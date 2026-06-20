Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên cuối tuần 19/6 với diễn biến giằng co rồi đảo chiều giảm điểm. VN-Index mở cửa tăng hơn 7 điểm nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu Vingroup, song đà hưng phấn nhanh chóng thu hẹp khi VIC và VRE quay đầu, kéo theo tâm lý thận trọng lan rộng. Kết phiên, chỉ số giảm 5,94 điểm, tương đương 0,32%, lùi về 1.824,53 điểm.

Sắc đỏ phủ rộng trên cả ba sàn. HNX-Index mất 11,33 điểm, tương đương 3,37%, xuống 324,83 điểm dưới sức ép của cổ phiếu THD giảm sàn 10% và lấy đi hơn 5 điểm của chỉ số sàn Hà Nội. UPCoM-Index giảm 0,71 điểm còn 127,52 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 399 mã giảm so với 232 mã tăng, cho thấy bên bán giữ thế chủ động trong phần lớn thời gian giao dịch.

Riêng rổ VN30 có 20 mã giảm, 7 mã tăng và 3 mã đứng giá, phản ánh sự phân hóa ở nhóm vốn hóa lớn. Áp lực cung vào cuối ngày có lúc kéo VN-Index về gần mốc 1.800 điểm trước khi hồi phục nhanh, một phần do hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ETF khiến nhiều mã trồi sụt mạnh trong thời gian ngắn.

Thanh khoản duy trì ở mức trung bình với hơn 608 triệu cổ phiếu giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận, tương ứng giá trị hơn 18.803 tỷ đồng. Giá trị giao dịch tăng hơn 8% so với phiên liền trước dù khối lượng giảm nhẹ. Tính chung cả tuần, VN-Index vẫn tăng 32,88 điểm, tương đương 1,83%, qua đó chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm liên tiếp trước đó.

Bảng điện tử chứng khoán hôm nay 19/6 VN-Index giảm gần 6 điểm, cổ phiếu ngân hàng chịu áp lực

Cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt áp lực điều chỉnh

Nhóm tài chính giữ vai trò tâm điểm khi đạt giá trị giao dịch lớn nhất thị trường với hơn 6.470 tỷ đồng. Diễn biến phân hóa song xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. VPB lùi 1,89%, SHB giảm 1,08% về 13.750 đồng và dẫn đầu thanh khoản toàn sàn với hơn 40 triệu đơn vị khớp lệnh, trong khi TCB mất 0,8%. BID lấy đi gần 1,5 điểm của VN-Index, mức tác động mạnh nhất trong phiên.

Ở chiều ngược lại, LPB tăng 2% lên 48.000 đồng và trở thành mã ngân hàng nâng đỡ tốt nhất cho chỉ số. MSB nhích 0,64% nhờ lực mua của nhà đầu tư nước ngoài, còn STB cũng góp phần giữ nhịp cho VN-Index trong phiên chiều. Sự đối lập giữa các mã trụ cho thấy dòng tiền vào nhóm ngân hàng đang chọn lọc thay vì mua đều trên diện rộng.

Nhóm chứng khoán nghiêng hẳn về sắc đỏ khi SSI giảm 1,27%, SHS mất 1,57% và VND lùi 0,84%. Điểm sáng hiếm hoi thuộc về CTS khi tăng 3,6% lên 25.900 đồng với hơn 3 triệu đơn vị khớp lệnh, cùng VCK tăng 0,75%. Diễn biến của nhóm môi giới cho thấy nhà đầu tư vẫn dè dặt với các cổ phiếu nhạy với thanh khoản thị trường chung.

Bất động sản phân hóa, cổ phiếu công nghệ và viễn thông giảm sâu

Cổ phiếu bất động sản tiếp tục giằng co trong vùng giá hẹp. VHM và VIC luân phiên đổi vai trò nâng đỡ và kìm hãm chỉ số, trong khi NVL giảm 3% về 12.900 đồng với gần 15 triệu đơn vị khớp lệnh. Nhóm đầu tư công kém tích cực khi GEX mất 1,96% và GEE giảm 1,8%, phản ánh dòng tiền rút khỏi các cổ phiếu mang tính chu kỳ.

