Sáng 23/11, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), Học viện Hải quân phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và tư vấn tuyển sinh quân sự cho hơn 900 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Quang cảnh chương trình.

Tại chương trình, báo cáo viên Học viện Hải quân đã cung cấp những thông tin về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Thông qua những hình ảnh trực quan và câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đã để lại nhiều ấn tượng đối với học sinh.

Cán bộ của Học viện Hải quân trao đổi kiến thức biển, đảo Việt Nam với học sinh.

Đồng thời, những nội dung tuyên truyền cũng gợi mở để học sinh liên hệ trách nhiệm của bản thân trong học tập và cuộc sống, đó là chủ động tìm hiểu kiến thức về biển, đảo quê hương, biết chọn lọc, kiểm chứng thông tin khi tham gia mạng xã hội. Tình yêu biển, đảo không chỉ thể hiện qua tình cảm mà còn được bồi đắp bằng tri thức, hành động và trách nhiệm cụ thể của mỗi người trẻ.

Báo cáo viên Học viện Hải quân thông tin biển, đảo Việt Nam.

Em Nguyễn Trịnh Tiến Cường, Học sinh Lớp 12 Lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ: “Em có bố công tác trong đơn vị Hải quân và qua buổi tuyên truyền hôm nay, em hiểu rõ hơn về công việc, những khó khăn, vất vả cũng như sự hy sinh thầm lặng của các chú bộ đội Hải quân. Em cảm thấy tự hào hơn về biển, đảo quê hương và ra sức học tập, quyết tâm thi đậu vào Học viện Hải quân”.

Bên cạnh đó, chương trình dành thời lượng để giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự, đặc biệt là môi trường đào tạo tại Học viện Hải quân. Đây là nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh cuối cấp, nhất là những em đang trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn ngành học và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Học sinh đặt những câu hỏi về thông tin tuyển sinh quân sự.

Theo đó, cán bộ Học viện Hải quân giới thiệu những nét cơ bản về truyền thống hơn 71 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân; đời sống, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của học viên trong môi trường quân đội; quy trình đăng ký xét tuyển theo quy định tuyển sinh quân sự hiện hành.

Trong phần giao lưu, trao đổi, nhiều học sinh mạnh dạn đặt câu hỏi về điều kiện sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, quy trình sơ tuyển, phương thức xét tuyển, chế độ, chính sách đối với học viên cũng như cơ hội công tác sau khi tốt nghiệp. Các nội dung được cán bộ Học viện giải đáp cụ thể, rõ ràng, giúp học sinh tháo gỡ những băn khoăn, đồng thời có cái nhìn thực tế hơn về yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường Quân đội.

Học sinh quét mã QR tìm hiểu truyền thống của Quân chủng Hải quân và Học viện Hải quân.

Cô Đặng Ngọc Lệ Thy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Sinh hoạt chuyên đề về tuyên truyền biển, đảo Việt Nam và tư vấn tuyển sinh quân sự có ý nghĩa thiết thực đối với nhà trường và học sinh. Đây không chỉ là dịp giúp các em mở rộng kiến thức, hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Những thông tin được cung cấp sẽ giúp học sinh có thêm cơ sở để định hướng nghề nghiệp, lựa chọn con đường học tập phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân”.

Giáo viên, học sinh trực tiếp trao đổi với cán bộ Học viện Hải quân, để tìm hiểu kỹ hơn về kiến thức biển, đảo Việt Nam.

Thông qua hoạt động tuyên truyền biển, đảo và tư vấn tuyển sinh quân sự tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Học viện Hải quân tiếp tục góp phần lan tỏa giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” thời kỳ mới đến gần hơn với các bạn trẻ; đồng thời, gợi mở để học sinh lựa chọn môi trường học tập quân sự, phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.. Cán bộ của Học viện Hải quân trao đổi kiến thức biển, đảo Việt Nam với học sinh.