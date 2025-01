Hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đọc quyết định bắt tạm giam đối với 6 bị can. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sáng 6/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 6 cầu thủ của Câu lạc bộ Bóng đá Bà Rịa-Vũng Tàu về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc."

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trong số đó có 4 người bị bắt về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” gồm N.S.H (sinh năm 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp, vị trí thủ môn), L.B.G.H (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, vị trí tiền vệ), P.V.P (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hải Dương, vị trí tiền đạo), N.Q.H (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai, vị trí tiền vệ).

Cầu thủ T.K.A (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Bến Tre, vị trí tiền vệ) bị bắt về tội “Đánh bạc” và N.K.D (sinh năm 2003, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) về tội “Tổ chức đánh bạc.”

Theo kết quả điều tra, trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu và Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng diễn ra ngày 24/12/2023, tại Sân vận động Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), 5 đối tượng N.S.H, L.B.G.H, P.V.P, N.Q.H và T.K.A đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức.

Sau đó, 5 đối tượng này đặt cược cho Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá.

Kết quả trận đấu, Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu với tỷ số 3-1.

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can này về hành vi “Đánh bạc” và cho tại ngoại.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã xác định thêm trong trận đấu giữa Câu lạc bộ Đồng Nai và Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu tại Cúp Quốc gia trên Sân vận động Đồng Nai diễn ra ngày 24/11/2023, N.S.H, L.B.G.H, P.V.P, N.Q.H và N.K.D thỏa thuận thi đấu theo ám hiệu của 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân lai lịch) trên khán đài để đá dưới sức, không tấn công ghi bàn.

Mục đích để Câu lạc bộ Bà Rịa-Vũng Tàu thua Câu lạc bộ Đồng Nai với tỷ số 2-0 để hưởng lợi tiền (do bán độ).

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ được trả công 24 triệu đồng/người thông qua chuyển khoản ngân hàng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

Hành động vô cùng đáng lên án

Việc đá dưới sức và cá độ bóng đá là một tội lỗi nghiêm trọng, làm tổn hại đến sự công bằng và danh dự của trận đấu. Những hành vi như vậy không chỉ lừa gạt khán giả mà còn có thể dẫn đến tình trạng tiêu cực lan rộng trong môi trường bóng đá, gây mất lòng tin của người hâm mộ.

Sự việc này đã rung chuông cảnh tỉnh cho giới chức và ban lãnh đạo bóng đá Việt Nam về tầm quan trọng của việc giữ gìn sự trong sạch và tính chuyên nghiệp của môn thể thao này. Cần có những biện pháp nghiêm khắc để ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tương tự, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức cho cầu thủ và các bên liên quan.

Bóng đá không chỉ đơn thuần là một trò chơi, mà còn là một phần văn hóa quan trọng của đất nước. Việc duy trì sự trong sạch và danh dự của môn thể thao này là trách nhiệm của tất cả chúng ta để bảo vệ tinh thần thể thao cao đẹp và giá trị đích thực của bóng đá.