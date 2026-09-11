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Bắc Kạn thúc đẩy hợp tác với Đại học Thái Nguyên về đổi mới sáng tạo

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

21:40 | 11/09/2026
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Phường Bắc Kạn mong muốn tăng hợp tác với Đại học Thái Nguyên trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.
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Chiều 11/9, tại Đại học Thái Nguyên - Cơ sở Bắc Kạn, Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị thúc đẩy liên kết, hợp tác nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp, nhà khoa học và các tổ chức. Các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Nhiều lĩnh vực được đề cập như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ xanh, kinh tế tuần hoàn; ứng dụng công nghệ cao trong nông, lâm nghiệp, dược liệu, sản phẩm OCOP và phát triển nông thôn thông minh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Các đại biểu cũng thảo luận việc ứng dụng công nghệ trong quản lý tài nguyên, bảo vệ rừng, đa dạng sinh học, du lịch thông minh, du lịch sinh thái và phát triển sinh kế bền vững.

Theo định hướng được đưa ra tại hội nghị, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng của Đại học Thái Nguyên sẽ đóng vai trò kết nối tri thức, công nghệ, doanh nghiệp, nhà khoa học và sinh viên. Trung tâm được kỳ vọng tạo không gian nghiên cứu, thử nghiệm và giải quyết các bài toán thực tế của khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn đánh giá việc tăng cường liên kết giữa Đại học Thái Nguyên với địa phương, doanh nghiệp và giới nghiên cứu có thể mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và các giải pháp đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Đinh Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Đinh Huy Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Kạn phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Hoàng, trong quá trình xây dựng đô thị theo hướng hiện đại, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cần xuất phát từ nhu cầu thực tế tại cơ sở. Phường Bắc Kạn mong muốn tiếp tục phối hợp với Đại học Thái Nguyên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và triển khai các mô hình phù hợp với địa phương.

Đại học Thái Nguyên cho biết sẽ hướng tới các chương trình hợp tác có sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng và thương mại hóa, đồng thời gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương.

Qua đó, nhà trường kỳ vọng góp phần phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo, tăng liên kết vùng và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Bắc Kạn Đại học Thái Nguyên đổi mới sáng tạo Chuyển đổi số khoa học công nghệ Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
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Cập nhật: 11/09/2026 22:00

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