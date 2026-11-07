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ĐHQGHN và Pegatron bắt tay đào tạo nhân lực tự động hóa

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
21:33 | 07/11/2026
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Ngày 6/11/2026, Viện Công nghệ thông tin thuộc ĐHQGHN tiếp nhận hệ thống cánh tay robot tự động hóa từ Pegatron Việt Nam. Sự kiện mở ra định hướng thành lập phòng nghiên cứu chung tại Hòa Lạc, thúc đẩy đào tạo nhân lực AI và robot gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.
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Ngày 6/11/2026, tại Không gian Đổi mới sáng tạo (Innovation Hub), Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Công ty TNHH Pegatron Việt Nam tổ chức Lễ bàn giao thiết bị robot tự động hóa phục vụ nghiên cứu, đào tạo và thực hành công nghệ. Tham dự buổi lễ có Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu; Tổng Giám đốc Công ty TNHH Pegatron Việt Nam Huang Jen-Chieh; GS.TS Trần Xuân Tú, Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin (VNU-ITI); đại diện Ban Hợp tác và Phát triển ĐHQGHN cùng các cán bộ quản lý, chuyên gia và nhà nghiên cứu của hai đơn vị.

ĐHQGHN và Pegatron bắt tay đào tạo nhân lực tự động hóa

Hệ thống cánh tay robot bắn vít tự động, ứng dụng công nghệ tự động hóa có độ chính xác cao trong sản xuất công nghiệp

Thiết bị được Pegatron trao tặng là hệ thống cánh tay robot bắn vít tự động, ứng dụng công nghệ tự động hóa có độ chính xác cao trong sản xuất công nghiệp. Hệ thống đã được chuyển đến và lắp đặt tại VNU-ITI từ ngày 28/9/2026. Trong tháng 10, Pegatron cử đội ngũ kỹ thuật trực tiếp hướng dẫn cán bộ của Viện vận hành, khai thác thiết bị, tạo điều kiện để đưa hệ thống vào các hoạt động nghiên cứu và thực hành.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc Pegatron Việt Nam Huang Jen-Chieh đánh giá cao mối quan hệ hợp tác với ĐHQGHN và Viện Công nghệ thông tin, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng các chương trình phối hợp theo hướng gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất. Bên cạnh việc hỗ trợ thiết bị và chuyển giao hướng dẫn vận hành, Pegatron đang xây dựng kế hoạch tổ chức một cuộc thi kỹ thuật dành cho sinh viên với sự tham gia của các đối tác trong hệ sinh thái Microsoft. Theo định hướng được trao đổi, sinh viên sẽ làm việc theo nhóm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia, có cơ hội tham quan nhà máy và trực tiếp tiếp cận những bài toán kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất.

ĐHQGHN và Pegatron bắt tay đào tạo nhân lực tự động hóa
Tổng Giám đốc Pegatron Việt Nam Huang Jen-Chieh bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng các chương trình phối hợp theo hướng gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất

Mô hình này được kỳ vọng tạo thêm môi trường học tập gắn với thực tiễn, nơi sinh viên có thể vận dụng kiến thức chuyên môn để phân tích vấn đề, đề xuất giải pháp và làm quen với quy trình vận hành công nghệ trong doanh nghiệp.

Gắn nghiên cứu công nghệ chiến lược với nhu cầu của doanh nghiệp

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu ghi nhận và trân trọng sự hỗ trợ của Pegatron đối với các hoạt động đào tạo, nghiên cứu của ĐHQGHN. Theo ông, việc tiếp nhận thiết bị công nghệ hiện đại không chỉ có ý nghĩa bổ sung cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện để các nhóm nghiên cứu, giảng viên và người học tiếp cận công nghệ đang được ứng dụng trong sản xuất công nghiệp.

Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết, trong định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ĐHQGHN đang tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong đó có AI, công nghệ bán dẫn, tự động hóa và robot. Đây cũng là những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực chất lượng cao và khả năng kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu trong trường đại học với hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Đối với Viện Công nghệ thông tin, lãnh đạo ĐHQGHN thông tin về định hướng đề xuất chuyển đổi Viện thành Viện Công nghệ chiến lược quốc gia, nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu công nghệ trọng điểm và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt ở bậc sau đại học.

ĐHQGHN và Pegatron bắt tay đào tạo nhân lực tự động hóa
Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hiệu phát biểu

Trong bối cảnh đó, Phó Giám đốc Nguyễn Hiệu đề nghị Pegatron tiếp tục chia sẻ những nhu cầu công nghệ cụ thể từ nhà máy, nhất là các bài toán liên quan đến cải tiến dây chuyền, tự động hóa và ứng dụng AI trong sản xuất. Việc doanh nghiệp đưa ra những yêu cầu thực tế sẽ giúp các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và sinh viên của ĐHQGHN có cơ sở phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu ứng dụng.

