Khúc khải hoàn ca tại Rajamangala: U22 Việt Nam và chiến thắng của niềm tin

Thế Kiên

Thế Kiên

20:46 | 19/12/2025
U22 Việt Nam đã viết nên một trong những chương huy hoàng nhất của bóng đá trẻ Đông Nam Á bằng chiến thắng ngược dòng không tưởng trước Thái Lan ngay tại Rajamangala.
Khúc khải hoàn ca tại Rajamangala: U22 Việt Nam và chiến thắng của niềm tin
Người dân Hà Nội và cdu khách đổ xô ra đường để chung vui tinh thần chiến thắng của U22 Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Thế Kiên.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên sau 120 phút nghẹt thở, HLV Kim Sang Sik không kìm được xúc động. Ông khụy xuống sân, hai tay nắm chặt như để giữ lấy khoảnh khắc hạnh phúc đang vỡ òa. Trên băng ghế huấn luyện, các trợ lý ôm chầm lấy nhau, reo hò giữa biển cảm xúc cuộn trào.

Sân Rajamangala tối 18-12 không còn là “chảo lửa” ám ảnh với bóng đá Việt Nam. Trái lại, nơi đây bùng nổ trong sắc đỏ và những tiếng reo vui của các cầu thủ trẻ vừa bước ra khỏi một trận chung kết điên rồ bậc nhất lịch sử SEA Games.

Cú sút 11m lạnh lùng của Đình Bắc, sức ép buộc đối thủ phản lưới nhà và khoảnh khắc “vàng” của Thanh Nhàn ở phút 96 đã tạo nên một kịch bản khó tin: U22 Việt Nam lội ngược dòng đánh bại U22 Thái Lan 3-2 sau khi bị dẫn trước 0-2, để giành tấm HCV bóng đá nam SEA Games 33 đầy cảm xúc.

90 phút cho những người không bỏ cuộc

Kết thúc hiệp một, ít người dám tin vào một cái kết đẹp cho U22 Việt Nam. Hai khoảnh khắc xuất thần của Yotsakorn Burapha (phút 20) và Seksan Ratree (phút 31) khiến đội chủ nhà Thái Lan dẫn trước 2-0, đẩy các học trò HLV Kim Sang Sik vào trạng thái căng cứng tâm lý.

U22 Việt Nam chuyền hỏng nhiều, không còn giữ được sự tự tin cần thiết. Trên khán đài, nỗi lo hiện rõ. Nhưng chính trong thời khắc ấy, bản lĩnh của một tập thể không chấp nhận đầu hàng đã lên tiếng.

Đầu hiệp hai, HLV Kim Sang Sik tung “phương án B” quen thuộc: Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân. Và như một sự sắp đặt định mệnh, người khởi nguồn cho cuộc lật đổ vẫn là Đình Bắc.

Phút 47, tiền đạo mang áo số 11 thoát xuống buộc thủ môn Thái Lan phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Đình Bắc lạnh lùng rút ngắn tỉ số xuống 1-2, mở ra hy vọng và kéo U22 Việt Nam trở lại trận đấu.

Chỉ hơn 10 phút sau, sức ép liên tục khiến Waris Choolthong lúng túng phản lưới nhà. Tỉ số 2-2 và mọi lợi thế tâm lý đã đảo chiều.

Sự xuất sắc của Đình Bắc đã khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng tuyệt vời của tuyển U22 Việt Nam

Sự xuất sắc của Đình Bắc đã khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng tuyệt vời của tuyển U22 Việt Nam - Ảnh: N.KHÔI.

Khoảnh khắc định mệnh của thế hệ mới

Khi U22 Thái Lan dần “cóng chân”, U22 Việt Nam chơi thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing không ngừng và tạo ra hàng loạt cơ hội. Và rồi, điều người hâm mộ chờ đợi cũng đến.

Phút 96, Đình Bắc đi bóng bên cánh trái trước khi chuyền chuẩn xác cho Văn Thuận. Cú dứt điểm của số 10 bị thủ môn đối phương cản phá không dứt khoát, và Thanh Nhàn lao vào đá bồi, ấn định chiến thắng 3-2 trong tiếng gào thét vỡ òa trên khán đài.

Những phút còn lại là nỗ lực tuyệt vọng của U22 Thái Lan trong thể lực cạn kiệt và tâm lý sụp đổ. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, hai bức tranh đối lập hiện ra: cầu thủ áo xanh gục xuống trong tiếc nuối, còn những chiến binh áo đỏ ôm chầm lấy nhau trong nước mắt hạnh phúc.

Chiến thắng của niềm tin và bản lĩnh Việt Nam

Dù đã muộn, hàng nghìn CĐV Việt Nam vẫn nán lại Rajamangala để hát vang bài ca chiến thắng. “Tuyệt vời quá các em ơi! Chúng ta thắng vì bản lĩnh”, những tiếng hô vang lên giữa đêm Bangkok.

Chị Ngô Thị Linh, một CĐV có mặt trên sân, xúc động chia sẻ: “Thắng ngược dòng như thế này thật sự quá đã. Nhìn các em chiến đấu, tôi thấy một thế hệ mới đầy hy vọng. Cảm ơn HLV Kim Sang Sik vì tấm HCV đầy cảm xúc này.”

Lại một lần nữa, bóng đá Việt Nam chiến thắng trên thánh địa Rajamangala. Và lại một lần nữa, các cầu thủ trẻ khẳng định rằng: chỉ cần không bỏ cuộc, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện.

Tình yêu luôn bị thử thách. Và quả ngọt chỉ dành cho những người đủ niềm tin để đi đến cùng.

Một số hình ảnh người dân Hà Nội và du khách Quốc tế đổ xô ra đường hòa chung không khí hứng khởi sau trận đấu

Một số hình ảnh người dân Hà Nội đổ xô ra đường hòa chung không khí hứng khởi sau trận đấu
Hình ảnh em bé phất cờ đầy hứng khởi, như một món quà tinh thần lớn lao dành cho chiến thắng của U22 Việt Nam ngày 18/12 tại Thái Lan. Ảnh: Thế Kiên.
Một số hình ảnh người dân Hà Nội đổ xô ra đường hòa chung không khí hứng khởi sau trận đấu
Một số hình ảnh người dân Hà Nội đổ xô ra đường hòa chung không khí hứng khởi sau trận đấu. Ảnh: Thế Kiên.
Một số hình ảnh người dân Hà Nội đổ xô ra đường hòa chung không khí hứng khởi sau trận đấu
Những con phố chật cứng người hòa chung tiếng hò reo rộn ràng khiến Hà Nội trở lên náo nhiệt hơn mọi ngày. Ảnh: Thế Kiên.

Một số hình ảnh người dân Hà Nội đổ xô ra đường hòa chung không khí hứng khởi sau trận đấu
Một số hình ảnh người dân Hà Nội và du khách quốc tế đổ xô ra đường hòa chung không khí hứng khởi sau trận đấu. Ảnh: Thế Kiên.

U22 Việt Nam SEA Games 33 ngược dòng Thái Lan HLV Kim Sang Sik sân Rajamangala bóng đá nam SEA Games HCV SEA Games Đình Bắc Thanh Nhàn

