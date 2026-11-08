Công ty CP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (Green SM) triển khai chương trình “Mùa đông Xanh - Vì tương lai Xanh” từ 0 giờ ngày 8/11/2026 đến hết ngày 28/2/2027 trên phạm vi toàn quốc. Thông báo chi tiết về chương trình xuất hiện trên trang tin của doanh nghiệp lúc 16 giờ 52 phút ngày 7/11, sau thông cáo báo chí phát hành từ buổi sáng cùng ngày.

Ở phía khách hàng, mỗi chuyến đặt qua ứng dụng Green SM giảm 25% giá cước, với mức giảm tối đa 150.000 đồng cho dịch vụ ô tô và 75.000 đồng cho dịch vụ xe máy, gồm cả giao hàng và giao đồ ăn. Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác dành cho khách hàng và chỉ dành cho chuyến đặt trên ứng dụng.

Với mức trần trên, chuyến ô tô có cước từ 600.000 đồng trở lên và chuyến xe máy từ 300.000 đồng trở lên sẽ không còn hưởng trọn tỷ lệ 25%. Phần lớn chuyến nội đô có giá cước thấp hơn hai ngưỡng đó, nên tỷ lệ giảm đầy đủ vẫn rơi vào nhóm chuyến ngắn và trung bình.

Thông điệp 100% doanh số đi kèm ba điều kiện cùng lúc

Thông cáo báo chí của Green SM nêu rằng tài xế đăng ký chỉ hoạt động trên nền tảng sẽ nhận toàn bộ cước phí chuyến đi trước khi áp mã khuyến mại 25%. Khoản nhận về gồm 100% doanh số vận chuyển cộng phần phí nền tảng 6% với ô tô hoặc 6,7% với xe máy mà doanh nghiệp miễn thu.

Văn bản thông báo chi tiết ghi rõ nhóm hưởng chính sách là tài xế Platform và tài xế sử dụng xe thuê, với mức 0% phí nền tảng và 0% chia sẻ doanh số cho Green SM. Đi kèm quyền lợi là ba điều kiện bắt buộc mà tài xế phải đáp ứng đồng thời trong suốt thời gian hưởng ưu đãi.

Tài xế Green SM nhận 100% doanh số kèm điều kiện nhận chuyến 90% mỗi ngày

Điều kiện đầu tiên là đăng ký tham gia chương trình trên ứng dụng Green SM Driver. Điều kiện thứ hai là chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM, đồng nghĩa tài xế cam kết không nhận cuốc từ ứng dụng gọi xe khác trong gần bốn tháng áp dụng chương trình.

Điều kiện thứ ba là tỷ lệ chấp nhận chuyến (AR) và tỷ lệ hoàn thành chuyến (CR) cùng đạt từ 90% trở lên mỗi ngày. Hiểu đơn giản, cứ 10 chuyến hệ thống điều phối gửi tới, tài xế chỉ có thể từ chối tối đa một chuyến, và trong số chuyến đã nhận cũng chỉ hủy tối đa một trên mười chuyến.

Theo nguyên tắc áp dụng, Green SM xét hai chỉ tiêu AR và CR dựa trên kết quả vận doanh hằng ngày, tức dữ liệu ứng dụng ghi nhận theo từng ngày chứ không cộng gộp cả tháng. Văn bản cũng nêu trường hợp tài xế không đáp ứng điều kiện, phần hỗ trợ đã chi trả sẽ bị “đối soát, thu hồi theo các điều khoản của Chương trình”.

Cơ chế xét theo ngày khiến một ngày tắc đường, xe hỏng hay tài xế từ chối vài cuốc xa cũng có thể làm tỷ lệ AR rơi dưới ngưỡng. Văn bản hiện chưa nêu cụ thể cách tính khi tài xế chỉ trượt điều kiện ở một vài ngày, phần này doanh nghiệp cho biết sẽ thông báo chi tiết qua ứng dụng và kênh chính thức.

