Việt Nam: Thị trường tăng trưởng ấn tượng trong khu vực

Theo số liệu từ Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế Số thuộc Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đã vượt mốc 31 tỷ USD trong năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ ba tại ASEAN, chỉ sau Indonesia và Thái Lan khẳng định một bước tiến mạnh mẽ so với chỉ vài năm trước.

Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) giai đoạn 2026 - 2033 được IMARC Group ước tính ở mức 25,94%. Đây không đơn thuần là con số thống kê nhưng là tín hiệu rõ ràng cho chiến lược phát triển thị trường dài hạn.

Social commerce VN tăng trưởng mạnh - Tik Tok Shop dẫn đầu với 42% thị phần, GMV tăng 148% trong H1/2025

Nếu có một xu hướng định hình lại toàn bộ cách thức kinh doanh tại Việt Nam trong năm 2025–2026, đó chính là sự trỗi dậy của social commerce (thương mại xã hội).

Theo báo cáo Vietnam Social Commerce Market Q1 2026 từ ResearchAndMarkets, quy mô thị trường social commerce Việt Nam ước đạt 20,98 tỷ USD trong năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hàng năm 11,5%. Dự báo đến 2031, con số này có thể chạm mốc 33,38 tỷ USD.

Dẫn đầu xu hướng này là TikTok Shop , nền tảng ghi nhận tăng trưởng GMV lên tới 148% chỉ trong nửa đầu năm 2025 tại Việt Nam, chiếm khoảng 42% thị phần toàn sàn thương mại điện tử (Vietnam Briefing, tháng 11/2025). Mô hình "shoppertainment" tức hình thức kết hợp giải trí và mua sắm qua video ngắn, livestream và KOC/KOL đã trở thành công thức tăng trưởng chủ đạo, đặc biệt hiệu quả với các ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), thời trang và làm đẹp.

Điều này đặt ra yêu cầu mới với bất kỳ thương hiệu nào muốn chinh phục thị trường Việt Nam cần phải có chiến lược định vị hình ảnh thương hiệu đặc trưng, xây dựng các kênh social commerce bài bản, hiểu rõ hệ sinh thái đa nền tảng và có năng lực vận hành thực tế, không chỉ dựa vào bộ nhận diện thương hiệu hay để ngân sách quảng cáo đơn thuần.

Hành vi người tiêu dùng: nhanh, thông minh và đòi hỏi hơn

Một yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc đến từ người tiêu dùng Việt Nam không còn là tệp khách hàng dễ tiếp cận theo cách truyền thống. Theo báo cáo Vietnam E-Commerce Insights 2025 của TGM Research, khoảng 1 trong 2 người tiêu dùng mua sắm trực tuyến hàng tuần, chủ yếu qua thiết bị di động, và ưu tiên hàng đầu là tốc độ, giá cả cạnh tranh và sự tiện lợi.

Đáng chú ý, gần 50% người tiêu dùng đã từng sử dụng hình thức "Mua trước, trả sau" (BNPL) cho thấy kỳ vọng về trải nghiệm mua sắm ngày càng linh hoạt hơn. Trong khi đó, gần một nửa người dùng đã mua hàng qua livestream ít nhất một lần, phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các hình thức mua sắm tương tác, giải trí kết hợp thương mại.

Đây là thách thức chiến lược thực sự cho các doanh nghiệp nước ngoài: không chỉ cần hiểu người tiêu dùng Việt Nam mua gì, mà còn phải hiểu họ mua như thế nào, ở đâu và vì lý do gì những hiểu biết sâu sắc về hành vi người tiêu dùng mà chỉ có thể đến từ sự hiện diện thực sự tại thị trường.

transcosmos Việt Nam: Đối tác chiến lược cho hành trình go-to-market

Trong bối cảnh đó, transcosmos Việt Nam là đơn vị tư vấn chiến lược toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt hành trình từ nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược gia nhập đến tối ưu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Với hơn 60 năm kinh nghiệm toàn cầu của tập đoàn mẹ transcosmos Inc., hiện diện tại 32 quốc gia và đội ngũ chuyên gia tại Việt Nam, transcosmos Việt Nam mang đến cho đối tác doanh nghiệp một năng lực tích hợp am hiểu địa phương sâu sắc kết hợp tư duy chiến lược quốc tế.

TCV là đối tác chiến lược tư vấn gia nhập thị trường lẫn vận hành ecommerce từ ngày đầu tiên đến tăng trưởng bền vững

Dịch vụ tư vấn chiến lược thị trường của TCV bao gồm phân tích định vị cạnh tranh, lập bản đồ hành vi người tiêu dùng, xây dựng lộ trình go-to-market theo từng giai đoạn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian thích nghi và giảm thiểu rủi ro vận hành. Song song đó, Việt Nam cung cấp giải pháp thương mại điện tử toàn diện từ quản trị gian hàng đa sàn, tối ưu, quản lý KOLs/KOC, đến logistics và chăm sóc khách hàng tất cả dưới một hệ thống đồng nhất bài bản, hiệu quả vận hành được đo lường liên tục và báo cáo minh bạch, chi tiết định hướng.

Việt Nam đang ở điểm giao thoa của tăng trưởng và cạnh tranh, một thị trường thưởng hậu cho những doanh nghiệp có bước đi chuẩn chỉnh và có định hướng tầm nhìn lâu dài. Với Việt Nam, mỗi doanh nghiệp đều có thể bắt đầu hành trình này với nền tảng vững chắc và sứ mệnh tăng trưởng đặt đúng nơi, đúng thời điểm và đối tác đồng hành uy tín bền vững.