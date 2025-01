Epson ra mắt BST thời trang bền vững với công nghệ vượt trội

Trong lần hợp tác này, Epson đã kết hợp với 7 nhà thiết kế (NTK) đến từ các quốc gia Đông Nam Á bao gồm: Singapore (NTK Terry Yeo), Indonesia (NTK Lisa Fitria), Malaysia (NTK Even Ong), Philippines (NTK Dave Ocampo), Thái Lan (NTK Pitnapat Yotinratanachai), Lào (NTK Bandid Lasavong) và Việt Nam (NTK Nicky Vũ) để tạo ra bộ sưu tập thời trang độc đáo mang tên “Sustainability in Asia” gắn liền với nguồn gốc và văn hóa của các quốc gia. Tất cả BST sẽ được ra mắt chính thức trong sự kiện Epson's LFP Innovation Day diễn ra vào ngày 21/03/2024 tới tại Bangkok (Thái Lan). Trước thời điểm diễn ra sự kiện, một phần của bộ sưu tập sẽ được trưng bày tại các Trung tâm Giải pháp Epson trong khu vực.

Các nhà thiết kế sử dụng các dòng máy in chuyển nhiệt thăng hoa bao gồm SureColor SC-F6430, SureColor SC-F9430H và SureColor SC-F10030 để tạo ra các trang phục với màu sắc tươi sáng và sắc nét cho những bộ sưu tập độc đáo lần này.

Nicky Vũ - NTK tài năng đến từ Việt Nam chia sẻ: “Lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp, bộ sưu tập khắc họa những câu chuyện về Amphitrite - nữ thần tối cao của biển cả qua lăng kính nghệ thuật thời Phục hưng. Thông qua thiết kế​ và lần hợp tác này với Epson​, tôi hy vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức về việc bảo vệ ​bờ biển Việt Nam cũng như tôn vinh vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên biển”.

NTK Nicky Vũ mang thông điệp bảo tồn thiên nhiên biển đến AFDS

Được biết, chuyển nhiệt thăng hoa là phương pháp in ấn khá đơn giản, đầu tiên, bản thiết kế được in lên một vật liệu chuyển nhiệt. Sau đó, bằng sự kết hợp giữa nhiệt độ và áp suất, mực in từ vật liệu chuyển nhiệt sẽ thăng hoa và chuyển trực tiếp sang vải. Với phương pháp này, mực sẽ thấm chặt vào sợi vải, mang lại những bản in sống động, bền và có khả năng chống phai màu.

Khác với phương pháp in truyền thống vốn đòi hỏi một lượng nước đáng kể để xử lý, nhuộm và sấy khô vải, in vải kỹ thuật số bằng phương pháp chuyển nhiệt thăng hoa tạo ra ít chất thải hơn, mang đến một cách tiếp cận có ý thức hơn về môi trường cho các công ty may mặc. Phương pháp này cũng hạn chế lãng phí vì các nhà thiết kế có thể linh hoạt sản xuất số lượng vải theo mong muốn của mình. Điều này giúp họ vừa đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh bền vững vừa tiết kiệm chi phí cũng như giảm thiểu các tác động đến môi trường.

Phương pháp in ấn kỹ thuật số còn tạo điều kiện cho các nhà thiết kế tự do sáng tạo trong việc in ấn bất cứ thứ gì họ tưởng tượng và theo nhu cầu, cho phép họ tạo ra các thiết kế phức tạp với mẫu mã đa dạng và lựa chọn phù hợp sở thích tương ứng.

Epson SureColor SC-F10030

Chia sẻ về chương trình hợp tác lần này, ông Daisuke Hori, Tổng giám đốc Epson Việt Nam cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với AFDS để nâng cao nhận thức về in ấn vải kỹ thuật số bền vững thông qua buổi trưng bày thời trang sáng tạo với các nhà thiết kế Đông Nam Á đầy tài năng và khát vọng. Theo đuổi thông điệp “Kiến tạo vì sự tốt đẹp”, Epson không ngừng khám phá nhiều cách khác nhau để cùng tạo ra các giải pháp công nghệ bền vững làm giàu thật sự cho cộng đồng và giải quyết các vấn đề về môi trường. Đây là một phần trong sứ mệnh lâu dài của chúng tôi nhằm cải thiện các tiêu chuẩn bền vững trong các ngành khác nhau, bao gồm cả ngành dệt may”.

Đại diện phía đối tác, Hayden Ng, Nhà sáng lập cấp cao/ Đại sứ Thời trang Singapore, ASEAN Fashion Designers Showcase cho biết thêm: “Đội ngũ các nhà thiết kế của AFDS rất hào hứng trong lần hợp tác đặc biệt này với Epson vì sự đồng điệu trong tầm nhìn về tương lai của thời trang và công nghệ. Các thiết kế được tạo ra thể hiện sự kết hợp sinh động giữa niềm vui, sự trẻ trung, sự nhạy bén về thời trang và cả tính ứng dụng thực tế. Mỗi nhà thiết kế đều khéo léo chuyển tải những câu chuyện đặc sắc bắt nguồn từ chất liệu văn hóa quốc gia của họ, mượn nghệ thuật để “dệt” nên quan điểm riêng biệt của họ về tính bền vững và việc không lãng phí trong sản xuất.”