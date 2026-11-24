Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sự kiện do UBND thành phố Hải Phòng cùng với Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện và Công ty cổ phần khu công nghiệp Khánh An tổ chức.

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và các địa phương lân cận; Đại sứ các nước Singapore và Nhật Bản tại Việt Nam; cùng đại diện chủ đầu tư và các đối tác thực hiện dự án.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Dự án đầu tư xây dựng bến cảng số 9, 10, 11 và 12 - Khu bến Lạch Huyện do Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Lạch Huyện làm chủ đầu tư, có quy mô sử dụng đất và mặt nước khoảng 146,2 ha. Dự án gồm 4 bến cảng container, tổng chiều dài cầu cảng chính 1.800 m, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải từ 12.000 - 18.000 TEU. Cùng với đó là 400 m bến tiếp nhận sà lan, hệ thống bãi chứa container, xưởng sửa chữa, đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ bổ sung năng lực tiếp nhận, khai thác hàng hóa cho hệ thống cảng biển Hải Phòng, đồng thời hỗ trợ kết nối vận tải đa phương thức và phát triển dịch vụ logistics. Đây cũng là cơ sở để Thành phố tiếp tục phát huy vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của miền Bắc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Trong khi đó, dự án nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết ứng dụng trong công nghiệp công nghệ cao từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch do Công ty cổ phần khu Công nghiệp Khánh An làm chủ đầu tư, triển khai tại lô CN1, Khu công nghiệp và Khu phi thuế quan Xuân Cầu, với diện tích khoảng 28.000 m2.

Dự án hướng tới sản xuất vật liệu tinh khiết phục vụ các ngành công nghiệp công nghệ cao, như: Chế tạo nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao, điện tử, linh kiện, năng lượng, quang học và xúc tác; có ý nghĩa trong đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng vật liệu, công nghệ cao.

Lễ khởi công dự án xây dựng bến cảng và Nhà máy chế tạo vật liệu tinh khiết từ nguyên liệu tổng đất hiếm tại Hải Phòng - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Phát biểu tại lễ khởi công, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, phát triển hệ thống cảng biển hiện đại gắn với dịch vụ logistics và công nghiệp công nghệ cao là định hướng chiến lược của thành phố Hải Phòng.

Đến nay, 6 bến cảng nước sâu tại Lạch Huyện đã được đưa vào khai thác đồng bộ với hơn 2,4 km cầu bến, hơn 170 ha bãi chứa hàng, hình thành các tuyến vận tải biển trực tiếp tới châu Âu, châu Mỹ, tiếp nhận tàu container trọng tải gần 214.000 tấn, góp phần giảm chi phí logistics và khẳng định vị thế cảng biển Hải Phòng trên bản đồ hàng hải quốc tế, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy thu hút các dự án công nghiệp, thương mại, dịch vụ…

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tiếp nối những thành tựu đó, việc khởi công 2 dự án với tổng vốn đầu tư 26.400 tỷ đồng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện định hướng phát triển chiến lược của thành phố, năng lực và quyết tâm của các nhà đầu tư.

Trong đó, dự án bến cảng 9, 10, 11 và 12 với tổng mức đầu tư 24.845 tỷ đồng là dự án có quy mô lớn được định hướng phát triển thành cảng container quốc tế xanh, góp phần hoàn thiện hạ tầng cảng biển, nâng cao năng lực thông qua hàng hóa, củng cố vị thế Hải Phòng là trung tâm cảng biển, logistics quốc tế.

Dự án nhà máy chế tạo vật liệu tiên tiến từ nguyên liệu tổng đất hiếm sạch với tổng mức đầu tư 1.580 tỷ đồng, diện tích khoảng 14 ha là bước đi quan trọng trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và từng bước hình thành sinh thái công nghiệp chiến lược của thành phố.

Các đại biểu tham dự Lễ khởi công - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thành phố ghi nhận, đánh giá cao năng lực của các nhà đầu tư, đối tác đã tin tưởng lựa chọn Hải Phòng để đầu tư các dự án có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược, tạo chuỗi liên kết cung ứng trong nước và toàn cầu.

Để hai dự án khởi công sớm hoàn thành, đưa vào khai thác hiệu quả, ông Lê Anh Quân đề nghị các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn; đồng thời khẳng định Hải Phòng cam kết luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho các dự án với tinh thần: thành công của doanh nghiệp cũng chính là thành công của thành phố.

Tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, thành phố Hải Phòng và đại diện các doanh nghiệp đã thực hiện nghi thức chính thức khởi công hai dự án.