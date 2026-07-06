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Giáo dục số

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy

Hà Tứ

Hà Tứ

12:28 | 06/07/2026
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Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, số hóa học liệu và triển khai các phương pháp dạy học hiện đại đang giúp Học viện Hải quân nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ sĩ quan có bản lĩnh, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
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Đổi mới giáo dục và đào tạo gắn với chuyển đổi số

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc HVHQ đã quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương, nghị quyết của cấp trên về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Việc thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục-đào tạo gắn với chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy
Học viên nghiên cứu tài liệu tại Trung tâm Học liệu.

Đại tá, PGS.TS Đỗ Xuân Thịnh, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: HVHQ đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại, thiết thực, hiệu quả, bám sát phương châm giáo dục và đào tạo "Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu" và "Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”. Học viện tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ giảng đường, trung tâm học liệu, hệ thống mô phỏng, thao trường, bãi tập; phát triển hạ tầng số, mạng nội bộ tốc độ cao...

Cùng với đầu tư cơ sở vật chất, Học viện còn đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, xem đây là động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Cuộc thi "Sáng tạo khoa học, công nghệ cho cán bộ, giảng viên trẻ và học viên" được duy trì, tạo môi trường khuyến khích nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Nhiều công trình, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: chuyển đổi số, tự động hóa, công nghệ thông tin, điện tử-viễn thông, cơ khí, vũ khí trang bị hải quân đã được nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả vào giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy
Giờ học thực hành chuyên ngành tại Khoa Cơ điện.

Đội ngũ giảng viên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xây dựng bài giảng. Các phần mềm mô phỏng, mô hình 3D, hải đồ số, video mô phỏng được tích hợp linh hoạt; giúp bài giảng trực quan, sinh động hơn và nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức. Mỗi giờ học không còn là quá trình tiếp nhận thụ động mà trở thành quá trình tương tác, khám phá và giải quyết vấn đề. Qua đó, học viên được rèn luyện năng lực nghiên cứu, khả năng thích ứng với môi trường học tập số, từng bước hình thành phương pháp học tập chủ động, khoa học, phù hợp với yêu cầu thời đại mới.

Lấy người học làm trung tâm

Trên nền tảng cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học thuật đổi mới, HVHQ triển khai mạnh mẽ các phương pháp dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm. Các hình thức: thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, học tập theo dự án, dạy học qua mô phỏng, thực hành và trải nghiệm… được áp dụng đồng bộ, khoa học. Học viên không chỉ chủ động tiếp thu kiến thức mà còn phát huy tư duy phản biện, năng lực sáng tạo, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng xử lý các tình huống thực tiễn.

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy
Giảng viên hướng dẫn học viên vận hành và khai thác máy tàu thủy, trên Tàu 936, Học viện Hải quân.

Thượng tá, Tiến sĩ Phạm Thu Huế, Chủ nhiệm Khoa Cơ bản - Ngoại ngữ cho biết, các giờ học tiếng Anh theo hình thức seminar tạo điều kiện để học viên thảo luận, thuyết trình và phản biện bằng tiếng Anh về các chủ đề gắn với chuyên ngành và môi trường quân sự. Qua đó, học viên không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn rèn luyện tư duy phản biện và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Bên cạnh đó, Học viện tăng cường gắn đào tạo với thực tiễn thông qua các chuyến huấn luyện đi biển dài ngày, thực tập tại đơn vị cơ sở, hoạt động đối ngoại quốc phòng và giao lưu với các cán bộ giàu kinh nghiệm.

Thượng sĩ Nguyễn Tiến Dũng, học viên Lớp KH40B, Đại đội 1, Tiểu đoàn 5 chia sẻ, những chuyến đi biển và hoạt động thực tế giúp học viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện kỹ năng, tác phong công tác và bản lĩnh của người sĩ quan Hải quân tương lai.

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy
Giờ học thực hành của học viên chuyên ngành Hàng Hải.

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới, Học viện Hải quân tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, năng lực sư phạm tốt, thành thạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Đồng thời, Học viện khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng cường trao đổi học thuật trong và ngoài Quân đội.

Những giải pháp đồng bộ trong đổi mới phương pháp giảng dạy đang tạo nền tảng quan trọng để Học viện Hải quân không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo sĩ quan và nghiên cứu khoa học quân sự uy tín của Quân chủng Hải quân và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Học viện đã số hoá gần 2.800 tài liệu; có hàng trăm bài giảng, video trên hệ thống bài giảng dùng chung; hằng năm có trên 20 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải các cấp, phục vụ giảng dạy đạt hiệu quả cao.
Học viện Hải quân Chuyển đổi số đổi mới phương pháp giảng dạy

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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AUD 17692 17965 18541
CAD 17974 18249 18866
CHF 32019 32401 33044
CNY 0 3833 3925
EUR 29418 29639 30714
GBP 34276 34667 35598
HKD 0 3222 3425
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14639 15224
SGD 19795 20076 20653
THB 705 768 822
USD (1,2) 26033 0 0
USD (5,10,20) 26074 0 0
USD (50,100) 26103 26117 26462
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,102 26,102 26,462
USD(1-2-5) 25,058 - -
USD(10-20) 25,058 - -
EUR 29,539 29,563 30,950
JPY 157.78 158.06 167.46
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AUD 17,889 17,954 18,623
CAD 18,165 18,223 18,878
CHF 32,262 32,362 33,289
SGD 19,913 19,975 20,748
CNY - 3,800 3,942
HKD 3,287 3,297 3,432
KRW 15.84 16.52 17.96
THB 753.11 762.41 815.58
NZD 14,624 14,760 15,186
SEK - 2,678 2,771
DKK - 3,952 4,088
NOK - 2,630 2,720
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