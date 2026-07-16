Bước đi chiến lược này của Epson nằm trong lộ trình triển khai Tầm nhìn Doanh nghiệp mới “Engineered Future 2035”, đồng hành cùng các doanh nghiệp nội địa trên hành trình tự động hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Việt Nam và Thái Lan nổi lên như những trung tâm tự động hóa có tốc độ tăng trưởng ấn tượng hàng đầu khu vực. Và để hiện thực hóa mục tiêu kinh doanh và đón đầu làn sóng dịch chuyển mới, Epson Việt Nam đã chính thức đưa văn phòng và trung tâm giải pháp mới tại Hà Nội đi vào hoạt động. Sự hiện diện của Epson tại Hà Nội, tạo điều kiện để thấu hiểu nhu cầu thực tế của đối tác và khách hàng, đồng hành chặt chẽ hơn trong quá trình phát triển bền vững, mà còn là minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài của Epson tại Việt Nam.

Epson khai trương văn phòng mới tại Hà Nội

Thông qua việc nâng cao trải nghiệm cho khách hàng đối với các giải pháp tiên tiến mang đậm triết lý sản xuất “hiệu quả, nhỏ gọn, chính xác”, văn phòng và trung tâm giải pháp mới được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt đẩy mạnh tự động hóa, nâng cao năng suất và tối ưu vận hành, góp phần đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của ngành sản xuất.

Tọa lạc tại Khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội) với tổng diện tích 182 m², văn phòng mới được thiết kế tối ưu để hỗ trợ khách hàng với hai không gian chính, trong đó tầng 1 có diện tích 91 m² là không gian trải nghiệm giải pháp tự động hóa. Được xây dựng thành khu trưng bày các ứng dụng tự động hóa của robot Epson. Tại đây, các đối tác và khách hàng khối sản xuất có thể trực tiếp thao tác, kiểm chứng và đánh giá hiệu năng vận hành thực tế của các dòng robot trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Không gian trải nghiệm giải pháp tự động hóa

Khu vực tầng 2 cũng có diện tích 91 m² là khu vực trưng bày Giải pháp doanh nghiệp (B2B) và Trung tâm đào tạo. Bao gồm khu vực làm việc và phòng huấn luyện kỹ thuật với sức chứa từ 15 - 20 khách, giúp doanh nghiệp nâng cao tay nghề cho đội ngũ kỹ sư vận hành. Không gian được kết hợp hài hòa với khu trưng bày các dòng máy in khổ lớn dành cho in ảnh, in trực tiếp lên vải, các thiết bị in phun và số hóa thông minh dành cho không gian văn phòng.

Khu vực trưng bày Giải pháp doanh nghiệp (B2B) và Trung tâm đào tạo

Thông qua trải nghiệm trực quan tại Trung tâm Giải pháp mới, các đối tác và khách hàng của Epson có thể tiếp cận những giải pháp toàn diện nhằm nâng cao năng suất, tối ưu hóa không gian sản xuất và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực. Đây sẽ là nơi giúp doanh nghiệp tìm ra hướng đi phù hợp cho quá trình chuyển đổi và tăng trưởng bền vững, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trên chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong năm 2025, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng GDP 8%, riêng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vượt 27 tỷ USD. Những kết quả này không chỉ phản ánh niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế vào tiềm năng phát triển của Việt Nam, mà còn cho thấy sức bật của các ngành công nghiệp trọng điểm như điện tử và ô tô.

Trong bối cảnh đó, việc Epson mở rộng hiện diện tại Hà Nội sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với hệ sinh thái giải pháp tự động hóa tiên tiến. Với thế mạnh đã được khẳng định trên toàn cầu, các giải pháp robot của Epson đang hỗ trợ hiệu quả cho nhiều ngành công nghiệp cốt lõi, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất điện tử, góp phần thúc đẩy tự động hóa, nâng cao năng suất và tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Ông Siew Jin Kiat, Giám đốc Điều hành Khu vực của Epson Đông Nam Á

“Trung tâm Giải pháp mới sẽ mang đến cho đối tác và khách hàng của chúng tôi những giá trị thật sự nổi bật. Nó cho phép đội ngũ của chúng tôi thử nghiệm và kiểm chứng các ý tưởng về giải pháp, giúp khách hàng có cái nhìn trực quan về tính khả thi của giải pháp và ra quyết định nhanh chóng, tự tin hơn. Đồng thời đây cũng là địa điểm dành cho các sự kiện về tự động hóa đồng tổ chức bởi Epson và đối tác. Ngoài ra, khách hàng còn có thể tham dự các buổi tập huấn chuyên sâu do đội ngũ kỹ thuật của Epson tổ chức nhằm trang bị các kỹ năng nâng cao cho đội ngũ vận hành rô bốt, từ phần mềm RC+ đến các ứng dụng dựa trên công nghệ AI và nền tảng đám mây.” Ông Siew Jin Kiat, Giám đốc Điều hành Khu vực của Epson Đông Nam Á, cho biết.

Việc thành lập văn phòng mới tại Hà Nội cùng với Trung tâm Giải pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy nỗ lực của Epson trong việc hoàn thiện mạng lưới hỗ trợ và trải nghiệm công nghệ tại cả hai đầu đất nước. Mạng lưới này không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận nhanh chóng hơn với các giải pháp tiên tiến của Epson mà còn được kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái và nguồn lực chuyên môn trong toàn khu vực Đông Nam Á.