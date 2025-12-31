Camera AI phạt nguội xử lý 1.000 tài xế trong 4 ngày

Hy Lạp vừa công bố kết quả thí điểm hệ thống camera AI phạt nguội tại tám vị trí ở thủ đô Athens. Thiết bị ghi hình tự động phát hiện gần 2.500 vi phạm nghiêm trọng chỉ trong vòng bốn ngày đầu vận hành. Riêng một camera đặt trên đại lộ Syngrou ghi nhận hơn 1.000 trường hợp phạm luật giao thông, chiếm gần nửa tổng số vi phạm toàn hệ thống.

Con số này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu tài xế Hy Lạp thực sự coi thường luật giao thông đến vậy, hay hệ thống giám sát tự động đang quá nghiêm khắc với mọi sai sót nhỏ nhất?

Nguồn: carscoops

Mỗi camera thu về gần 900.000 USD sau ba ngày

Hệ thống camera AI phạt nguội tại Hy Lạp hoạt động khác xa cách truyền thống. Thiết bị không chỉ bắt tốc độ hay vượt đèn đỏ. Camera còn nhận diện tài xế không thắt dây an toàn, cầm điện thoại khi lái xe, hay chạy sai làn khẩn cấp.

Mỗi khi phát hiện vi phạm, camera ghi lại video và ảnh có đóng dấu thời gian. Hệ thống mã hóa toàn bộ bằng chứng trước khi gửi thông báo điện tử đến người vi phạm qua tin nhắn, email hoặc cổng thông tin điện tử của chính phủ. Người bị phạt có thể nộp tiền trực tuyến hoặc khiếu nại, dù video thường không để lại nhiều cơ hội chối cãi.

Mức phạt dao động từ 150 đến 750 euro tùy theo mức độ vượt quá tốc độ cho phép. Hành vi không thắt dây an toàn hay dùng điện thoại khi lái xe tốn 350 euro mỗi lần bị bắt. Tính toán sơ bộ cho thấy một camera đơn lẻ có thể tạo ra 750.000 euro tiền phạt chỉ trong ba ngày, tương đương 880.000 USD.

Tại nút giao giữa đại lộ Mesogeion và Halandriou ở khu Agia Paraskevi, camera ghi nhận 480 tài xế vượt đèn đỏ. Giao lộ đại lộ Vouliagmenis và phố Tinou tại Kalithea có 285 trường hợp tương tự. Những con số này chứng minh vấn đề vi phạm giao thông ở Athens không xuất phát từ một vài tuyến đường hay khu vực riêng lẻ.

Nguồn: carscoops

Từ tám camera thí điểm đến 2.500 thiết bị giám sát

Bộ Quản trị Số Hy Lạp đang chuẩn bị mở rộng mạng lưới giám sát. Kế hoạch đặt ra mục tiêu lắp 2.000 camera cố định trên toàn quốc, kèm theo 500 thiết bị di động gắn trên xe buýt công cộng. Những camera di động sẽ giám sát làn đường dành riêng cho xe buýt, phát hiện ôtô cá nhân đi sai làn.

Nguồn: carscoops

Bộ trưởng Dimitris Papastergiou khẳng định chính phủ không muốn trừng phạt mà muốn bảo vệ tính mạng người dân. Ông nhấn mạnh mục tiêu giảm tai nạn giao thông và tử vong, đồng thời giúp cảnh sát giảm áp lực công việc. Nguồn thu từ phạt nguội sẽ đổ vào ngân sách phục vụ các dịch vụ công.

"Đây là quyết định chính trị với mục tiêu xã hội rõ ràng: giảm tai nạn giao thông và cứu sống con người. Chúng tôi muốn người dân biết rằng luật lệ áp dụng cho tất cả mọi người và nhà nước thực thi một cách công bằng, hiện đại," ông Papastergiou nói với tờ Kathimerini.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nếu hệ thống ghi nhận mọi sai sót nhỏ, ngay cả tài xế cẩn thận nhất hay chính cảnh sát cũng có thể trở thành đối tượng bị phạt. Ranh giới giữa quản lý nghiêm minh và giám sát quá mức đang trở thành đề tài tranh luận.

Nguồn: carscoops

Nhiều nước đã đi trước Hy Lạp

Hy Lạp không phải quốc gia tiên phong trong việc dùng camera tự động xử phạt giao thông. Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha đã vận hành hệ thống tương tự từ nhiều năm trước. Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông và Mỹ cũng áp dụng công nghệ này ở mức độ khác nhau.

Kinh nghiệm từ các nước cho thấy camera phạt nguội giúp giảm tai nạn giao thông khi tài xế biết mình luôn trong tầm ngắm của thiết bị giám sát. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố: văn hóa giao thông, mức độ tuân thủ pháp luật, và cách nhà nước vận hành hệ thống.

Hệ thống camera AI giám sát tự động tại Việt Nam

Việt Nam không còn đứng ngoài làn sóng công nghệ quản lý giao thông hiện đại. Hà Nội vừa đưa vào vận hành 1.837 camera tự động từ ngày 13/12/2025 tại 195 nút giao thông trọng điểm. Hệ thống phát hiện 28 loại vi phạm, từ vượt đèn đỏ, đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm đến dừng đỗ sai quy định. Chỉ trong ba ngày đầu vận hành, camera ghi nhận 393 trường hợp vi phạm, trong đó 352 trường hợp vượt đèn đỏ.

TP.HCM triển khai sớm hơn từ ngày 1/9/2025 với 31 camera tại các tuyến đường trọng yếu. Tháng đầu tiên, hệ thống phát hiện hơn 3.100 vi phạm. Sang tháng thứ hai, con số giảm còn khoảng 1.000 trường hợp, giảm gần ba lần. Hiệu ứng răn đe rõ ràng khi tài xế biết mình luôn trong tầm quan sát của thiết bị giám sát hoạt động 24/7.

Người dân nhận thông báo phạt nguội khi vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic, VNeID hoặc ví điện tử MoMo. Cục Cảnh sát giao thông kết nối hệ thống với cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký xe, giúp xác định chủ phương tiện nhanh chóng. Đặc biệt, camera có khả năng truy vết hành trình của xe trong 75 ngày qua, hỗ trợ công tác điều tra tai nạn và tìm kiếm người đi lạc.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết năm 2026 sẽ lắp đặt thêm 5.000 camera, triển khai cả vào ngõ ngách để đảm bảo an ninh trật tự. Kế hoạch đến năm 2030, Hà Nội sẽ có 40.000 camera phủ khắp thành phố. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở phạt nguội. Hệ thống còn tự động điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo lưu lượng thực tế, cảnh báo điểm ùn tắc và hỗ trợ điều tiết giao thông.