Hướng hợp tác này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa các chủ thể nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp, thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đề xuất thành lập phòng nghiên cứu chung tại Hòa Lạc

Từ góc độ đơn vị trực tiếp tiếp nhận và khai thác thiết bị, GS.TS Trần Xuân Tú, Viện trưởng VNU-ITI, cho rằng hệ thống robot tự động hóa được Pegatron trao tặng có giá trị nghiên cứu liên ngành, kết hợp nhiều công nghệ như robot, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo. Theo GS.TS Trần Xuân Tú, VNU-ITI đã có kinh nghiệm triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ doanh nghiệp, trong đó có hệ thống ứng dụng AI và thị giác máy tính để giám sát, phát hiện lỗi trong quy trình sản xuất cho LG tại Hải Phòng. Những kinh nghiệm này là cơ sở để Viện tiếp tục tham gia giải quyết các yêu cầu kỹ thuật có tính ứng dụng cao từ các đối tác công nghiệp.

Trên cơ sở năng lực nghiên cứu của Viện và nhu cầu thực tế của Pegatron, GS.TS Trần Xuân Tú đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm. Trước hết, hai bên có thể xây dựng cơ chế tiếp nhận các bài toán kỹ thuật từ dây chuyền sản xuất của Pegatron, từ đó tổ chức các nhóm chuyên gia, nhà nghiên cứu và sinh viên cùng nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp. Cách tiếp cận này vừa tạo môi trường nghiên cứu ứng dụng, vừa hướng tới phát triển các sản phẩm có khả năng chuyển giao và thương mại hóa.

ĐHQGHN và Pegatron bắt tay đào tạo nhân lực tự động hóa

Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin Trần Xuân Tú cho rằng hệ thống robot tự động hóa được Pegatron trao tặng có giá trị nghiên cứu liên ngành, kết hợp nhiều công nghệ như robot, thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo

Thứ hai, VNU-ITI sẵn sàng phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức cho đội ngũ kỹ sư của Pegatron trong những lĩnh vực như AI, chuyển đổi số và an toàn thông tin. Hoạt động này có thể góp phần đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa sản xuất. Đáng chú ý, Viện trưởng VNU-ITI đề xuất nghiên cứu thành lập phòng nghiên cứu chung (Joint Lab) giữa hai đơn vị tại Hòa Lạc.

Đề xuất được đặt ra từ những trao đổi thực tế trong chuyến thăm và làm việc của VNU-ITI tại nhà máy Pegatron ở Hải Phòng vào tháng 8/2026. Theo thông tin được Viện trưởng chia sẻ, Pegatron có nhu cầu tuyển dụng khoảng 600 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử và viễn thông. Việc hình thành Joint Lab tại Hòa Lạc, nếu được triển khai, sẽ tạo không gian kết nối trực tiếp giữa nhà khoa học, sinh viên và đội ngũ kỹ thuật doanh nghiệp. Tại đây, sinh viên có thể tiếp cận sớm với thiết bị, quy trình và các yêu cầu công nghệ của doanh nghiệp; đồng thời, Pegatron có thêm điều kiện tham gia quá trình đào tạo, phát hiện và thu hút nhân lực kỹ thuật phù hợp.

ĐHQGHN và Pegatron bắt tay đào tạo nhân lực tự động hóa
Cán bộ Viện Công nghệ thông tin vận hành thiết bị cánh tay robot

Đề xuất này cũng gắn với định hướng phát triển Hòa Lạc thành không gian nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của ĐHQGHN, trong đó tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào các hoạt động nghiên cứu ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực. Kết thúc chương trình, đại diện lãnh đạo ĐHQGHN, Pegatron Việt Nam và VNU-ITI thực hiện nghi thức trao biển tượng trưng, tham quan hệ thống robot được lắp đặt tại Innovation Hub và trao đổi về khả năng khai thác thiết bị trong thời gian tới.

Từ việc tiếp nhận một hệ thống robot tự động hóa, hợp tác giữa ĐHQGHN và Pegatron đang từng bước mở rộng sang những nội dung có tính dài hạn hơn, bao gồm nghiên cứu theo đặt hàng của doanh nghiệp, đào tạo nhân lực công nghệ và xây dựng hạ tầng nghiên cứu chung. Đây là những hướng triển khai cụ thể nhằm tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, đưa hoạt động nghiên cứu, đào tạo đến gần hơn với nhu cầu thực tiễn của sản xuất công nghiệp.

Viện Công nghệ Thông tin Pegatron Việt Nam ĐHQGHN Innovation Hub hệ thống cánh tay robot bắn vít tự động

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
Trang sức 99.9 13,330 13,930
Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Cập nhật: 07/11/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17027 17297 17886
CAD 17575 17848 18467
CHF 30535 30911 31550
CNY 0 3789 3885
EUR 27881 28096 29178
GBP 33351 33739 34676
HKD 0 3132 3335
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13876 14463
SGD 19398 19678 20258
THB 678 741 794
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