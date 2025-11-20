Tám thập kỷ Nhân Văn: Khi truyền thống nâng đỡ tương lai

Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội kỉ niệm 80 năm truyền thống và 30 năm thành lập

Một ngày trở về của ký ức

Sáng 19/11/2025, hàng ngàn người tề tựu về khuôn viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (ĐHQGHN) dự lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống Văn Khoa. Những sinh viên trẻ hòa vào hàng ngũ cựu sinh viên tóc đã phai sương, tạo nên bức tranh liên kết thế hệ hiếm có.

Cô Nguyễn Thu Hiện, cựu sinh viên khóa 37 chuyên ngành Triết học, hiện là giảng viên của trường, tham dự lễ kỷ niệm với ánh mắt xúc động "Thời điểm đấy khoa Triết rất vắng, kiến thức đại học khác hẳn với cấp ba", cô chia sẻ về những ngày tháng còn ngồi trên ghế giảng đường cũ. Giờ đây, cô đang công tác gần trường, thường xuyên quay lại nơi này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường, đồng thời trao Bằng khen của Thủ tướng cho GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng. "Với bề dày 80 năm truyền thống, 30 năm xây dựng và phát triển, tôi tin tưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, xứng đáng trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu hàng đầu", Phó Thủ tướng phát biểu.

Tiết mục tái hiện thế hệ sinh viên 1971 gác bút nghiêng lên đường tòng quân

Từ tiếng còi báo động đến giảng đường quốc tế

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh sô 45 thành lập Ban Đại học Văn khoa ngày 10/10/1945, chỉ vài tuần sau Cách mạng Tháng Tám thành công. Quyết định này thể hiện tầm nhìn chiến lược: muốn xây dựng quốc gia, phải xây dựng nền tảng tri thức nhân văn trước.

Những lớp học đầu tiên diễn ra trong tiếng còi báo động. Các thế hệ thầy trò sơ tán, dựng lại giảng đường dưới bom đạn. Nhiều giảng viên và sinh viên viết đơn tình nguyện lên đường chiến trường theo tiếng gọi non sông. Thời chiến tranh kéo dài nhưng ngọn lửa tri thức vẫn cháy liên tục.

Thời bình đến, nhà trường trở thành nôi đào tạo nhiều ngành khoa học xã hội hiện đại của Việt Nam. Hán Nôm, Lịch sử, Nhân học, Tôn giáo học, Văn học, Văn hóa học, Báo chí - Truyền thông, Quốc tế học lần lượt ra đời. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, là một trong những tên tuổi tiêu biểu xuất thân từ mái trường này.

Hiện tại, trường đã thu hút gần 14.000 học sinh, sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ khắp nơi trên thế giới. Con số này phản ánh sức hút của một cơ sở giáo dục vừa giữ được chiều sâu nhân văn, vừa bắt nhịp đổi mới và hội nhập.

Sinh viên Nguyễn Danh Thái sinh, K68 chuyên ngành Chính trị học

Thế hệ trẻ nói về trách nhiệm

Nguyễn Danh Thái, sinh viên chuyên ngành Chính trị học khóa 68, chia sẻ sau khi nghe phát biểu của Phó Thủ tướng: "Em vô cùng tự hào khi là một trong những lứa sinh viên may mắn tham gia lễ kỷ niệm 80 năm thành lập trường. Em được truyền thêm động lực để học tập, rèn luyện và đóng góp cho cộng đồng".

Thái xúc động cho biết: "Ngay lúc này, em càng trân trọng hơn những giá trị mà các thế hệ đi trước vun đắp, từ tri thức đến tinh thần Nhân văn. Em tin thế hệ chúng em sẽ tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang ấy".

Sân trường trở nên rộn ràng khi các nhóm sinh viên tụ tập, trao đổi về cảm xúc tự hào. Nhiều bạn bày tỏ sôi nổi về những câu chuyện lịch sử, về các giá trị các thế hệ đi trước vun đắp, đồng thời chia sẻ khát vọng đóng góp, tiếp nối truyền thống và lan tỏa tinh thần Nhân Văn trong tương lai.

Một khoảnh khắc rực rỡ và trang trọng trên sân khấu của lễ kỷ niệm

Triết lý "Văn hiến - Hiện đại - Khai phóng"

Với triết lý giáo dục "Văn hiến - Hiện đại - Khai phóng" qua tám thập kỷ. Ba từ này không phải khẩu hiệu mà là định hướng thực tế trong hoạt động đào tạo. Văn hiến giúp giữ gốc, hiện đại giúp bắt nhịp thời đại, khai phóng giúp mở rộng tư duy.

Cô Nguyễn Thu Hiện sinh viên K37 chuyên ngành Triết học

Cô Nguyễn Thu Hiện nhắn nhủ các sinh viên: "Trường Nhân Văn có rất nhiều trải nghiệm để các bạn học tập và phát triển. Các bạn nhận được kiến thức chuyên ngành, đồng thời tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích giúp phát triển và vững bước trong tương lai".

Lời nhắn này phản ánh quan niệm giáo dục của nhà trường: đào tạo con người toàn diện, không chỉ chuyên môn mà còn nhân cách và tầm nhìn. Các thế hệ sinh viên ra trường đã trở thành nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà quản lý có ảnh hưởng lớn trong xã hội.

Các thế hệ giảng viên, sinh viên quay lại trường dự lễ kỷ niệm

Dòng chảy thế hệ tiếp nối

Sự gặp gỡ giữa các thế hệ tại lễ kỷ niệm tạo nên đường nối vô hình nhưng bền chặt. Thế hệ đi trước trở về để thấy những giá trị mình từng được nuôi dưỡng nay tiếp tục lớn lên. Thế hệ trẻ nhìn thấy hành trình từ những lớp học dưới bom đạn đến cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc tế.

Một số tiết mục tiêu biểu tại lễ kỷ niệm

Trong thời đại số, Nhân Văn tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế, nhưng vẫn kiên định với nền tảng đã tạo nên tên tuổi suốt 80 năm qua. Chính sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai tạo nên động lực để nhà trường tiến bước.

Tám thập kỷ đã qua, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn vẫn là nơi truyền thống nâng đỡ khát vọng, nơi ký ức làm nên bản lĩnh, nơi mỗi thế hệ tiếp tục viết câu chuyện của một ngôi trường luôn hướng về con người.