Hoạt động không chỉ góp phần hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống mà còn là dịp để giáo dục tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho thế hệ sĩ quan Hải quân tương lai.

Quang cảnh học viện xây nhà tại thôn Trà Co 2, xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa.

Những ngày cuối tháng 5, tại các điểm xây dựng nhà ở hỗ trợ gia đình chính sách trên địa bàn xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, không khí lao động diễn ra khẩn trương và sôi nổi. Dưới thời tiết nắng nóng đầu hè, các học viên Học viện Hải quân vẫn miệt mài thực hiện các phần việc như trộn bê tông, vận chuyển vật liệu, xây tường, đào móng và san lấp mặt bằng.

Đợt này, Học viện Hải quân phối hợp với các lực lượng trên địa bàn triển khai xây dựng 3 căn nhà cho các gia đình chính sách tại các thôn Trà Co 2, Suối Đá và Ha Lá Hạ thuộc xã Bác Ái.

Cán bộ, học viên đang hoàn thiện phần nền tại điểm xây nhà thôn Trà Co 2, xã Bác Ái.

Đây đều là những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đang cần được hỗ trợ về nhà ở để ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, hơn 30 học viên đã nhanh chóng cơ động đến địa bàn, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia thi công. Mặc dù phần lớn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, song với tinh thần xung kích, trách nhiệm và quyết tâm cao, các học viên đã nhanh chóng làm quen công việc, tích cực tham gia các phần việc được giao.

Theo Thượng tá Trần Quang Chiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Học viện Hải quân, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các gia đình được hỗ trợ để hoàn tất công tác khảo sát, chuẩn bị vật tư, mặt bằng và các điều kiện cần thiết trước khi triển khai xây dựng.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, học viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên và hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là nguồn động viên lớn để bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thượng tá Trần Quang Chiến cho biết.

Cán bộ Học viện Hải quân trao đổi, hỏi thăm gia đình có nhà được xây dựng.

Tại điểm xây dựng ở thôn Suối Đá, các học viên được phân công theo từng nhóm phụ trách các công đoạn cụ thể như đào móng, trộn vữa, khuân gạch và vận chuyển vật liệu. Không khí lao động diễn ra nghiêm túc nhưng cũng đầy nhiệt huyết, thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ quân đội.

Thượng sĩ Trịnh Xuân Thao, học viên Tiểu đoàn 3, chia sẻ đây là lần đầu tiên trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho gia đình chính sách. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng nhờ sự hướng dẫn của cán bộ và hỗ trợ từ các lực lượng, các học viên đã nhanh chóng làm quen với công việc.

“Dù vất vả nhưng chúng tôi rất vui khi được góp một phần công sức giúp các gia đình chính sách sớm có nơi ở ổn định hơn”, Thượng sĩ Trịnh Xuân Thao cho biết.

Sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ, học viên Học viện Hải quân cũng mang lại niềm xúc động cho các hộ dân được thụ hưởng. Chị Pinăng Thị Ủy, một trong những hộ được hỗ trợ xây nhà tại thôn Trà Co 2, cho biết gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ngôi nhà đã xuống cấp nhiều năm nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.

“Nay được Nhà nước, địa phương và bộ đội hỗ trợ xây nhà mới, lại có các cháu học viên trực tiếp tham gia giúp đỡ, gia đình tôi rất cảm động và biết ơn”, chị Pinăng Thị Ủy chia sẻ.

Trong thời tiết nắng nóng, các học viên tích cực mỗi người một công việc, nở nụ cười đầy nghị lực và quyết tâm.

Theo kế hoạch, các công trình phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho các gia đình trước ngày 15/7/2026. Các căn nhà đều được xây dựng kiên cố, bảo đảm chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình. Với sự chung tay của các lực lượng, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của các học viên Học viện Hải quân, tiến độ thi công đang được đẩy nhanh, phấn đấu hoàn thành đúng thời gian đề ra.

Đại tá Phạm Đức Hùng, Phó Chính ủy Học viện Hải quân cho biết: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện đạo lý ‘uống nước nhớ nguồn’ của dân tộc, đồng thời là dịp để giáo dục, rèn luyện cho học viên về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Thông qua những hoạt động thực tiễn tại cơ sở, các học viên không chỉ góp phần hỗ trợ cộng đồng mà còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng công tác dân vận, từng bước hoàn thiện phẩm chất của người quân nhân cách mạng, những sĩ quan hải quân vừa hồng, vừa chuyên trong tương lại.