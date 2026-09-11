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Lenovo & Motorola Qira sẽ được đồng bộ trên nhiều thiết bị và ứng dụng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

19:53 | 11/09/2026
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Thông tin này vừa được Lenovo đưa ra sau khi Lenovo & Motorola Qira được giới thiệu như một AI cá nhân thế hệ mới tại sự kiện CES hồi đầu năm, giúp mang đến khả năng hoạt động liền mạch trên các thiết bị Lenovo và Motorola.
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Đồng thời tại MWC vừa qua, Lenovo cũng đã công bố đợt triển khai đầu tiên của Qira trên hơn 20 thiết bị, chính thức đưa nền tảng này đến tay người dùng.

Lenovo & Motorola Qira đồng bộ trên nhiều thiết bị và ứng dụng
Lenovo & Motorola Qira đã được giới thiệu tại sự kiện MWC hồi tháng 3 vừa qua

Và gần nhất là tại sự kiện Lenovo Innovation World trong khuôn khổ triển lãm IFA 2026 vừa diễn ra Lenovo & Motorola Qira tiếp tục mở rộng quy mô, phủ sóng trên nhiều thiết bị, ứng dụng và thị trường hơn nữa, thông qua các định hướng sau:

  • Hỗ trợ mở rộng trên các mẫu Lenovo PC tương thích với 16GB bộ nhớ, đưa Qira phổ biến hơn không chỉ giới hạn ở các thiết bị có dung lượng bộ nhớ cao
  • Mở rộng sang các thiết bị Motorola tương thích khi nâng cấp lên Android 17, bao gồm một số mẫu thuộc dòng edge, razr và signature
  • Tích hợp trên moto watch ultra, đánh dấu lần đầu tiên Lenovo & Motorola Qira hỗ trợ thiết bị đeo
  • Tăng cường các trải nghiệm kết nối thông qua những ứng dụng và dịch vụ được hỗ trợ, bao gồm Gmail, Google Calendar, Google Contacts, Slack, Outlook Mail và Outlook Calendar, nhờ sự hợp tác mới giữa Lenovo và Workato

Kể từ đó đến nay Lenovo đã đưa Lenovo & Motorola Qira hiện diện trên hơn 80 cấu hình PC trong danh mục thiết bị doanh nghiệp và tiêu dùng, cùng nhiều mẫu máy tính bảng và điện thoại thông minh Motorola.

Lenovo & Motorola Qira đồng bộ trên nhiều thiết bị và ứng dụng
Lenovo & Motorola Qira cũng đã hỗ trợ 6 ngôn ngữ và sẽ tiếp tục mở rộng thêm

Ngoài ra, Lenovo & Motorola Qira cũng đã hỗ trợ 6 ngôn ngữ và sẽ tiếp tục mở rộng thêm. Dự kiến Lenovo sẽ mở rộng trải nghiệm này sang nhiều dòng thiết bị và kiểu dáng sản phẩm hơn trước khi năm 2026 khép lại.

Được phát triển từ một thực tế đơn giản, đó là giúp người dùng luôn làm việc bằng nhiều thiết bị trong suốt ngày dài, Lenovo & Motorola Qira đã bắt đầu lên ý tưởng trên máy tính bảng có thể cần được hoàn thiện như trên PC; từ tin nhắn, thông báo hay lịch họp lại được chia sẻ đồng bộ qua nhiều ứng dụng và màn hình khác nhau. Bằng cách đưa các bản tóm tắt ưu tiên và thông tin xuyên thiết bị vào cùng một giao diện, Lenovo & Motorola Qira sẽ giúp người dùng nhanh chóng cập nhật những gì đã bỏ lỡ, ghi nhớ các thông tin quan trọng và tiếp tục công việc đang dang dở mà không phải liên tục chuyển đổi giữa thiết bị.

Việc mở rộng sang các mẫu PC Lenovo tương thích với 16GB bộ nhớ giúp Qira tiếp cận nhiều cấu hình phổ thông hơn, trong khi các cải tiến liên tục về tối ưu hóa mô hình AI tại chỗ tiếp tục củng cố sức mạnh nền tảng AI trên thiết bị. Người dùng có thể tải Lenovo Qira từ website Lenovo, và trong thời gian tới, Lenovo Qira sẽ được cài đặt sẵn trên các thiết bị Lenovo được hỗ trợ.

