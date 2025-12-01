Chuyển động số
60.000 học sinh TP.HCM phá kỷ lục thế giới với màn trình diễn Vovinam

Nam Giang

Nam Giang

10:13 | 01/12/2025
Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam với sự tham gia của 60.000 học sinh từ 165 điểm trường tại TP. HCM vừa xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới cho nội dung “Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới”.
Trong đó, 5.000 học sinh thuộc 15 trường tại TP.HCM đã có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn và cùng 55.000 học sinh khác từ 150 trường trên địa bàn thành phố tham gia đồng diễn qua hình thức trực tuyến từ các điểm trường.

5 .000 học sinh từ 15 điểm trường đã có mặt tại Công viên Bờ sông Sài Gòn từ sáng sớm, tập dượt chuẩn bị cho đồng diễn.

Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi hoạt động Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “50 năm đổi mới Giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”, do Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức.

Tiết mục Tinh Hoa Võ Việt do các vận động viên chuyên nghiệp thực hiện.

Sự kiện được phát động không chỉ để tuyên truyền, tôn vinh những thành tựu của ngành Giáo dục & Đào tạo TP.HCM trong 50 năm, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đổi mới giáo dục TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, khi những giá trị của thể dục, thể thao được nâng cao trong giáo dục học đường.

Được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể quốc gia, môn võ Vovinam được lựa chọn làm nội dung đồng diễn cho các em học sinh bởi sự phù hợp với thể trạng người Việt và những giá trị đặc trưng của Việt Võ Đạo như tinh thần thượng võ, bản sắc truyền thống và lòng tự hào dân tộc.

Màn xếp thành hình Quốc kỳ Việt Nam trên nền nhạc Giai điệu tự hào.

Thông qua việc tập luyện Vovinam nói riêng và thể thao nói chung, các em học sinh được bồi dưỡng nhiều phẩm chất quý giá cho hành trình trưởng thành như sức mạnh đoàn kết, tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý chí, tính kỷ luật và lòng can đảm. Mỗi cá nhân trẻ phát triển toàn diện sẽ góp phần xây dựng nên một thế hệ Việt Nam năng động và sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM cho biết màn đồng diễn không chỉ mang ý nghĩa xác lập kỷ lục mà còn lan tỏa thói quen rèn luyện thể chất cho học sinh. Ông đánh giá cao sự đồng hành của Nestlé MILO đối với phong trào thể thao học đường nhiều năm qua.

Hành trình chạy bộ của các em luôn sôi nổi tinh thần thể thao và đầy ắp tiếng cười .

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Suốt 30 năm qua, Nestlé MILO luôn xem thể thao học đường là một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang triển khai nhiều sân chơi thể thao đa dạng, trong đó với các giải đấu Vovinam học đường suốt nhiều năm qua và chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục kép hôm nay là một trong những dấu ấn tiêu biểu. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh - những đại diện kế tiếp cho tương lai của đất nước. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác đa bên giữa nhà trường, gia đình, ban ngành và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tạo ra những tác động tích cực, lâu dài và góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và phát triển toàn diện.”

Đồng diễn Vovinam 60.000 học sinh chính thức xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới.

Không chỉ chung tay cùng chương trình đồng diễn, Nestlé MILO luôn tích cực phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo triển khai chương trình Năng Động Việt Nam từ năm 2016. Thông qua các sân chơi thể thao quen thuộc như Trại hè Năng lượng (Energy Camp), Ngày hội đi bộ, Champ Move và các sân chơi chuyên môn cao phối hợp với các ban ngành như Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Giải Bóng đá U11 Quốc gia, Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Thể thao Học sinh Phổ thông Toàn quốc,… Nestlé MILO đã và đang mang thể thao tiếp cận gần hơn đến hàng triệu trẻ em trên khắp cả nước mỗi năm.

Với tầm nhìn dài hạn, Nestlé MILO cam kết tiếp tục chung tay cùng các đối tác để đẩy mạnh các chương trình thể thao học đường, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam năng động và khỏe mạnh.

Phòng vé Bắc Mỹ bước vào kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn 2025 với một màn trình diễn rực rỡ nhất trong nhiều năm, được dẫn dắt bởi sự trở lại đầy bùng nổ của Disney với “Zootopia 2”. Bộ phim hoạt hình này không chỉ thống lĩnh doanh thu mà còn thiết lập nhiều chuẩn mực mới cho thị trường phim gia đình toàn cầu.
Ngày 29/11 tại Nhà thi đấu Hoàng Mai (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội “Tiếng Anh STEM Robotics” cấp tiểu học năm học 2025–2026.
