Nestlé thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động

“Chương trình tập huấn này là một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm xây dựng chuỗi cung ứng có trách nhiệm và bền vững. Bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp tái chế—đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ— qua việc chia sẻ kiến thức và công cụ để cải thiện thực hành an toàn vệ sinh lao động, chúng tôi mong muốn đảm bảo các quyền lợi của người lao động và góp phần xây dựng cho một tương lai xanh hơn. Nestlé Việt Nam luôn kiên định với sứ mệnh tạo giá trị chung và thúc đẩy sự phát triển lâu dài của cộng đồng, với con người là trọng tâm của mọi hoạt động.” Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ.

Ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông, công ty Nestlé Việt Nam

Trong khuôn khổ của chương trình, các chuyên gia đã cùng chia sẻ những kiến thức nền tảng quan trọng cũng như cập nhật mới nhất từ các quy định pháp luật liên quan, những yêu cầu của quốc tế nhằm hướng đến việc thẩm định trách nhiệm doanh nghiệp về tuân thủ về môi trường và quyền người lao động trong chuỗi cung ứng. Qua đó, lãnh đạo và đội ngũ quản lý của các công ty hoạt động trong lĩnh vực tái chế hiểu rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một môi trường và văn hóa làm việc an toàn, tuân thủ, có trách nhiệm và đảm bảo sức khỏe cho người lao động, nâng cao chất lượng công việc, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến cho các đại diện tham dự những chia sẻ thực tiễn từ UNDP tại Việt Nam thông qua triển khai sáng kiến về thu mua có trách nhiệm trong 02 chuỗi giá trị tái chế nhựa của Duy Tân và Vikohasan. Sáng kiến này được triển khai với mục tiêu chính nhằm cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao quyền của khối lao động tư do trong lĩnh vực phế liệu.

Ông Hoàng Thành Vĩnh, đại diện UNDP Việt Nam, chia sẻ về sáng kiến thu mua có trách nhiệm trong chuỗi giá trị tái chế nhựa tại Việt Nam

Đại diện UNDP Việt Nam, ông Hoàng Thành Vĩnh, cho biết: "Lực lượng lao động tự do ngành phế liệu có vai trò quan trọng trong hệ thống thu gom, vận chuyển và tái chế chất thải ở Việt Nam. Thông qua sáng kiến này, chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các bên trong chuỗi giá trị tái chế nhựa để áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn nhằm cải thiện điều kiện làm việc và sinh kế của họ, đồng thời đảm bảo rằng sự đóng góp của họ được công nhận”.

Đại diện Công ty cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân, bà Lưu Thị Kim Liên, Giám đốc Hành chính Nhân sự, chia sẻ: “Tôi đánh giá cao tính thiết thực của chương trình tập huấn ngày hôm nay. Các nội dung chia sẻ tại chương trình sẽ giúp chúng tôi rà soát và hoàn thiện các quy trình nội bộ, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành và tạo môi trường lao động an toàn cho người lao động. Chúng tôi rất mong muốn Nestlé Việt Nam cùng với các đối tác sẽ có thêm các chương trình tương tự trong tương lai, nhằm mang đến giá trị bền vững cho doanh nghiệp, cộng đồng và cùng hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn xanh hơn, toàn diện hơn."

Đại diện lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp tham gia chương trình tập huấn trao đổi cùng diễn giả tại buổi tập huấn

Trong bối cảnh ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) trở thành yếu tố then chốt giúp đạt mục tiêu phát triển bền vững, các doanh nghiệp không chỉ tập trung vào yếu tố môi trường mà còn chú trọng hơn vào xã hội và quản trị. Là doanh nghiệp tiên phong thực hành ESG và với triết lý “tạo giá trị chung”, Nestlé đã có nhiều sáng kiến và chương trình cụ thể nhằm đóng góp vào sự thịnh vượng của cộng đồng.