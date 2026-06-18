Theo đó, có tổng cộng hơn 56.000 học sinh tham gia tranh tài, với hơn 9.000 huy chương được trao và hơn 20 môn thi đấu được tổ chức xuyên suốt nhiều tháng. Đây là những con số nổi bật vừa được Bna tổ chức đưa ra tại lễ bế mạc của hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM vừa qua.

Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM 2026, thu hút hơn 56.000 học sinh tham gia

Mặc dù năm nay, số lượng học sinh tham gia tranh tài tăng vọt, nhưng nhờ được chuẩn bị bài bản và đầu tư kỹ lưỡng, nên hội thi không còn là một giải đấu phong trào đơn thuần mà đã thực sự trở thành một ngày hội lớn, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất mạnh mẽ đến khắp các trường học trên toàn địa bàn thành phố.

Và chính con số này cũng đã cho thấy sức hút của giải đấu, cũng như sự quan tâm ngày càng lớn của cả nhà trường, phụ huynh và chính các em học sinh đối với việc phát triển thể chất.

Bên cạnh số lượng học sinh tham gia đông đảo, hội thi còn ghi nhận hơn 9.000 huy chương được trao ở nhiều môn thi đấu khác nhau. Những tấm huy chương này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực tập luyện và thi đấu mà còn là sự ghi nhận cho tinh thần bền bỉ, ý chí vượt qua thử thách và quyết tâm chinh phục mục tiêu của các em.

Hội thi Thể dục, Thể thao học sinh TP.HCM năm 2026 xác lập kỷ lục Việt Nam.

Hội thi năm nay cũng được tổ chức với danh mục phong phú, lên đến hơn 20 bộ môn thi đấu khác nhau. Sự đa dạng này giúp mang đến một sân chơi thể thao toàn diện, phù hợp với năng khiếu và sở thích của từng nhóm học sinh. Từ các môn thể thao cơ bản, phổ biến trong học đường như điền kinh, bóng đá, bóng rổ… cho đến những bộ môn mới, thậm chí là những bộ môn còn ít được chú ý trước đây như đẩy gậy, bi sắt.., đều được đưa vào chương trình tranh tài chính thức để tạo cơ hội cọ xát công bằng cho tất cả các em.

Đáng chú ý, Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025 - 2026 chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập là "Hội thi thể thao học sinh cấp thành phố có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam", với 56.905 học sinh đến từ 1.420 trường tranh tài ở 20 môn thể thao.

Bên cạnh việc tạo nên một sân chơi thể thao quy mô lớn, hội thi năm nay còn ghi dấu ấn bằng cách đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên nhiều nền tảng, lan tỏa rộng rãi những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình tập luyện, thi đấu và trưởng thành của học sinh. Thông qua những nội dung sáng tạo cùng các video chia sẻ từ chính các vận động viên trẻ, tinh thần rèn luyện và lối sống năng động tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng.

Đồng hành cùng sự kiện, nhãn hàng Nestlé MILO tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy phong trào thể thao học đường và lan tỏa lối sống năng động đến thế hệ trẻ. Không chỉ hướng đến việc tạo ra những sân chơi để học sinh rèn luyện thể chất, nhãn hàng còn mong muốn thông qua thể thao giúp các em tích lũy những bài học quan trọng về kỹ năng sống, nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ, tính kỷ luật, ý chí vượt khó và khả năng làm việc nhóm.