Lenovo & Motorola Qira đồng bộ trên nhiều thiết bị và ứng dụng
Lenovo & Motorola Qira cũng sẽ sớm xuất hiện trên các thiết bị Motorola tương thích khi nâng cấp Android 17

Lenovo cho biết, Lenovo & Motorola Qira cũng sẽ sớm xuất hiện trên các thiết bị Motorola tương thích khi nâng cấp Android 17. Việc triển khai sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, với thời điểm khác nhau tùy theo thiết bị và thị trường. Trên các điện thoại Motorola hiện tích hợp moto AI và các máy tính bảng tích hợp AI Now, cùng với bản nâng cấp Android 17 sẽ có sự xuất hiện của Motorola Qira, để mang đến cho người dùng một thế hệ AI hoàn toàn mới.

Đầu tiên là trên moto watch ultra, nơi người dùng có thể giơ cổ tay hoặc kích hoạt bằng câu lệnh “Hey Qira” để đặt câu hỏi hoặc tìm kiếm thông tin, tận dụng khả năng khai thác thông tin xuyên thiết bị của Lenovo & Motorola Qira.

“AI cá nhân không nên chỉ tồn tại như một ứng dụng chờ người dùng ra lệnh. Một AI cá nhân đúng nghĩa cần hiểu điều gì thực sự quan trọng với bạn, đồng hành cùng bạn trên nhiều thiết bị và điều phối các bước tiếp theo giữa những AI agent, ứng dụng và dịch vụ mà bạn lựa chọn. Với bước phát triển mới của Lenovo & Motorola Qira, chúng tôi đang đưa tầm nhìn đó đến gần hiện thực hơn thông qua AI được tích hợp ngay trong thiết bị, được thiết kế xoay quanh mỗi cá nhân và phát triển dựa trên quyền riêng tư, quyền lựa chọn và khả năng kiểm soát của người dùng như những yếu tố cốt lõi." Dan Dery, Phó Chủ tịch Hệ sinh thái AI của Lenovo, cho biết.

Lenovo & Motorola Qira sẽ được trang bị trên cả các ứng dụng và dịch vụ hằng ngày. Ví dụ như Gmail, Google Calendar, Google Contacts, Slack, Outlook Mail và Outlook Calendar…giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin liên quan và thực hiện các tác vụ cần thiết.

Lenovo cũng đang hợp tác với Notion và mở rộng khả năng tích hợp Perplexity trong Lenovo & Motorola Qira, giúp người dùng tiếp tục những công việc quan trọng như xây dựng bảng ý tưởng, soạn thảo tài liệu và nghiên cứu mà không phải chuyển đổi giữa ứng dụng hay thiết bị.

Người dùng sẽ có thể kết nối tài khoản Notion với Lenovo & Motorola Qira để chỉnh sửa và truy xuất thông tin từ các dự án của mình ngay trong giao diện Qira. Với khả năng tích hợp Perplexity được mở rộng, người dùng có thể thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu hơn và thường xuyên nhận được các tài liệu tham khảo trực quan phục vụ cho nhu cầu và mục tiêu của mình.

Quyền riêng tư, bảo mật và khả năng kiểm soát người dùng sẽ là nền tảng cốt lõi của Lenovo & Motorola Qira. Theo đó, Lenovo sẽ ưu tiên xử lý tức thì của nền tảng này đảm bảo dữ liệu được xử lý ngay trên thiết bị khi có thể, trong khi thông tin bổ sung vào cơ sở kiến thức cá nhân của người dùng được mã hóa và lưu trữ tại chỗ. Khi cần xử lý trên đám mây để đáp ứng một vài yêu cầu cụ thể, Lenovo & Motorola Qira sẽ chỉ gửi câu lệnh (prompt) và ngữ cảnh liên quan thông qua các dịch vụ đám mây an toàn và được mã hóa.

Lenovo cho biết, thời điểm triển khai thực tế của các tính năng vừa được giới thiệu tại IFA sẽ tùy theo từng thiết bị, từng thị trường, cấu hình và nền tảng. Một số tính năng có thể yêu cầu cập nhật phần mềm, và khi được sự cho phép của người dùng, các ứng dụng hoặc dịch vụ được hỗ trợ, đăng nhập tài khoản, kết nối internet hoặc các cấu hình phần cứng và phần mềm cụ thể. Khả năng tích hợp ứng dụng và các chức năng đi kèm cũng có thể thay đổi tùy theo thị trường, dịch vụ và loại tài khoản.

Lenovo Lenovo & Motorola Qira nền tảng AI mới PC và các thiết bị đeo thiết bị sử dụng Androdi 17 CES MWC IFA

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Nghệ An

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18043 18317 18901
CAD 18167 18443 19062
CHF 31138 31516 32163
CNY 0 3821 3917
EUR 29415 29636 30717
GBP 34201 34591 35529
HKD 0 3174 3377
JPY 161 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14773 15364
SGD 19906 20188 20760
THB 700 763 816
USD (1,2) 25658 0 0
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