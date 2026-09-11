Bắc Kạn thúc đẩy hợp tác với Đại học Thái Nguyên về đổi mới sáng tạo

Chiều 11/9, tại Đại học Thái Nguyên - Cơ sở Bắc Kạn, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị thúc đẩy liên kết, hợp tác nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức. Các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Nhiều lĩnh vực được đề cập như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ cao trong nông, lâm nghiệp, dược liệu, sản phẩm OCOP và phát triển nông thôn thông minh.

Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu cũng thảo luận việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, du lịch thông minh, du lịch sinh thái và phát triển sinh kế bền vững.

Theo định hướng được đưa ra tại hội nghị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng của Đại học Thái Nguyên sẽ đóng vai trò kết nối tri thức, công nghệ, doanh nghiệp, nhà khoa học và sinh viên. Trung tâm được kỳ vọng tạo không gian nghiên cứu, thử nghiệm và giải quyết các bài toán thực tế của khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn đánh giá việc tăng cường liên kết giữa Đại học Thái Nguyên với địa phương, doanh nghiệp và giới nghiên cứu có thể mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và các giải pháp đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Đinh Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Hoàng, trong quá trình xây dựng đô thị theo hướng hiện đại, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế tại cơ sở. Phường Bắc Kạn mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các mô hình phù hợp với địa phương.

Đại học Thái Nguyên cho biết sẽ hướng tới các chương trình hợp tác có sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng và thương mại hóa, đồng thời gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương.

Qua đó, nhà trường kỳ vọng góp phần phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, tăng liên kết vùng và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.