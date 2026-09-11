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TikTok Shop 9.9 ghi nhận GMV trung bình mỗi ngày tăng 70%

Phạm Anh

Phạm Anh

19:37 | 11/09/2026
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Không chỉ đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) mỗi ngày tăng 70% so với cùng kỳ, kết quả chiến dịch Ngày đôi 9.9 trên nền tảng TikTok Shop còn ghi nhận số người mua và lượt tìm kiếm liên quan đến mua sắm cùng tăng 50% trong thời gian từ ngày 3 đến 10/9/2026.
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Hoạt động điểm nhấn thúc đẩy tăng trưởng cho chiến dịch năm nay là TikTok Choice Award, Giải thưởng Thương hiệu được yêu thích nhất do cộng đồng người dùng TikTok bình chọn.

TikTok Shop 9.9 ghi nhận GMV trung bình mỗi ngày tăng 70%
TikTok Shop 9.9 ghi nhận GMV trung bình mỗi ngày tăng 70%

Trên TikTok Shop, hành trình mua sắm thường bắt đầu từ việc người dùng khám phá sản phẩm qua nội dung, tham khảo đánh giá từ cộng đồng hoặc trao đổi trực tiếp với nhà bán hàng qua livestream. Sau khi trải nghiệm sản phẩm, người tiêu dùng có thể tiếp tục tạo nội dung chia sẻ nhận xét và gợi ý lựa chọn tới những người có cùng mối quan tâm.

TikTok Choice Award được xây dựng trên chính đặc trưng đó, khuyến khích người dùng ủng hộ cho thương hiệu yêu thích bằng cách tìm kiếm theo cú pháp “ilove [tên thương hiệu]" trên thanh tìm kiếm của TikTok Shop. Mỗi lượt tìm kiếm hợp lệ được ghi nhận là một lượt bình chọn và thương hiệu dẫn đầu ở từng ngành hàng được vinh danh là “Thương hiệu được yêu thích nhất”.

Cơ chế này tạo nên một cách tương tác khác biệt giữa thương hiệu và khách hàng, tức là thay vì thương hiệu luôn là bên chủ động tiếp cận, người tiêu dùng trực tiếp khởi tạo tương tác bằng việc tìm kiếm và bình chọn cho thương hiệu mình yêu thích. Qua đó, hoạt động không chỉ khuấy động không khí mua sắm trong giai đoạn chiến dịch mà còn giúp thương hiệu nhận diện rõ hơn mức độ quan tâm và gắn kết của cộng đồng người dùng.

TikTok Shop 9.9 ghi nhận GMV trung bình mỗi ngày tăng 70%
Kết quả TikTok Choice Award phản ánh lựa chọn và mức độ yêu thích của cộng đồng.

Không được xây dựng như một bảng xếp hạng chuyên môn, kết quả TikTok Choice Award phản ánh lựa chọn và mức độ yêu thích của cộng đồng. Vì vậy, danh sách được vinh danh cũng mang đến một nguồn tham khảo mua sắm mang tính cộng đồng, đồng thời góp phần tăng cường kết nối giữa người tiêu dùng và người bán.

Hiệu ứng của TikTok Choice Award được thể hiện rõ trong kết quả kinh doanh của nhóm thương hiệu được cộng đồng bình chọn. Đáng chú ý trong thời gian diễn ra chiến dịch, mức tăng lượt tìm kiếm trung bình của nhóm này cao hơn 15% so với mức tăng chung của toàn nền tảng; mức tăng GMV trung bình phát sinh từ tìm kiếm cũng cao hơn 38%.

Một số thương hiệu ghi nhận tăng trưởng nổi bật trong chiến dịch lần này có thể kể đến NutiFood GrowPLUS+ và F.Studio by FPT. GMV của NutiFood GrowPLUS+ tăng 440% so với chiến dịch 9.9 năm 2025. Trong khi đó, doanh số của F.Studio by FPT tăng gấp 3 lần so với chiến dịch Ngày đôi 6.6 năm nay.

TikTok Shop 9.9 ghi nhận GMV trung bình mỗi ngày tăng 70%
Một số thương hiệu ghi nhận tăng trưởng nổi bật

Xu hướng này cũng nhất quán với kết quả hoạt động của TikTok Shop trong năm 2025: doanh thu được tạo ra thông qua tìm kiếm tăng 55%, trong khi doanh thu từ Shop Tab, trang mua sắm tập trung trên ứng dụng, tăng 67%.

Các số liệu này cũng đồng thời cho thấy hành vi mua sắm trên TikTok Shop đang trở nên đa dạng hơn. Người dùng vẫn có thể khám phá những sản phẩm mới từ video ngắn, phiên LIVE và nội dung của nhà sáng tạo; đồng thời, họ ngày càng chủ động truy cập nền tảng để tìm kiếm thương hiệu, so sánh lựa chọn và mua những sản phẩm đã có trong kế hoạch.

TikTok Shop TikTok Choice Award chiến dịch Ngày đôi 9.9

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Hà Nội - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đà Nẵng - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Miền Tây - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Tây Nguyên - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,400 ▼800K 145,400 ▼1100K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Nghệ An 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
Miếng SJC Thái Bình 14,240 ▼120K 14,540 ▼120K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,240 ▼80K 14,590 ▼70K
NL 99.99 13,600 ▼50K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼50K
Trang sức 99.9 13,900 ▼70K 14,500 ▼70K
Trang sức 99.99 13,910 ▼70K 14,510 ▼70K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,424 ▼12K 14,542 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,424 ▼12K 14,543 ▼120K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▼12K 1,449 ▼12K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▼12K 145 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,394 ▼12K 1,439 ▼12K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,475 ▼1188K 142,475 ▼1188K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,286 ▼900K 108,086 ▼900K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,212 ▼816K 98,012 ▼816K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,138 ▲70251K 87,938 ▲79071K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,252 ▼700K 84,052 ▼700K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,362 ▼501K 60,162 ▼501K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,424 ▼12K 1,454 ▼12K
Cập nhật: 11/09/2026 22:00
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AUD 18043 18317 18901
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EUR 29415 29636 30717
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NZD 0 14773 15364
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