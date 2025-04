Epson International Pano Awards lần thứ 16 chính thức khởi tranh

Giải Nhiếp ảnh gia Mở rộng của năm 2024 của khu vực Đông Nam Á (Southeast Asia Open Photographer of the Year 2024) lần đầu tiên vinh danh tuyệt tác Sân khấu núi lửa (The Volcanoes Theatre) của nhiếp ảnh gia Fikri Muharom người Indonesia, ghi lại khoảnh khắc kỳ vĩ đầy ngoạn mục của núi lửa Bromo