Học viện Hải quân đẩy mạnh thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và nghiên cứu khoa học

Chiều 28/5, tại Khánh Hòa, Học viện Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua cao điểm chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). Hội nghị do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân chủ trì.

Quảng cảnh hội nghị.

Theo đánh giá tại hội nghị, đợt thi đua cao điểm đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Học viện, góp phần cổ vũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên và chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong thời gian qua, Học viện Hải quân đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số; đồng thời triển khai hiệu quả nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học theo đúng kế hoạch đề ra.

Điểm nhấn nổi bật là Học viện đã tổ chức thành công hai chuyến huấn luyện đi biển đường dài kết hợp nghiên cứu thực tế tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 dành cho cán bộ, giảng viên và học viên.

Lãnh đạo Học viện trao bằng khen của Quân chủng Hải quân cho các nhân có thành tích.

Hiện Học viện tiếp tục triển khai chương trình huấn luyện đi biển đường dài kết hợp hoạt động đối ngoại quân sự trên Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn.

Bên cạnh công tác đào tạo, các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và xây dựng chính quy tiếp tục được duy trì nghiêm túc, hiệu quả.

Các tổ chức quần chúng trong Học viện cũng triển khai nhiều hoạt động phong trào sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và học viên tham gia. Học viện tích cực tham gia các hội thi, hội thao và đạt nhiều thành tích cao.

Lãnh đạo Học viện trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tốt trong đợt thi đua cao điểm.

Lãnh đạo Học viện trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Học viện.

Trong thời gian tới, Học viện Hải quân xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tạo đột phá trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Học viện Hải quân đã trao Bằng khen của Quân chủng Hải quân cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; trao 6 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Học viện năm 2026.

Ngoài ra, Học viện cũng trao 3 giải thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt trong Cuộc thi ảnh chào mừng 71 năm Ngày thành lập Học viện Hải quân, đồng thời khen thưởng 7 tập thể và 41 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm.