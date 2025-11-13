Hisamitsu đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Sự hợp tác này được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình Hisamitsu đồng hành cùng thể thao Việt Nam, thể hiện tinh thần sẻ chia, chăm sóc và tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên - những người đang nỗ lực từng ngày vì màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Với thế mạnh trong các sản phẩm hỗ trợ giảm đau cơ, xương, khớp dành cho người vận động, Hisamitsu Việt Nam mong muốn góp phần giúp các vận động viên hồi phục nhanh hơn sau luyện tập và thi đấu, giữ vững phong độ để đạt thành tích tốt nhất tại SEA Games 33.

Hisamitsu sẽ hỗ trợ Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Theo thỏa thuận, công ty sẽ gửi tặng toàn bộ vận động viên và thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam bộ sản phẩm hỗ trợ giảm đau gồm: Cao dán Salonpas Diclofenac giúp giảm nhanh các cơn đau nặng, phục hồi thể lực hiệu quả; cao dán lạnh Salonsip Gel-patch giảm đau, thư giãn cơ sau vận động; thuốc xịt lạnh Salonpas Jet Spray giúp làm dịu nhanh cảm giác đau mỏi trong khi luyện tập; và thuốc bôi Salonpas Gel - kết hợp massage nhẹ để thư giãn cơ, giảm đau nhanh chóng.

Tất cả các sản phẩm này đều là thuốc giảm đau ngoài da không kê đơn, được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng trong nhiều năm qua.

Với sứ mệnh “Mở rộng văn hóa trị liệu bằng cao dán ra toàn thế giới”, Hisamitsu không chỉ mang đến giải pháp giảm đau an toàn, hiệu quả, mà còn mong muốn lan tỏa thông điệp về chăm sóc sức khỏe chủ động và tinh thần thể thao lành mạnh đến với mọi người Việt Nam.

Ông Akiyama (trái) và ông Trần Văn Mạnh tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Akiyama, Tổng Giám đốc Công ty Hisamitsu Việt Nam cho biết:“Thể thao không chỉ là sức mạnh kết nối giữa các quốc gia mà còn gắn kết con người. Sự nỗ lực và tinh thần bền bỉ của các vận động viên là nguồn cảm hứng to lớn đối với chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sản phẩm của Hisamitsu sẽ hỗ trợ tốt cho quá trình tập luyện và thi đấu, giúp các vận động viên đạt phong độ cao nhất và mang vinh quang về cho Tổ quốc.”

Là công ty dược phẩm đầu tiên tài trợ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games, Hisamitsu Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh “Mang văn hóa chăm sóc sức khoẻ đến với thế giới”, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Ông Trần Văn Mạnh – Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam bày tỏ:“Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của Hisamitsu Việt Nam trong hành trình hướng tới SEA Games 33. Sự hỗ trợ này không chỉ tiếp thêm nguồn lực cho công tác chuẩn bị mà còn thể hiện niềm tin, tình cảm dành cho các vận động viên đang miệt mài tập luyện vì màu cờ sắc áo. Chúng tôi tin rằng sự chung tay của doanh nghiệp sẽ tạo động lực to lớn để các vận động viên quyết tâm giành thành tích cao tại đấu trường khu vực.”