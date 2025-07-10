Lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024, với khoảng 9,4 tỷ người di chuyển bằng đường hàng không.

Ngành hàng không toàn cầu lập kỷ lục mới

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử hàng không thế giới khi lưu lượng hành khách toàn cầu chạm mức kỷ lục 9,4 tỷ người. Con số này không chỉ cao hơn 8,4% so với năm 2023 mà còn vượt qua 2,7% so với năm 2019 - thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 tàn phá ngành du lịch.

Theo báo cáo mới nhất được Hội đồng Sân bay Quốc tế công bố, sự phục hồi này phản ánh khát vọng du lịch dồn nén của con người sau những năm tháng hạn chế di chuyển.

Sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) một lần nữa khẳng định vị thế số 1 thế giới với 108,1 triệu hành khách trong năm 2024. Là trung tâm lớn nhất của Delta Air Lines, sân bay này đã duy trì vị trí dẫn đầu nhờ vào hệ thống kết nối nội địa rộng lớn của Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn 2% so với năm 2019, cho thấy ngay cả "ông vua" cũng chưa hoàn toàn phục hồi sau đại dịch.

Sân bay quốc tế Dubai (DXB) đã tạo nên kỳ tích khi không chỉ đứng thứ 2 về tổng lưu lượng với 92,3 triệu hành khách mà còn vượt xa mức trước đại dịch đến 7%. Đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của Dubai trong việc trở thành trung tâm hàng không toàn cầu.

Đặc biệt, Dubai còn thống trị hoàn toàn trong phân khúc hành khách quốc tế với 92,3 triệu người và số lượng đó tất cả đều là hành khách quốc tế, cho thấy vai trò then chốt của sân bay này trong mạng lưới hàng không toàn cầu.

Bảng xếp hạng chi tiết: Ai lên, ai xuống?

Top 15 sân bay bận rộn nhất thế giới 2024

1. Atlanta, Hoa Kỳ (ATL) – 108,1 triệu

2. Dubai, UAE (DXB) – 92,3 triệu

3. Dallas/Fort Worth, Hoa Kỳ (DFW) – 87,8 triệu

4. Tokyo, Nhật Bản (HND) – 85,9 triệu

5. London, Vương quốc Anh (LHR) – 83,9 triệu

6. Denver, Hoa Kỳ (DEN) – 82,4 triệu

7. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (IST) – 80,1 triệu

8. Chicago, Hoa Kỳ (ORD) – 80 triệu

9. New Delhi, Ấn Độ (DEL) – 77,8 triệu

10. Thượng Hải, Trung Quốc (PVG) – 76,8 triệu

11. Los Angeles, Hoa Kỳ (LAX) – 76,6 triệu

12. Quảng Châu, Trung Quốc (CAN) – 76,4 triệu

13. Incheon, Hàn Quốc (ICN) – 71,2 triệu

14. Paris, Pháp (CDG) – 70,3 triệu

15. Singapore (SIN) – 67,7 triệu

Những gương mặt mới trong top 15

Bảng xếp hạng năm 2024 chứng kiến sự thay đổi đáng kể so với năm 2019:

Dallas/Fort Worth (DFW): Bứt phá từ hạng 10 lên hạng 3

Denver (DEN): Tăng vọt từ hạng 16 lên hạng 6

Istanbul (IST): Nhảy cóc từ hạng 28 lên hạng 7

New Delhi (DEL): Từ hạng 17 lên hạng 9

Cuộc Đua Hành Khách Quốc Tế: Dubai Thống Trị Tuyệt Đối

Top 15 sân bay bận rộn nhất về hành khách quốc tế

1. Dubai, UAE (DXB) – 92,3 triệu

2. London, Vương quốc Anh (LHR) – 79,2 triệu

3. Incheon, Hàn Quốc (ICN) – 70,7 triệu

4. Singapore (SIN) – 67,1 triệu

5. Amsterdam, Hà Lan (AMS) – 66,8 triệu

6. Paris, Pháp (CDG) – 64,5 triệu

7. Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ (IST) – 63 triệu

8. Frankfurt, Đức (FRA) – 56,2 triệu

9. Hồng Kông (HKG) – 52,9 triệu

10. Doha, Qatar (DOH) – 52,7 triệu

11. Bangkok, Thái Lan (BKK) – 50,3 triệu

12. Madrid, Tây Ban Nha (MAD) – 48,7 triệu

13. Đài Bắc, Đài Loan (TPE) – 44,7 triệu

14. Kuala Lumpur, Malaysia (KUL) – 41,9 triệu

15. Barcelona, Tây Ban Nha (BCN) – 40,7 triệu

Một số sân bay đã vượt xa mức trước đại dịch, thể hiện sức mạnh phục hồi ấn tượng:

Dubai: Tăng 7% so với 2019

Dallas/Fort Worth: Tăng trưởng mạnh mẽ

Denver: Bứt phá ngoạn mục

Istanbul: Trở thành trung tâm kết nối Á-Âu

New Delhi: Phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường hàng không Ấn Độ

Những Thách Thức Còn Tồn Tại

Ngược lại, một số sân bay lớn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn:

Bắc Kinh: Giảm 32,6% so với 2019

Los Angeles: Giảm 13%

Paris: Giảm 7,7%

Amsterdam: Giảm 6,8%

Chicago: Giảm 5,4%

Bangkok: Giảm 4,9%

Sự Trỗi Dậy Của Châu Á

Trung Quốc Trở Lại Mạnh Mẽ

Lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xảy ra, ba sân bay Trung Quốc - Thượng Hải (PVG), Quảng Châu (CAN) và Bắc Kinh (PEK) - đã trở lại bảng xếp hạng top 20. Điều này phản ánh sự mở cửa trở lại của thị trường hàng không Trung Quốc sau những hạn chế nghiêm ngặt.

Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu

Hoa Kỳ tiếp tục thống trị với 6 sân bay trong danh sách top 20, thể hiện quy mô khổng lồ của thị trường hàng không nội địa Mỹ.

Hội đồng Sân bay Quốc tế dự báo lưu lượng hành khách toàn cầu sẽ tiếp tục tăng lên 9,9 tỷ vào năm 2025, bất chấp những thách thức dai dẳng:

Những yếu tố thuận lợi bao gồm khi nhu cầu du lịch tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế, hàng loạt quốc gia đầu tư vào cơ sở hạ tầng sân bay.

Những thách thức cần vượt qua khi tình hình kinh tế bất ổn toàn cầu và đóng cửa không phận do căng thẳng địa chính trị và sự chậm trễ trong sản xuất máy bay của các hãng lớn.

Kỷ nguyên mới của hàng không toàn cầu

Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử hàng không thế giới. Sự phục hồi vượt mức trước đại dịch cho thấy sức mạnh bền bỉ của ngành này và khát vọng du lịch không thể ngăn cản của con người.

Trong khi Atlanta tiếp tục giữ vững ngôi vương, Dubai đã chứng minh tầm nhìn chiến lược đúng đắn. Sự trỗi dậy của các sân bay như Dallas/Fort Worth, Denver, và Istanbul cũng cho thấy bức tranh hàng không toàn cầu đang thay đổi không ngừng.

Với dự báo tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, ngành hàng không toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn, nơi mà việc kết nối thế giới trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.