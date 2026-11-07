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Thiết bị điện Đông Anh thu 962 tỷ quý III, nợ vay tăng thêm 317 tỷ

Đình Tưởng
Đình Tưởng
21:31 | 07/11/2026
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Lợi nhuận quý III/2026 Thiết bị điện Đông Anh tăng 88,5%, song dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 160,7 tỷ đồng và dư nợ vay vượt 1.262 tỷ đồng.
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Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (UPCoM: TBD) ghi nhận doanh thu thuần 962,4 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận quý III sau thuế đạt 53,4 tỷ đồng, gấp 1,88 lần mức 28,3 tỷ đồng của quý III/2025.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng của Thiết bị điện Đông Anh âm 160,7 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn và dài hạn tại ngày 30/9/2026 lên 1.262,2 tỷ đồng, tăng 317 tỷ đồng so với đầu năm, kéo chi phí lãi vay 9 tháng lên 58,6 tỷ đồng, tăng 89,6%.

Hai dòng số liệu trái chiều khiến kết quả lũy kế gần như đi ngang. Doanh thu 9 tháng tăng 30,1% lên 2.073,6 tỷ đồng, song lợi nhuận sau thuế đạt 117,3 tỷ đồng, thấp hơn mức 119,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Đơn hàng thiết bị lưới điện kéo lợi nhuận quý III tăng mạnh

Thiết bị điện Đông Anh sản xuất máy biến áp, dây điện và thiết bị điện đến cấp 500kV, đồng thời lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm thiết bị điện cao áp. Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty cho biết: “nhu cầu thị trường tăng trưởng tích cực”. Doanh nghiệp nêu thêm việc chủ động tìm đơn hàng và mở rộng thị trường giúp tăng sản lượng tiêu thụ.

Theo giải trình, doanh thu hàng hóa, thành phẩm và dịch vụ trên báo cáo hợp nhất tăng thêm 459,5 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp quý III đạt 136,8 tỷ đồng, tăng 68%, tạo dư địa để doanh nghiệp hấp thụ chi phí bán hàng và chi phí quản lý cùng tăng.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa là cổ đông nắm 46,49% vốn, vừa là khách hàng lớn nhất. Khoản phải thu từ các đơn vị thuộc EVN giảm từ 929,8 tỷ đồng đầu năm xuống 508,4 tỷ đồng, trong khi phải thu khách hàng bên ngoài tăng gấp đôi, từ 172 tỷ đồng lên 345,6 tỷ đồng.

Doanh thu thuần quý III/2026 của Thiết bị điện Đông Anh đạt 962,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 53,4 tỷ đồng. Nguồn: BCTC TBD
Doanh thu thuần quý III/2026 của Thiết bị điện Đông Anh đạt 962,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 53,4 tỷ đồng. Nguồn: BCTC TBD

Sự dịch chuyển cơ cấu phải thu có thể liên quan đến việc mở rộng thị trường mà doanh nghiệp nêu trong giải trình. Thu hồi công nợ đóng góp 183,1 tỷ đồng vào dòng tiền 9 tháng, giúp tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 115,9 tỷ đồng, gấp 7 lần đầu năm.

Khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp 171,7 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm, riêng các đơn vị thuộc EVN ứng 92,8 tỷ đồng. Mức âm của dòng tiền kinh doanh 9 tháng cũng thu hẹp so với con số âm 289,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Ở mảng hạ tầng sản xuất, Thiết bị điện Đông Anh chi 64,9 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định trong 9 tháng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Nguyên giá máy móc, thiết bị tăng từ 494,1 tỷ đồng lên 521,3 tỷ đồng, riêng phần mua mới đạt 39,5 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cuối kỳ ở mức 43,7 tỷ đồng. Trong đó, hạng mục hệ thống đo lường tổn hao giữ nguyên giá trị 11,6 tỷ đồng từ đầu năm, chưa chuyển sang tài sản cố định.

Tồn kho 1.447 tỷ đồng đẩy áp lực vay nợ và lãi vay

Hàng tồn kho của Thiết bị điện Đông Anh tại ngày 30/9/2026 đạt 1.446,9 tỷ đồng, tăng 70,6% so với đầu năm và chiếm 51% tổng tài sản. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang lên 747,3 tỷ đồng, nguyên liệu, vật liệu 572,9 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, riêng phần tăng tồn kho rút 599 tỷ đồng khỏi dòng tiền kinh doanh, vượt xa mức 244,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thay đổi vốn lưu động. Doanh nghiệp bù phần chênh lệch bằng vốn vay, với 2.127,7 tỷ đồng tiền vay mới và 1.810,7 tỷ đồng trả nợ gốc trong 9 tháng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Thiết bị điện Đông Anh âm 160,7 tỷ đồng, trong đó tồn kho tăng 599 tỷ đồng. Nguồn: BCTC TBD
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Thiết bị điện Đông Anh âm 160,7 tỷ đồng, trong đó tồn kho tăng 599 tỷ đồng. Nguồn: BCTC TBD

Vay ngắn hạn cuối kỳ ở mức 1.207,6 tỷ đồng, tập trung tại Ngân hàng TMCP Quân đội với 566,2 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Ngoại thương 213,6 tỷ đồng và chi nhánh Đông Anh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 212,3 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả 2.083,7 tỷ đồng, bằng 2,77 lần vốn chủ sở hữu.

Biên lợi nhuận gộp 9 tháng giảm từ 16,9% xuống 14,7%, riêng quý III còn 14,2% so với 16,1% cùng kỳ. Chi phí lãi vay 9 tháng tương đương 19,3% lợi nhuận gộp, cao hơn mức 11,5% năm trước, trong khi khả năng trả lãi giảm từ 5,8 lần xuống 3,5 lần.

Doanh nghiệp còn một số nghĩa vụ chờ thanh toán. Khoản cổ tức, lợi nhuận phải trả cuối kỳ ở mức 99,2 tỷ đồng, trong khi tiền chi trả cổ tức 9 tháng chỉ khoảng 2 triệu đồng.

Dự phòng bảo hành sản phẩm tăng từ 62,2 tỷ đồng lên 73,4 tỷ đồng, chi phí bảo hành 9 tháng 16 tỷ đồng, tăng 27,5%. Dự phòng phải thu khó đòi còn 67 tỷ đồng, lớn nhất là khoản 17,5 tỷ đồng liên quan Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà.

Kết quả 9 tháng của Thiết bị điện Đông Anh đặt cạnh nhau lợi nhuận quý III tăng 88,5% và dòng tiền kinh doanh âm 160,7 tỷ đồng. Tại ngày 30/9/2026, EVN nắm 46,49% và Công ty cổ phần Điện lực Gelex nắm 46,90% vốn của nhà sản xuất máy biến áp đến cấp 500kV cho lưới điện quốc gia.

Lợi nhuận quý III/2026 Thiết bị điện Đông Anh tăng 88,5%, nhưng dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm 160,7 tỷ đồng, nợ vay vượt 1.262 tỷ.

Thiết bị điện Đông Anh lợi nhuận quý III TBD EEMC báo cáo tài chính quý III 2026 máy biến áp 500kV tồn kho nợ vay ngân hàng dòng tiền kinh doanh EVN

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
Trang sức 99.9 13,330 13,930
Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17027 17297 17886
CAD 17575 17848 18467
CHF 30535 30911 31550
CNY 0 3789 3885
EUR 27881 28096 29178
GBP 33351 33739 34676
HKD 0 3132 3335
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13876 14463
SGD 19398 19678 20258
THB 678 741 794
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