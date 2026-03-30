Nestlé MILO đồng hành cùng Tiền Phong Marathon năm thứ 11 liên tiếp

Anh Thái

09:52 | 30/03/2026
Đây là giải marathon lâu đời nhất Việt Nam, được tổ chức từ năm 1958, và đã trở thành biểu tượng về tinh thần thể thao, văn hóa suốt hơn sáu thập kỷ.
Tiền Phong Marathon 2023 diễn ra thành công tại Lai Châu Giải Marathon Quốc gia 2023 xác lập kỷ lục Việt Nam Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025
Năm nay, giải đấu ghi nhận 12.000 người tham gia, kỷ lục nhất về số lượng người tham dự từ trước đến nay, bao gồm các vận động viên chuyên nghiệp, phong trào và cộng đồng runner trong nước và quốc tế.

Trong hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, Nestlé và nhãn hàng Nestlé MILO đã luôn theo đuổi sứ mệnh “Chung tay nâng tầm cuộc sống người Việt Nam”, đồng thời tiên phong trong việc thúc đẩy các phong trào thể thao học đường và thể thao cộng đồng thông qua chương trình Năng Động Việt Nam (Activ Vietnam).

Người tham dự giải chạy hào hứng tham quan gian hàng MILO

Tính đến nay, nhãn hàng MILO tổ chức hoặc tài trợ rất nhiều giải thể theo học đường như: Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng đá U11 Cúp Nestlé MILO, Giải Bóng rổ U11 Cúp Nestlé MILO, Giải Aerobics TP.HCM, chạy bộ, Vovinam… Đồng thời, MILO cũng là đơn vị đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games, Olympic và nhiều sự kiện thể thao lớn khác. Riêng Giải Vô địch Quốc gia Báo Tiền Phong, Nestlé MILO đã ghi nhận đồng hành ở năm thứ 11 liên tiếp.

Chia sẻ về sự bền bỉ đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Báo Tiền Phong, bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam, cho biết: “Chạy bộ đường dài là bộ môn đòi hỏi sự kiên định và tinh thần vượt lên chính mình ở mọi cự ly. Mỗi vận động viên tham gia Tiền Phong Marathon đều đại diện cho tinh thần thể thao mạnh mẽ không chỉ về sức bền thể chất mà còn là ý chí và bản lĩnh. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Tiền Phong Marathon suốt 11 năm qua, thể hiện cam kết lâu dài của Nestlé MILO đối với thể thao sức bền nói riêng và phong trào vận động thể thao nói chung.”

Và nhận được quà kỉ niệm khi tham dự các trò chơi tại gian hàng MILO

Nestlé MILO cũng mong muốn thông qua giải đấu có thể truyền cảm hứng và tiếp thêm động lực cho hơn 12.000 vận động viên, qua đó góp phần lan tỏa tình yêu thể thao đến thế hệ trẻ Việt Nam, nuôi dưỡng và tôn vinh mọi niềm đam mê, mọi môn thể thao các em tham gia, giúp các em khỏe mạnh, năng động và tự tin theo đuổi những mục tiêu lớn của mình.

Bài liên quan

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng lễ khai mạc Hội thi thể dục thể thao Tp HCM

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng lễ khai mạc Hội thi thể dục thể thao Tp HCM

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025

Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon 2025

Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua

Trung Nguyên Legend tiếp tục lan tỏa tinh thần khởi nghiệp qua 'Hành trình Từ Trái Tim'

Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

Trải nghiệm ẩm thực châu Âu tại Hà Nội

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Có cần dán màn hình smartphone?

Có cần dán màn hình smartphone?

Galaxy S26 khiến nhiều người dùng iPhone cân nhắc đổi máy

Galaxy S26 khiến nhiều người dùng iPhone cân nhắc đổi máy

Gemini mở khóa chuyển đổi AI nhờ nhập bộ nhớ và lịch sử trò chuyện

Gemini mở khóa chuyển đổi AI nhờ nhập bộ nhớ và lịch sử trò chuyện

Hà Lan đình chỉ Grok vì lo ngại giả mạo hình ảnh bằng AI và nội dung xâm hại trẻ em

Hà Lan đình chỉ Grok vì lo ngại giả mạo hình ảnh bằng AI và nội dung xâm hại trẻ em

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Kinh tế AI sẽ trở thành trụ cột mới của Việt Nam

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Google mở rộng quyền sáng tác với AI tạo nhạc thế hệ mới

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu trong bối cảnh giá thế giới biến động

Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Hà Nội đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng 1,6-1,8% trong năm 2026

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Sách giáo khoa điện tử mở rộng cơ hội học tập cho học sinh khiếm thị tại Việt Nam

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Thanh Hóa đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Dòng tiền bùng nổ, thị trường xác lập xu hướng tăng mới: Cơ hội mở rộng ở nhóm công nghệ, bán lẻ, logistics và tài chính

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Giá vàng hôm nay 27/3: Đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư đối mặt rủi ro lớn

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Áp lực chốt lời gia tăng, dòng tiền phân hóa mạnh trong phiên 26/03

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

Nintendo ra mắt Switch 2 phiên bản pin rời tại thị trường Châu Âu

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

LMHT: Riot Games công bố thể thức thi đấu của MSI 2026 và CKTG 2026

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'