tảng kết nối lâu dài giữa công nghệ năng lượng với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường năng lượng tại Việt Nam.