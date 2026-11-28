Lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng), đơn vị đăng cai chính. Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) phối hợp tổ chức. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì cuộc thi.

Trước lễ trao giải, 10 đội xuất sắc nhất cả nước lần lượt bảo vệ sản phẩm AI nhúng trước hội đồng giám khảo trong 5 giờ, từ 8h15 đến 13h15.

Kết quả chấm vòng chung kết Thiết kế điện tử Việt Nam 2026. Nguồn BTC

Thành công bắt đầu từ tinh thần dám nghĩ, dám làm

Thay mặt đơn vị đăng cai, TS. Trần Thế Sơn cho rằng giá trị của cuộc thi vượt ra ngoài những tấm bằng khen. “Thành công lớn nhất chính là việc các bạn đã dám đưa ra giải pháp mới cho các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, dám thử nghiệm những ý tưởng mới và dám biến kiến thức thành những sản phẩm có giá trị thực tiễn”, TS. Trần Thế Sơn khẳng định.

TS. Trần Thế Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, phát biểu thay mặt đơn vị đăng cai tại Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026

Kết quả vòng chung kết phản ánh rõ nhận định này. Mười đề tài AI nhúng tập trung giải quyết các vấn đề thực tiễn như tìm kiếm nạn nhân sau lũ lụt bằng phao cứu hộ tự hành, cảnh báo khí độc, giám sát hư hỏng mặt đường, phân loại rác bằng xe tự hành, điều khiển đèn giao thông và bảo mật mạng IoT. Theo TS. Trần Thế Sơn, các sản phẩm thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, năng lực làm chủ công nghệ và mong muốn đóng góp cho đất nước của sinh viên.

TS. Trần Thế Sơn lưu ý các đội thi xem giải thưởng là sự ghi nhận trong một chặng đường, không phải đích đến cuối cùng. Sẽ có đội đạt giải cao, cũng có đội chưa đạt kỳ vọng, nhưng tất cả nên coi cuộc thi là điểm khởi đầu để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm AI nhúng.

"Những kinh nghiệm, kiến thức, sự kết nối với chuyên gia và doanh nghiệp có được từ cuộc thi sẽ là nguồn vốn quý giá để các bạn tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp", TS. Trần Thế Sơn cho biết.

TS. Trần Thế Sơn đánh giá sinh viên hôm nay là lực lượng quan trọng trong quá trình xây dựng đất nước dựa trên tri thức, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhận định này đặt trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi năng lực đổi mới sáng tạo và làm chủ công nghệ. Ban Tổ chức kỳ vọng cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 sẽ góp phần phát hiện, bồi dưỡng những kỹ sư, nhà nghiên cứu, doanh nhân công nghệ tài năng và những công dân có trách nhiệm với cộng đồng, đất nước.

Nghị quyết 57-NQ/TW và 71-NQ/TW đi vào giảng đường

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn gắn cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 trong mối liên hệ với hai chủ trương lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ và giáo dục. Đó là Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo TS. Trần Thế Sơn, các dự án sinh viên đưa ra tại cuộc thi là minh chứng cho việc chuyển những định hướng này thành hoạt động nghiên cứu và sản phẩm công nghệ ngay trong giảng đường.

"Nhìn vào những dự án tham gia cuộc thi năm nay, chúng ta có quyền tin tưởng rằng các chủ trương lớn ấy đang từng bước được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể trong các trường đại học, học viện, cơ sở giáo dục và trong chính những ý tưởng sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam", TS. Trần Thế Sơn nhấn mạnh.

Từ yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ số, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, khẳng định cuộc thi góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ số, Chiến lược Make in Vietnam và Chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các định hướng này đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ kỹ sư làm chủ công nghệ lõi, nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông cũng đánh giá nhiều đề tài AI nhúng năm nay có tính ứng dụng cao, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế, tạo tiền đề để sinh viên phát triển sản phẩm và khởi nghiệp.

TS.Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu tại Lễ bế mạc và trao giải Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 với chủ đề AI nhúng

Theo TS. Trần Đức Lai, Ban Tổ chức phát động cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 từ tháng 6. Sau hơn một tháng, cuộc thi nhận được 270 hồ sơ đăng ký từ 61 trường và viện nghiên cứu trên cả nước, thu hút 1.017 sinh viên tham gia, gần gấp đôi năm 2025. Các vòng thi diễn ra tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam nhằm bảo đảm tính khách quan và công bằng. Qua vòng sơ loại, 36 đội vào bán kết, 10 đội giành quyền tham dự chung kết toàn quốc.

Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu, kết nối chuyên gia với doanh nghiệp và tạo điều kiện để người trẻ phát triển sản phẩm công nghệ. Ông nhận định điện tử và bán dẫn là những công nghệ chiến lược, giữ vai trò trụ cột trong chuyển đổi số quốc gia.

Các đội thi cần giữ vững niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến. Mỗi sản phẩm AI nhúng hôm nay có thể trở thành điểm khởi đầu cho những công trình công nghệ lớn hơn trong tương lai.