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UNIQLO tiếp tục lan tỏa tinh thần 'The Heart of LifeWear'

Hồng Nhung
Hồng Nhung
21:21 | 05/11/2026
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Chương trình được triển khai trên quy mô toàn cầu, với sự đồng hành của các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu của UNIQLO cùng các đối tác, trong đó có Toray Industries - đối tác chiến lược đồng phát triển công nghệ HEATTECH.
UNIQLO trao tặng 1 triệu trang phục giữ nhiệt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới UNIQLO trao tặng 10.000 trang phục giữ nhiệt cho người dân các tỉnh miền núi

Sáng kiến này được khởi động vào năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu, và đến nay chương trình đã trao tặng hơn 3 triệu trang phục giữ nhiệt HEATTECH, góp phần giúp cuộc sống thường ngày của người tị nạn, trẻ em, nạn nhân thiên tai và những người có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới thoải mái hơn.

UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng hành trình “The Heart of LifeWear”
UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng hành trình “The Heart of LifeWear”

Chương trình chính thức bắt đầu từ năm 2024 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập thương hiệu

Chia sẻ về sáng kiến này, ông Koji Yanai, Giám đốc Điều hành Cấp cao Tập đoàn Fast Retailing (công ty mẹ của UNIQLO), cho biết: “Bước sang năm thứ ba, “The Heart of LifeWear” tiếp tục ghi nhận sự chung tay của các tổ chức đối tác UNIQLO trên toàn thế giới, cùng đội ngũ quản lý cửa hàng và nhân viên. Bằng cách trao đi những trang phục ấm áp, chương trình góp phần tạo nên sự kết nối toàn cầu và mang đến niềm vui cho những người cần được hỗ trợ. Với sự đồng hành của các Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu và các tổ chức đối tác, UNIQLO sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Cùng với đối tác toàn cầu lâu năm UNHCR, UNIQLO sẽ tiếp tục hỗ trợ người tị nạn, người phải di tản trong nội địa và người luôn phải đối mặt với các mối đe dọa trong cuộc sống.”

UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng hành trình “The Heart of LifeWear”
Đáng chú ý, hơn một nửa trong tổng số một triệu sản phẩm trang phục đã được các đơn vị kinh doanh của UNIQLO trên toàn thế giới trao tặng

Đáng chú ý, hơn một nửa trong tổng số một triệu sản phẩm trang phục đã được các đơn vị kinh doanh của UNIQLO trên toàn thế giới trao tặng cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, người vô gia cư, người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Cụ thể, tại Hà Lan, sự kiện “Vòng quanh thế giới cùng Roger Federer” lần thứ 5 diễn ra vào ngày 9/9 tại Sân vận động Olympic ở Amsterdam, đã kết hợp cùng chương trình “The Heart of LifeWear”. Với sự tham gia của Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu Roger Federer, ông John C. Jay, Chủ tịch Sáng tạo Toàn cầu của UNIQLO, cùng đội ngũ nhân viên đã trao tặng 1.000 sản phẩm HEATTECH và các sản phẩm UNIQLO khác cho 130 trẻ em được các tổ chức phi chính phủ World Tennis, Cruyff Foundation và Save the Children mời tham dự.

Tại Mỹ, sự kiện “The Heart of LifeWear với The Dodgers” diễn ra vào ngày 2/8 ở khu vực UNIQLO Field thuộc Sân vận động Dodger ở Los Angeles. Chương trình chào đón các học sinh và gia đình từ Trường Trung học John Muir - ngôi trường nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng bởi các đợt cháy rừng tháng 1/2025. Bên cạnh việc nhận áo thun AIRism và các quà tặng khác từ UNIQLO, các em còn có cơ hội gặp gỡ ông Dave Roberts, huấn luyện viên bóng chày của đội Dodgers, theo dõi buổi tập đánh bóng và thưởng thức trận đấu giữa Dodgers và Pirates.

UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng hành trình “The Heart of LifeWear”
Hành trình “The Heart of LifeWear” cũng đã đến Việt Nam

UNIQLO cũng hỗ trợ người dân tại Syria và Iran với khoảng 520.000 sản phẩm HEATTECH.

