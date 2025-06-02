Ngành hàng không toàn cầu đối mặt thách thức kép. Willie Walsh, Tổng giám đốc điều hành của International Airlines Group phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Getty.

Hội nghị thượng đỉnh IATA tại New Delhi sẽ tập trung vào những vấn đề cấp bách nhất của ngành hàng không thế giới

Cuộc khủng hoảng đa chiều của ngành hàng không

Trong bối cảnh ngành hàng không toàn cầu đang trải qua giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19, các nhà lãnh đạo hàng đầu của ngành sẽ tập trung tại New Delhi để giải quyết những thách thức chưa từng có. Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) diễn ra từ Chủ nhật này không chỉ đánh dấu sự phục hồi của ngành mà còn phơi bày những mối lo ngại sâu sắc về tương lai.

Cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump đã tạo ra làn sóng xáo trộn trong ngành hàng không vũ trụ, chấm dứt tình trạng miễn thuế kéo dài hàng thập kỷ. Điều này đã tạo thêm một tầng biến động hoàn toàn mới cho một ngành đã phải vật lộn với nhiều thách thức.

"Bạn không thể nói rằng sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng và lạm phát cao hơn sẽ không có nghĩa là mọi người sẽ có ít tiền hơn trong ví để chi tiêu," Aengus Kelly, CEO của AerCap - công ty cho thuê máy bay lớn nhất thế giới, chia sẻ với Reuters.

Trong khi các hãng hàng không châu Âu và châu Á báo cáo nhu cầu đi lại mạnh mẽ, ngành hàng không Mỹ lại đối mặt với sự sụt giảm đáng lo ngại. Các hãng hàng không Mỹ đang gặp khó khăn trong việc dự báo hành vi hành khách và kiểm soát chi phí hoạt động.

Thách thức về lợi nhuận và định giá

Mặc dù các hãng hàng không đang lấp đầy máy bay, câu hỏi lớn vẫn là liệu họ có thể duy trì lợi nhuận hay "yield" trong thuật ngữ ngành, khi phải điều chỉnh giá vé để đảm bảo tỷ lệ lấp đầy cao.

Tuy nhiên, một số yếu tố tích cực đang hỗ trợ ngành này: thứ nhất là giá nhiên liệu đã và đang giảm. Thứ hai là giá trị đồng đô la Mỹ hiện suy yếu.

Aengus Kelly, CEO của AerCap nhận định: "Cho đến nay, những động thái thuận lợi đó đã giúp các hãng hàng không tránh khỏi những tác động tồi tệ nhất của nhu cầu."

Ấn Độ - Trung tâm tăng trưởng mới của hàng không thế giới

Việc lựa chọn New Delhi làm địa điểm tổ chức hội nghị không phải ngẫu nhiên. Ấn Độ đang sở hữu thị trường hành khách hàng không lớn thứ ba thế giới và dự kiến tốc độ tăng trưởng du lịch hàng không ở châu Á sẽ vượt xa châu Âu và Bắc Mỹ trong những thập kỷ tới.

Hãng hàng không IndiGo, hãng lớn nhất Ấn Độ, sẽ đóng vai trò chủ nhà cho sự kiện quan trọng này.

Tình hình căng thẳng gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan đã buộc các hãng hàng không Ấn Độ phải bay vòng tốn kém quanh không phận Pakistan, minh chứng rõ ràng cho việc các khu vực xung đột đang trở thành gánh nặng ngày càng lớn đối với hoạt động và lợi nhuận của ngành.

Vào tháng 2, IATA xác định các vụ tai nạn và sự cố liên quan đến khu vực xung đột là mối quan tâm hàng đầu về an toàn hàng không, đòi hỏi sự phối hợp toàn cầu khẩn cấp.

An toàn hàng không sẽ là chủ đề nóng tại hội nghị sau loạt tai nạn ở: Kazakhstan; Hàn Quốc và Bắc Mỹ. Cùng với đó là những lo ngại ngày càng gia tăng về hệ thống kiểm soát không lưu tại Hoa Kỳ.

Cuộc khủng hoảng xanh: Mục tiêu phát thải ròng bằng không có thể thực hiện?

Năm 2021, toàn ngành hàng không đã nhất trí đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Kế hoạch chủ yếu dựa trên việc chuyển dần sang nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), được sản xuất từ dầu thải và sinh khối.

Trong những tuần gần đây, Tổng giám đốc IATA Willie Walsh thừa nhận ngành hàng không sẽ cần đánh giá lại cam kết này, mặc dù chưa có thay đổi chính thức nào về mục tiêu.

Những trở ngại chính:

Vấn đề nguồn cung SAF: Nhu cầu vượt xa nguồn cung; chi phí cao ngất ngưởng so với nhiên liệu phản lực thông thường và các khuôn khổ pháp lý chưa phát triển đầy đủ.

Chậm trễ từ nhà sản xuất: Airbus và Boeing bị cáo buộc chậm trễ trong việc cung cấp máy bay phản lực tiết kiệm nhiên liệu; tình trạng chậm giao máy bay kéo dài và tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng.

Bất đồng với các bên liên quan: Các hãng hàng không đổ lỗi cho các công ty năng lượng về tình trạng khan hiếm SAF. Subhas Menon, Tổng giám đốc Hiệp hội các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương, tóm tắt tình hình: "Nhu cầu về SAF tiếp tục vượt xa nguồn cung và chi phí vẫn ở mức cao ngất ngưởng. Các khuôn khổ pháp lý để khuyến khích sản xuất SAF vẫn chưa được phát triển, không nhất quán hoặc không đầy đủ."

Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức, ngành hàng không vẫn có những yếu tố tích cực như số lượng hành khách đi máy bay cao hơn bao giờ hết trong khi thị trường hành khách đã phục hồi hoàn toàn sau đại dịch và châu Á đang trở thành động lực tăng trưởng chính.