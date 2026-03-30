Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Năm nay, giải đấu ghi nhận 12.000 người tham gia, kỷ lục nhất về số lượng người tham dự từ trước đến nay, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và cộng đồng runner trong nước và quốc tế.

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Nestlé và nhãn hàng Nestlé MILO đã luôn theo đuổi sứ mệnh “Chung tay nâng tầm cuộc sống người Việt Nam”, đồng thời tiên phong trong việc thúc đẩy các phong trào thể thao học đường và thể thao cộng đồng thông qua chương trình Năng Động Việt Nam (Activ Vietnam).

Người tham dự giải chạy hào hứng tham quan gian hàng MILO

Tính đến nay, nhãn hàng MILO tổ chức hoặc tài trợ rất nhiều giải thể theo học đường như: Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng đá U11 Cúp Nestlé MILO, Giải Bóng rổ U11 Cúp Nestlé MILO, Giải Aerobics TP.HCM, chạy bộ, Vovinam… Đồng thời, MILO cũng là đơn vị đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, Olympic và nhiều sự kiện thể thao lớn khác. Riêng Giải Vô địch Quốc gia Báo Tiền Phong, Nestlé MILO đã ghi nhận đồng hành ở năm thứ 11 liên tiếp.

Chia sẻ về sự bền bỉ đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Báo Tiền Phong, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam, cho biết: “Chạy bộ đường dài là bộ môn đòi hỏi sự kiên định và tinh thần vượt lên chính mình ở mọi cự ly. Mỗi vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon đều đại diện cho tinh thần thể thao mạnh mẽ không chỉ về sức bền thể chất mà còn là ý chí và bản lĩnh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Tiền Phong Marathon suốt 11 năm qua, thể hiện cam kết lâu dài của Nestlé MILO đối với thể thao sức bền nói riêng và phong trào vận động thể thao nói chung.”

Và nhận được quà kỉ niệm khi tham dự các trò chơi tại gian hàng MILO

Nestlé MILO cũng mong muốn thông qua giải đấu có thể truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho hơn 12.000 vận động viên, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu thể thao đến thế hệ trẻ Việt Nam, nuôi dưỡng và tôn vinh mọi niềm đam mê, mọi môn thể thao các em tham gia, giúp các em khỏe mạnh, năng động và tự tin theo đuổi những mục tiêu lớn của mình.