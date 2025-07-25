Epson ra mắt máy in hóa đơn bán hàng TM-T82IV

Sản phẩm nổi bật với tốc độ in nhanh, độ bền cao và khả năng tích hợp linh hoạt, đáp ứng tối ưu nhu cầu vận hành liên tục của các doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ, thực phẩm và đồ uống (F&B) – nơi có tần suất giao dịch lớn và yêu cầu cao về hiệu suất.

Theo dự báo, thị trường máy in hóa đơn POS toàn cầu sẽ tăng gần gấp ba vào năm 2033, nhờ sự bùng nổ của thương mại điện tử, sự phổ biến của hệ thống POS di động và tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán lẻ toàn cầu.

Tiếp nối thành công của dòng TM-T82III, mẫu máy TM-T82IV được nâng cấp toàn diện về phần cứng và thiết kế, cùng tốc độ in lên đến 250 mm/giây. Với những cải tiến này, TM-T82IV trở thành giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp cần một thiết bị in hóa đơn ổn định, linh hoạt và vận hành mượt mà, đặc biệt trong các khung giờ giao dịch cao điểm.

Máy in hóa đơn bán hàng TM-T82IV

Máy có kích thước chỉ 14.6 x 19.9 x 14.6 cm và trọng lượng chỉ 1.7kg, TM-T82IV dễ dàng bố trí trong nhiều không gian, từ quầy thu ngân đến khu bếp. Kết hợp cùng khả năng chống bụi và chống nước, giúp máy luôn vận hành ổn định ngay cả trong môi trường ẩm nóng, cường độ cao như nhà hàng hoặc quán ăn. Máy cũng được trang bị nắp bảo vệ dây cáp được tích hợp giúp giữ quầy thanh toán gọn gàng và hạn chế rủi ro ngắt kết nối, góp phần duy trì hoạt động một cách ổn định.

So với phiên bản tiền nhiệm, TM-T82IV có tuổi thọ dao cắt lên đến 2 triệu lần (tăng 33% so với 1,5 triệu trước đây), cùng hiệu suất in ổn định, phù hợp với nhu cầu sử dụng liên tục mỗi ngày.

Ngoài ra, Epson còn bổ sung thêm một tính năng mới, đó là hỗ trợ in mã vạch Code128 để xử lý các loại dữ liệu phức tạp với độ chính xác cao, phục vụ tốt cho quản lý đơn hàng, kho bãi và vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, công nghệ tiết kiệm giấy thông minh tích hợp giúp giảm tới 30% lượng giấy tiêu thụ, từ đó tiết kiệm chi phí, giảm thiểu lãng phí và hỗ trợ doanh nghiệp trong nỗ lực phát triển bền vững.

Máy in TM-T82IV cung cấp các tùy chọn kết nối linh hoạt với 3 cổng kết nối (USB, Serial và Ethernet), cho phép tích hợp liền mạch vào các hệ thống khác nhau, đáp ứng nhu cầu linh hoạt của điểm kinh doanh. Ngoài ra, người dùng còn có thể lắp thêm bộ phát Wi-Fi tùy chọn và chuông báo ngoài (OT-BZ20) nhằm hỗ trợ thông báo đơn hàng rõ ràng trong môi trường ồn ào như nhà bếp hoặc quầy thu ngân.

Máy có thể lắp đặt linh hoạt theo chiều ngang, dọc hoặc treo tường, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh, từ quầy thanh toán đến các ki-ốt tự phục vụ.

Epson TM-T82IV đã chính thức được bán ra tại Việt Nam. Chi tiết xem thêm tại đây.