Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng lễ khai mạc Hội thi thể dục thể thao Tp HCM

Đây là sự kiện tiêu biểu mở đầu chuỗi hoạt động phát triển thể thao học đường của Thành phố trong những ngày đầu năm, tiếp tục khẳng định định hướng nhất quán của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh trong việc xây dựng môi trường học tập năng động, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển toàn diện cho học sinh.

Chương trình đồng diễn Vovinam của 200 em học sinh trường THCS Bàn Cờ và đại diện các vận động viên thuộc Liên đoàn Vovinam Thành phố Hồ Chí Minh

Lễ khai mạc Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025–2026 được tổ chức với 20 môn thể thao đa dạng, phù hợp với nhiều thể trạng, sở thích và năng lực khác nhau của học sinh. Đáng chú ý, Hội thi năm nay lần đầu tiên triển khai 02 cấp thi theo địa giới hành chính mới sau sáp nhập, góp phần mở rộng phạm vi tổ chức, gia tăng cơ hội tham gia cho học sinh trên toàn Thành phố, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua thể dục thể thao trong toàn ngành giáo dục.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, đại diện đơn vị xác lập kỷ lục Việt Nam (VietKings) và đơn vị xác lập kỷ lục Thế giới (WorldKings) đã trao chứng nhận Kỷ lục Đồng diễn Võ nhạc Vovinam tại nhiều trường với số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và Thế giới cho các đơn vị tham gia, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam và Công ty TNHH Nestlé Việt Nam.

Đại diện đơn vị tổ chức, công bố và xác lập kỷ lục Việt Nam - Vietkings trao bằng chứng nhận đến các đơn vị đồng sở hữu Kỷ lục

Đây là thành tích được xác lập với sự tham gia của 738.220 học sinh tại 1.442 điểm trường trên toàn Thành phố vào tháng 12/2025 vừa qua. Sự kiện không chỉ phản ánh quy mô triển khai sâu rộng và đồng bộ trong hệ thống giáo dục, kết quả này còn cho thấy tầm quan trọng ngày càng rõ nét của bộ môn Vovinam trong học đường, qua đó góp phần xây dựng tinh thần rèn luyện thể chất, kỷ luật và ý chí đến đông đảo thế hệ trẻ.

Đại diện đơn vị tổ chức, công bố và xác lập kỷ lục Thế giới - Worldkings trao bằng chứng nhận đến các đơn vị đồng sở hữu Kỷ lục

Hoạt động lần này là bước tiếp nối dấu ấn từ màn đồng diễn Võ nhạc Vovinam với sự tham gia của 60.000 học sinh TP.HCM vào tháng 11/2025, từng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ và được ghi nhận đồng thời ở cấp Việt Nam và Thế giới. Chuỗi hoạt động liên tiếp này đã trở thành cột mốc tiêu biểu của phong trào thể thao học đường Thành phố, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của học sinh TP.HCM.

Chương trình công bố xác lập kỷ lục đồng diễn Võ nhạc Vovinam và khai mạc Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025–2026 không chỉ là sự kiện mở màn cho một mùa hội thi sôi động, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự chung tay giữa ngành giáo dục, các tổ chức chuyên môn và doanh nghiệp đồng hành trong nỗ lực xây dựng một thế hệ học sinh năng động, khỏe mạnh và giàu bản lĩnh.

Lễ diễu hành thuộc Lễ khai mạc Hội thi Thể dục thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc xác lập “Kỷ lục kép” Việt Nam và Thế giới, xem đây là minh chứng sinh động cho tinh thần kỷ luật, ý chí và khát vọng vươn lên của học sinh Thành phố. Từ dấu ấn này, Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP.HCM năm học 2025–2026 chính thức khởi động, tiếp tục khẳng định vai trò của thể thao học đường trong mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, bồi đắp bản lĩnh, ý thức kỷ luật và lối sống tích cực cho học sinh.

“Là đối tác đồng hành lâu năm của thể thao học đường, Nestlé MILO luôn cam kết khuyến khích các hình thức vận động đa dạng, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm và phát triển thế mạnh riêng thông qua thể thao. Thông qua việc đồng hành cùng Hội thi với 20 môn thể thao, chúng tôi mong muốn lan tỏa sứ mệnh xây dựng thế hệ Việt Nam năng động, với thông điệp rằng mỗi môn thể thao đều mang những giá trị riêng, bất kỳ môn thể thao nào cũng giúp học sinh có thể phát triển và nỗ lực rèn luyện nào cũng giúp các em vươn xa”. Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ.