Học viện Hải quân đẩy mạnh nghiên cứu, khảo sát thực tế phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân làm trưởng đoàn.

Hoạt động nghiên cứu, khảo sát thực tế lần này nằm trong lộ trình thu thập dữ liệu, tổng hợp các vấn đề thực tiễn, làm cơ sở khoa học cho Đề tài cấp Bộ Quốc phòng: “Phát huy vai trò Hải quân nhân dân Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thời kỳ mới”. Đề tài do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan làm chủ nhiệm.

Đoàn Học viện Hải quân làm việc và tặng quà lưu niệm tại Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân.

Tại các đơn vị Hải quân, Đoàn công tác đã triển khai nhiều hình thức khảo sát đa dạng, khoa học như: trưng cầu ý kiến bằng phiếu hỏi; làm việc, trao đổi trực tiếp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; thu thập thông tin liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nội dung khảo sát tập trung làm rõ thực trạng, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan phát biểu trong buổi tọa đàm tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Bên cạnh đó, Đoàn đã phối hợp Bộ Tự lệnh Vùng 1 Hải quân tổ chức tọa đàm khoa học nhằm phân tích sâu những vấn đề lý luận và thực tiễn, nhất là trong công tác phối hợp giữa các lực lượng trên biển. Các ý kiến tham luận đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, bám sát thực tiễn, cung cấp nhiều luận cứ phục vụ nghiên cứu đề tài.

Đặc biệt, tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Đoàn công tác đã phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”. Tọa đàm đã tập trung làm rõ những vấn đề cốt lõi như: cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin; tổ chức lực lượng và thực thi pháp luật trên biển…

Đoàn Học viện Hải quân chụp hình lưu niệm trong buổi tọa đàm tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.

Kết quả nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các đơn vị Hải quân và Cảnh sát biển là nguồn tư liệu quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Đây là cơ sở quan trọng để Ban đề tài của Học viện Hải quân tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung nghiên cứu, xây dựng hệ thống luận cứ khoa học vững chắc.