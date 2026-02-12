Xe và phương tiện

Mercedes-AMG GLC 53 2026: Kết nối hiệu suất với cảm xúc trên nền tảng công nghệ hybrid

Thành Biên

Thành Biên

13:24 | 12/02/2026
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Mercedes-AMG chính thức giới thiệu GLC 53 2026, đánh dấu bước điều chỉnh chiến lược đáng chú ý của hãng. Mẫu xe mới không chỉ thay thế GLC 43 mà còn tạm thời đảm nhiệm luôn vai trò của GLC 63, trở thành phiên bản duy nhất của dòng SUV hạng sang GLC ở thời điểm hiện tại.
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Mercedes-AMG GLC 53 2026 được trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 3.0L, kết hợp công nghệ mild hybrid. Đây được xem là động thái đáp lại phản ứng từ thị trường khi cấu hình 4 xi-lanh trước đó không tạo được sự đồng thuận về mặt cảm xúc vận hành, dù đáp ứng tốt các tiêu chuẩn khí thải và hiệu suất.

Mercedes-AMG GLC 53 2026 quay lại với máy xăng 6 xi-lanh
Mercedes-AMG GLC 53 2026 quay lại với máy xăng 6 xi-lanh

Khối động cơ mới sản sinh công suất tối đa 443 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Trong điều kiện nhất định, chức năng overboost cho phép mô-men xoắn tăng lên 640 Nm trong thời gian ngắn. Hệ thống điện hỗ trợ có thể bổ sung thêm lực kéo tức thời, góp phần cải thiện độ phản hồi chân ga và giảm độ trễ của tăng áp.

Với cấu hình này, Mercedes-AMG GLC 53 2026 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây khi kích hoạt tính năng Launch Control. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h và có thể nâng lên 270 km/h nếu khách hàng lựa chọn gói tùy chọn phù hợp.

Theo Mercedes-AMG, định hướng phát triển GLC 53 mới không đặt nặng việc chạy đua thông số mà tập trung vào trải nghiệm vận hành. Động cơ 6 xi-lanh được kết hợp hệ thống xả mới với các bộ cộng hưởng chuyên biệt nhằm tái tạo âm thanh đặc trưng của AMG, bao gồm âm trầm dày và các tiếng nổ lách tách khi nhả ga.

Mercedes-AMG GLC 53 2026 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây
Mercedes-AMG GLC 53 2026 có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,2 giây

Sức mạnh từ động cơ được truyền qua hộp số tự động 9 cấp AMG Speedshift và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian biến thiên hoàn toàn. Hệ thống này có khả năng phân bổ mô-men xoắn linh hoạt giữa các trục, thậm chí dồn toàn bộ lực kéo về cầu sau trong điều kiện phù hợp nhằm tăng tính thể thao.

Đáng chú ý, GLC 53 2026 là mẫu SUV đầu tiên của Mercedes-AMG có tùy chọn bộ vi sai hạn chế trượt cầu sau điều khiển điện tử. Khi trang bị gói AMG Dynamic Plus, xe được bổ sung chế độ drift, giá đỡ động cơ chủ động và cùm phanh sơn đỏ, hướng đến nhóm khách hàng đề cao khả năng kiểm soát và tính cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau, giảm xóc thích ứng và hệ thống phanh hiệu suất cao kích thước lớn. Những cấu phần kỹ thuật này giúp cải thiện độ ổn định ở tốc độ cao cũng như khả năng xoay trở trong đô thị.

Mercedes-AMG GLC 53 2026 được phân phối với hai cấu hình thân xe gồm SUV truyền thống và SUV coupe với phần mái dốc về phía sau. Điều này cho phép hãng tiếp cận cả nhóm khách hàng ưa chuộng thiết kế thực dụng lẫn những người tìm kiếm yếu tố thể thao trong kiểu dáng.

Mercedes-AMG GLC 53 2026 hiện chưa được công bố giá bán
Mercedes-AMG GLC 53 2026 hiện chưa được công bố giá bán

Giá bán chính thức chưa được công bố, song truyền thông quốc tế dự đoán mức giá sẽ nằm giữa hai phiên bản tiền nhiệm GLC 43 và GLC 63. Cụ thể, xe có thể khởi điểm khoảng 100.000 Bảng tại Anh hoặc 85.000 USD tại Mỹ. Mức giá sẽ tăng thêm nếu khách hàng lựa chọn các gói trang bị cao cấp như Golden Accents Package, bao gồm mâm hợp kim nan chéo màu vàng và các chi tiết logo AMG nổi bật.

Với định vị này, GLC 53 2026 đóng vai trò cầu nối giữa hiệu suất và tính ứng dụng hàng ngày, trong bối cảnh Mercedes-AMG đang tái cấu trúc danh mục sản phẩm theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo bản sắc thương hiệu.

Việc cân bằng giữa yêu cầu khí thải, xu hướng điện hóa và kỳ vọng của khách hàng đang đặt ra nhiều thách thức cho các thương hiệu xe hiệu suất cao. Trong bối cảnh đó, sự trở lại của cấu hình 6 xi-lanh trên GLC 53 2026 được xem là bước điều chỉnh nhằm khôi phục giá trị cốt lõi của AMG: hiệu suất gắn liền với cảm xúc.

Mercedes-AMG GLC 53 2026 GLC 53 2026 Mercedes-AMG SUV hạng sang GLC Mẫu SUV hạng sang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
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Trung Quốc phát triển công nghệ sạc drone bằng laser giữa không trung

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

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TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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