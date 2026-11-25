Giếng khoan Gia Lai phun khí CO₂ suốt 2 năm, hé lộ nguồn tài nguyên. Ảnh: Phạm Hoàng.

Giếng khoan tưới cà phê bất ngờ phun khí và nước cao gần 20m

Một giếng khoan phục vụ tưới cà phê tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai, bất ngờ phun khí và nước lên cao gần 20m, duy trì hiện tượng trong gần hai năm qua. Kết quả phân tích mẫu khí cho thấy carbon dioxide (CO₂) chiếm tới 81,9%, mở ra những câu hỏi về đặc điểm địa chất, nguồn gốc khí tự nhiên dưới lòng đất cũng như khả năng thu hồi, sử dụng nguồn khí này trong hoạt động sản xuất công nghiệp.

Theo thông tin có được, giếng khoan thuộc khu đất trồng cà phê của ông Phạm Anh Khoa, trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Gia đình ông sở hữu gần 1ha cà phê tại thôn Hưng Tiến, xã Chư Prông. Năm 2024, trong quá trình khoan giếng lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, ông Khoa bất ngờ phát hiện dòng khí và nước phun mạnh từ lòng đất lên cao gần 20m. Gia đình đã tìm cách lấp giếng nhưng không thành công do áp lực phun quá lớn, khiến hiện tượng này kéo dài cho đến nay.

Trước diễn biến bất thường, chủ giếng đã chủ động lấy mẫu khí gửi đến đơn vị chuyên môn để phân tích thành phần. Kết quả kiểm nghiệm do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện cho thấy CO₂ chiếm 81,9% thành phần mẫu khí. Đây là tỷ lệ được xác định trong mẫu thu thập tại giếng khoan, chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ nguồn khí dưới lòng đất có thành phần ổn định ở mức tương tự hoặc có thể khai thác ngay ở quy mô công nghiệp.

CO₂ là loại khí không màu, không mùi, tồn tại tự nhiên trong khí quyển và có thể xuất hiện trong các tầng địa chất dưới lòng đất. Trong những điều kiện nhất định, khí tích tụ trong các lớp đất đá hoặc hòa tan trong nước ngầm có thể thoát ra khi hoạt động khoan tạo đường dẫn từ tầng chứa lên bề mặt. Khi áp suất trong tầng chứa cao hơn áp suất tại miệng giếng, dòng khí có thể đẩy nước phun lên mạnh, tạo thành hiện tượng tương tự những gì đã xảy ra tại Chư Prông. Tuy nhiên, để xác định chính xác cơ chế hình thành, nguồn gốc và đặc điểm của dòng khí tại khu vực này, các cơ quan chuyên môn cần tiến hành khảo sát địa chất, đo áp suất, lưu lượng và phân tích thành phần khí theo thời gian.

Hiện tượng phun khí và nước tại Chư Prông cũng không phải trường hợp đơn lẻ. Theo lãnh đạo UBND xã, từ năm 2024 đến nay, địa phương ghi nhận bốn giếng khoan xuất hiện tình trạng tương tự, trong đó có những thời điểm cột khí và nước phun cao gần 20m. Ngày 20/7/2026, ông Đàm Xuân Hòa, trú tại làng Klă, trong quá trình cải tạo giếng cũ và khoan đến độ sâu khoảng 180m, cũng gặp hiện tượng khí và nước phun mạnh khỏi mặt đất. Sau hơn 20 ngày, giếng này tự ngừng phun, trong khi giếng của ông Khoa vẫn tiếp tục hoạt động.

Việc nhiều giếng khoan trong cùng khu vực xuất hiện hiện tượng tương tự cho thấy cần nghiên cứu mối liên hệ giữa các tầng chứa nước, cấu trúc địa chất và sự phân bố khí dưới lòng đất. Dù vậy, những thông tin hiện có chưa đủ cơ sở để kết luận các giếng cùng kết nối với một tầng chứa khí hoặc khu vực có trữ lượng CO₂ đủ lớn để khai thác thương mại.

Giếng khoan Gia Lai phun khí CO₂ suốt 2 năm, hé lộ nguồn tài nguyên. Ảnh: Phạm Hoàng.

Nguồn khí CO₂ tự nhiên và bài toán thu hồi tài nguyên

Từ một sự cố ngoài dự kiến trong quá trình khoan giếng tưới cà phê, nguồn khí CO₂ tại Chư Prông đang đặt ra bài toán về khả năng thu hồi và sử dụng tài nguyên. Theo thông tin từ địa phương, ông Phạm Anh Khoa hiện hoạt động trong lĩnh vực phân phối khí oxy y tế cho các bệnh viện tại Gia Lai và một số tỉnh lân cận. Nhận thấy dòng khí tự nhiên liên tục thoát ra môi trường, ông đã tìm hiểu phương án thu gom và đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn thủ tục tận thu nhằm hạn chế lãng phí.