Trong tổng số một triệu trang phục trao tặng trên toàn cầu năm 2026, UNIQLO sẽ mang đến khoảng 520.000 trang phục HEATTECH để hỗ trợ cho người dân tại Syria và Iran thông qua Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn (UNHCR) - đối tác toàn cầu của UNIQLO. Trong đó, 320.000 trang phục HEATTECH sẽ được trao đến người hồi hương tại Syria và 200.000 trang phục HEATTECH hỗ trợ những người phải di dời tại Iran.

Tại Syria, khoảng 1,8 triệu người tị nạn đã hồi hương, chủ yếu từ các quốc gia láng giềng, cùng hơn 2 triệu người phải di dời trong nội địa (IDPs) đang sống trong điều kiện bấp bênh giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt, khi nhiệt độ xuống gần 0°C.Đợt trao tặng năm nay là sự kiện tiếp nối hoạt động hỗ trợ khoảng 500.000 trang phục HEATTECH cho người dân tại Syria trong năm 2025.

Trong khi đó, tại Iran, khoảng 3,2 triệu người phải di dời trong nội địa cần được bảo vệ quốc tế, cùng người tị nạn Afghanistan và Iraq, đang đối mặt với nhiều khó khăn khi di dời. Trước nhu cầu cấp thiết về trang phục giữ ấm trong mùa đông, UNIQLO đang tích cực chuẩn bị để sớm đưa các sản phẩm HEATTECH đến với người cần hỗ trợ trên khắp cả nước.

UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng hành trình “The Heart of LifeWear”
UNIQLO tiếp tục đồng hành cùng hành trình “The Heart of LifeWear”

Người dân và học sinh tại tỉnh Tuyên Quang nhận áo HEATTECH từ chương trình “The Heart Of LifeWear” vào năm 2025.

Tại Việt Nam, UNIQLO đã tiếp tục hành trình bền bỉ mang các trang phục giữ ấm đến những cộng đồng ở các khu vực xa xôi, vùng biên giới, vùng núi cao, nơi còn nhiều cách trở về địa lý và đời sống còn khó khăn. Theo đó, từ tháng 12/2026, UNIQLO tiếp tục phối hợp cùng Quỹ Hy vọng và Plan International Việt Nam trao tặng 10.610 trang phục giữ nhiệt HEATTECH (bao gồm trang phục dành cho nam, nữ và trẻ em) cho học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã miền núi, biên giới ở miền Bắc và miền Trung. Những trang phục này góp phần giúp người dân giữ ấm trong sinh hoạt thường ngày và các em nhỏ thêm ấm áp trên đường đến trường.

Đây là hoạt động tiếp nối hành trình hỗ trợ cộng đồng của UNIQLO trong hai năm 2024 và 2025, với 20.000 áo HEATTECH và 1.100 áo PUFFTECH đã được trao tặng tại bốn tỉnh, thành.

Sáng kiến "The Heart of LifeWear" bắt nguồn từ câu hỏi "Điều gì làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn?" và mong muốn của UNIQLO có thể tạo ra những hành động thiết thực hơn nữa nhằm đóng góp cho xã hội thông qua triết lý LifeWear trong dịp kỷ niệm 40 năm thành lập.

Năm 2025, UNIQLO đã trao tặng hơn một triệu sản phẩm HEATTECH và các trang phục khác cho người tị nạn, trẻ em và nạn nhân thiên tai tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trong đó, khoảng 500.000 sản phẩm đã được gửi tới người tị nạn trở về Syria theo đề nghị từ UNHCR, và 500.000 sản phẩm được các đơn vị kinh doanh UNIQLO trên thế giới trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại các quốc gia có cửa hàng hoạt động cùng các khu vực lân cận.

Uniqlo hành trình “The Heart of LifeWear” trao tặng sản phẩm HEATTECH đại sứ thương hiệu toàn cầu Đối tác chiến lược trang phục giữ nhiệt HEATTECH

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Thứ tư, 11/11/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00
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Cập nhật: 06/11/2026 11:00

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