Nhóm công nghệ và viễn thông trở thành lực cản rõ nét nhất phiên. Viễn thông dẫn đầu đà giảm toàn thị trường với mức lùi 1,36%, trong đó VGI mất 1,42%, FOX giảm 1,15% và SMT lùi 2,06%. Cổ phiếu FPT chịu áp lực bán mạnh và góp phần kéo nhóm vốn hóa lớn đi xuống, qua đó tác động trực tiếp tới chỉ số chung.

Nguồn financevietstock

Diễn biến của nhóm công nghệ trong nước phản ánh tâm lý thận trọng của dòng vốn toàn cầu sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Giới đầu tư quốc tế bán mạnh cổ phiếu công nghệ trong tuần, tạo hiệu ứng lan tỏa tới các mã công nghệ và viễn thông niêm yết trên sàn, vốn nhạy cảm với biến động lãi suất và định giá ngành.

Ở góc độ hạ tầng thị trường vốn, tổ chức xếp hạng MSCI vừa ghi nhận chuyển biến tích cực của thị trường Việt Nam trong tiến trình nâng hạng. Quá trình số hóa giao dịch, chuẩn hóa dữ liệu và minh bạch thông tin tiếp tục giữ vai trò nền tảng để dòng vốn dài hạn quay trở lại, đặc biệt khi xu hướng số hóa giao dịch tài sản tài chính đang lan rộng trên các thị trường phát triển.

Logistics, bán lẻ và dòng vốn ngoại tiếp tục rút ròng

Nhóm logistics và cảng biển chịu điều chỉnh khi VSC giảm 3,52% về 19.200 đồng với 5,2 triệu đơn vị khớp lệnh, mức giảm mạnh đi kèm thanh khoản cao trong phiên. Nhóm thép cùng xu hướng đi xuống với HPG mất 0,21%, HSG giảm 0,42% và NKG lùi 2,01%, cho thấy áp lực bán hiện diện ở cả các cổ phiếu sản xuất và vận tải.

Bán lẻ và hàng tiêu dùng diễn biến phân hóa. Trong khi phần lớn cổ phiếu bán lẻ giữ sắc đỏ và thuộc nhóm hiệu suất kém, một số mã hàng tiêu dùng và hàng không lại đi ngược thị trường. VJC tăng 1,52%, HVN nhích 1,31% và PET tăng 1,28%, giúp tiêu dùng trở thành lĩnh vực hiếm hoi giữ sắc xanh khi đóng cửa. Diễn biến trái chiều giữa bán lẻ truyền thống và nhóm hàng không, phân phối cho thấy dòng tiền đang sàng lọc theo sức khỏe nội tại của từng doanh nghiệp.

Khối ngoại duy trì áp lực bán ròng với giá trị hơn 1.614 tỷ đồng trên toàn thị trường. VHM bị bán ròng mạnh nhất với gần 818 tỷ đồng, kế đến là FPT với gần 482 tỷ đồng, còn STB và TCB cùng vượt 100 tỷ đồng. Ở chiều mua, VPL được gom ròng gần 205 tỷ đồng, theo sau là MSB, VIC và MSN, cho thấy dòng vốn ngoại vẫn chọn lọc một số mã có câu chuyện riêng.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn gần nhất giảm 7 điểm về 1.964 điểm, phản ánh tâm lý phòng thủ trước kỳ nghỉ cuối tuần. Giới phân tích cho rằng VN-Index đang chuyển sang giai đoạn tích lũy trong biên độ 1.800 đến 1.870 điểm, với vùng hỗ trợ gần được xác định quanh mốc 1.800 điểm, tương ứng vùng giá cao của năm 2025.

Dòng tiền vẫn thận trọng và tập trung vào các cổ phiếu có câu chuyện riêng thay vì lan tỏa trên diện rộng. Việc khối ngoại bán ròng kéo dài cùng diễn biến quốc tế kém thuận lợi khiến nhà đầu tư cần ưu tiên quản trị rủi ro, hạ tỷ trọng đòn bẩy và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn trong những phiên đầu tuần tới.