Ba nhóm tài xế với ba mức điều kiện khác nhau

Bảng. Chính sách dành cho tài xế trong chương trình “Mùa đông Xanh - Vì tương lai Xanh” (8/11/2026 - 28/2/2027)

Nhóm tài xế Quyền lợi doanh số Tỷ lệ nhận chuyến (AR) Tỷ lệ hoàn thành (CR) Điều kiện kèm theo Tài xế Platform, tài xế sử dụng xe thuê 0% phí nền tảng, 0% chia sẻ doanh số cho Green SM Từ 90%/ngày Từ 90%/ngày Đăng ký trên ứng dụng Green SM Driver, chỉ hoạt động trên nền tảng Green SM Tài xế cơ hữu Thêm 6% tỷ lệ chia sẻ doanh số so với chính sách hiện hành Từ 90%/ngày Từ 90%/ngày Không nêu thêm Tài xế thuộc đối tác Green Partner Giảm 6% phí dịch vụ, tối đa nhận 100% doanh số Từ 85%/ngày Từ 85%/ngày Điều khoản riêng theo thỏa thuận bằng văn bản với từng đối tác Hỗ trợ năng lượng (cả bốn nhóm) Ô tô nhận toàn bộ chi phí sạc tương đương 2 lần số km vận doanh. Xe máy nhận 1 lần đổi pin cho mỗi 25 km vận doanh Không áp dụng Không áp dụng Xác định theo dữ liệu vận doanh và cơ chế quy đổi của chương trình

Nguồn: Thông báo của Green SM ngày 7/11/2026.

Ngoài nhóm Platform và xe thuê, tài xế cơ hữu và tài xế thuộc đối tác Green Partner cũng nhận ưu đãi, nhưng mức điều kiện mỗi nhóm khác nhau. Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở yêu cầu độc quyền, vốn chỉ áp lên nhóm Platform và xe thuê, cùng ngưỡng AR, CR thấp hơn dành cho nhóm đối tác.

Số km vận doanh và hạn mức hỗ trợ sạc, đổi pin đều do dữ liệu vận doanh của ứng dụng và cơ chế quy đổi của chương trình quyết định. Như vậy, toàn bộ quyền lợi của tài xế, từ doanh số đến chi phí năng lượng, đều chạy qua hệ thống dữ liệu và đối soát của chính nền tảng.

Kỳ vọng tăng thu nhập vẫn là con số từ phía doanh nghiệp

Ông Phạm Nhật Minh Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GSM toàn cầu, nhận định chương trình mở ra “cơ hội gia tăng thu nhập tới 30-50% nhờ lượng khách tăng đột biến” cho tài xế. Thông cáo lý giải thu nhập tăng nhờ số cuốc tăng từ ưu đãi 25% cộng với khoản phí nền tảng 6-6,7% tài xế giữ lại.

Mức 30-50% là kỳ vọng doanh nghiệp đưa ra trước ngày chương trình vận hành, hiện chưa có dữ liệu thu nhập thực tế của tài xế đi kèm. Mức tăng ấy phụ thuộc vào lượng cuốc tăng thêm, khả năng giữ AR và CR mỗi ngày, cùng phần thu nhập tài xế từ bỏ khi rời các ứng dụng khác.

Ở góc độ giao dịch số, chương trình cho thấy nền tảng gọi xe dùng chính sách phí và dữ liệu vận doanh để định hình hành vi tài xế. Ưu đãi lớn đi cùng yêu cầu gắn bó với một ứng dụng và tuân thủ thuật toán điều phối gần như tuyệt đối trong từng ngày làm việc.

Phía khách hàng nhận mức giảm 25% có trần 150.000 đồng mỗi chuyến ô tô, phía tài xế nhận 100% doanh số kèm ngưỡng 90% tỷ lệ nhận chuyến mỗi ngày. Green SM hiện tự nhận là nền tảng gọi xe bốn bánh dẫn đầu thị phần tại Việt Nam, với khoảng 850 triệu chuyến đi hoàn tất tính đến tháng 9/2026.