Học viện Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo tại Khánh Hòa

Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, Học viện Hải quân phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nha Trang tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo Việt Nam cho hơn 150 cán bộ làm công tác mặt trận và Nhân dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tôn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Hải quân đã cung cấp thông tin quan trọng về vị trí, vai trò, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo viên cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Theo đó, mỗi người dân không ngừng nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước các thông tin sai trái, thù địch, chủ động tiếp nhận và chia sẻ thông tin chính thống, góp phần lan tỏa tình yêu biển, đảo trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Đăng Định, một người dân phường Nha Trang chia sẻ: “Qua buổi tuyên truyền, tôi được tiếp cận những thông tin rất cụ thể, rõ ràng và đầy đủ về biển, đảo Việt Nam. Điều đó giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc đến với mọi người”.

Người dân trao đổi tại hội nghị.

Buổi tuyên truyền được tổ chức sinh động với nhiều hình ảnh, video tư liệu chân thực, những câu chuyện giàu cảm xúc về sự hy sinh, đóng góp thầm lặng của các lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong việc tìm hiểu, chia sẻ thông tin chính thống, đồng thời tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

Trong thời gian tới, Học viện Hải quân sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, đa dạng về hình thức, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.