Năm 2025, ông Khoa gửi đơn kiến nghị kèm phương án thu hồi khí CO₂ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai. Đến ngày 15/11/2026, ông tiếp tục gửi đơn đến UBND xã Chư Prông để đề nghị xem xét nguyện vọng. Theo ông Khoa, nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, gia đình sẵn sàng thực hiện các thủ tục và triển khai phương án thu gom theo quy định.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Toàn, Chủ tịch UBND xã Chư Prông, cho biết nhiều đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành đã đến địa phương kiểm tra những giếng khoan có hiện tượng khí và nước phun mạnh. Chính quyền xã cũng nhiều lần kiến nghị cơ quan chuyên môn hướng dẫn biện pháp bảo đảm an toàn, đồng thời hỗ trợ các thủ tục liên quan đến việc thu hồi nguồn khí CO₂. Tuy nhiên, theo thông tin công bố ngày 22/11, địa phương vẫn chưa nhận được hướng dẫn cụ thể về phương án thực hiện.

Trong công nghiệp, CO₂ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như sản xuất nước giải khát có gas, bảo quản và chế biến thực phẩm, công nghệ làm lạnh bằng đá khô, hàn kim loại và một số quy trình sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, khí CO₂ thu hồi từ nguồn tự nhiên không thể sử dụng trực tiếp cho tất cả những mục đích này. Tùy từng lĩnh vực, nguồn khí phải trải qua quá trình tách tạp chất, làm sạch, kiểm soát độ ẩm, nén hoặc hóa lỏng, đồng thời đáp ứng những tiêu chuẩn chất lượng tương ứng.

Với trường hợp giếng khoan tại Gia Lai, tỷ lệ CO₂ đạt 81,9% trong mẫu phân tích là dữ liệu ban đầu có giá trị nghiên cứu, nhưng chưa đủ để đánh giá hiệu quả kinh tế của việc thu hồi. Các thông số như lưu lượng khí thoát ra mỗi ngày, áp suất duy trì, độ ổn định của thành phần khí, sự hiện diện của những khí khác và chi phí đầu tư hệ thống xử lý sẽ quyết định khả năng tận dụng nguồn khí này. Nếu không có dữ liệu đầy đủ, việc đầu tư thiết bị thu gom có thể gặp rủi ro cả về kỹ thuật lẫn tài chính.

Bên cạnh giá trị sử dụng, vấn đề an toàn cần được ưu tiên khi tiếp cận các giếng khoan phun CO₂. Khác với những loại khí dễ cháy, CO₂ không bắt lửa trong điều kiện thông thường, nhưng ở nồng độ cao có thể làm giảm lượng oxy trong không khí, gây nguy hiểm cho người và vật nuôi, nhất là tại các khu vực trũng, kín hoặc thông gió kém. Do đó, việc tự ý bịt kín miệng giếng, lắp đặt thiết bị thu khí hoặc tiếp cận khu vực có nồng độ khí cao khi chưa được đánh giá chuyên môn đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ góc độ quản lý tài nguyên, hiện tượng tại Chư Prông cũng cho thấy nhu cầu xây dựng phương án xử lý phù hợp đối với những nguồn khí tự nhiên bất ngờ xuất hiện trong hoạt động khoan giếng dân sinh. Cơ quan chuyên môn cần xác định nguồn gốc địa chất, đặc điểm tầng chứa, lưu lượng và mức độ nguy hiểm trước khi xem xét khả năng thu hồi, khai thác. Việc sử dụng tài nguyên, nếu có, phải được đặt trong khuôn khổ pháp luật về địa chất, khoáng sản, môi trường và những quy định chuyên ngành liên quan.

Giếng khoan tại Gia Lai vì vậy không đơn thuần là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đối với người dân địa phương, mà còn gợi mở một hướng nghiên cứu về nguồn khí tự nhiên trong các tầng địa chất. Khi những dữ liệu khoa học cần thiết được làm rõ, cơ quan quản lý mới có đủ căn cứ lựa chọn phương án xử lý, từ bảo đảm an toàn, kiểm soát khí thoát ra môi trường đến đánh giá khả năng thu hồi phục vụ sản xuất. Trong khi chờ kết luận chuyên môn, việc bảo vệ khu vực giếng khoan và hạn chế các hoạt động can thiệp tự phát vẫn là yêu cầu cần được đặt lên hàng đầu.