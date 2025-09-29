Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest diễn ra ngày 20/9/2025 tại BYD Tây Hồ

Chuỗi Ngày hội Customer Service Fest là hoạt động mang tính chiến lược, kết hợp giữa chăm sóc hậu mãi chuyên sâu và trải nghiệm sản phẩm thực tế, hướng đến việc mang đến giá trị bền vững cho khách hàng đang sử dụng xe BYD cũng như cộng đồng người dùng xe thuộc các thương hiệu khác.

Ông Bùi Hữu Thanh - Giám đốc Hậu mãi BYD Việt Nam, tự hào phát biểu: “Customer Service Fest là minh chứng cho cam kết của BYD Việt Nam trong việc không ngừng đặt khách hàng làm trọng tâm, lắng nghe nhu cầu, chia sẻ trải nghiệm và mang đến những giải pháp bền vững. Chúng tôi kỳ vọng chương trình này sẽ giúp khách hàng Việt Nam an tâm hơn, tin tưởng hơn và hứng khởi hơn trong suốt hành trình cùng BYD.

Đặt khách hàng làm trung tâm

Ngành ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với xu hướng điện hóa, nhu cầu của khách hàng không dừng lại ở việc sở hữu một chiếc xe, mà còn mở rộng sang trải nghiệm dịch vụ, sự an tâm khi sử dụng và cơ hội tiếp cận những công nghệ tiên tiến. Customer Service Fest được xây dựng với mục tiêu đáp ứng toàn diện các nhu cầu này, đồng thời khẳng định cam kết phát triển lâu dài của BYD tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng sẽ được trải nghiệm nhiều hoạt động nổi bật:

Chăm sóc và kiểm tra xe toàn diện: Dịch vụ kỹ thuật hậu mãi chuyên sâu từ đội ngũ kỹ sư BYD được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn toàn cầu, giúp khách hàng yên tâm vận hành và tối ưu độ bền của phương tiện.

Giới thiệu các công nghệ cốt lõi của BYD đồng thời khách hàng có cơ hội hiểu rõ hơn về: Pin Blade nổi tiếng toàn cầu về độ an toàn, hệ thống DM-i Super Hybrid độc quyền - thông minh, mạnh mẽ và kinh tế, nền tảng e-Platform 3.0 hay CTB (Cell-to-Body) tạo nên cấu trúc vững chắc, cùng hàng loạt tiện ích hiện đại như karaoke trên xe, V2L (Vehicle to Load), điều khiển giọng nói tiếng Việt,...

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng xe năng lượng mới: Hướng dẫn chi tiết về sạc điện an toàn, mẹo kéo dài tuổi thọ pin cũng như kỹ năng lái xe hiệu quả và tiết kiệm. Đây là những thông tin thiết thực, đặc biệt với nhóm khách hàng lần đầu tiếp cận xe năng lượng mới.

Trải nghiệm các tính năng cùng những công nghệ mới tiên tiến trên xe BYD: Từ xe thuần điện đến xe hybrid, khách hàng có cơ hội trực tiếp cảm nhận sự khác biệt về vận hành, sự tiện nghi và trải nghiệm lái đặc trưng của BYD với BYD ATTO 2, BYD SEALION 6, BYD SEALION 8, BYD M6, BYD HAN, BYD SEAL hay BYD ATTO 3.

Với sự kết hợp hài hòa giữa chăm sóc, chia sẻ và trải nghiệm, Customer Service Fest vừa là một hoạt động chăm sóc khách hàng, vừa là cầu nối tạo dựng niềm tin và xây dựng sự gắn bó lâu dài giữa thương hiệu với khách hàng.

Góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh

Customer Service Fest là chuỗi sự kiện dành cho tất cả các khách hàng đang sở hữu xe BYD, và mở rộng cho cộng đồng các chủ sở hữu xe thuộc các thương hiệu khác. Đây là cách BYD Việt Nam thể hiện tinh thần cởi mở, sẵn sàng chia sẻ kiến thức và thúc đẩy xanh hóa phương tiện di chuyển.

Bằng việc tạo ra cơ hội để khách hàng chia sẻ quan điểm, đánh giá và trực tiếp trải nghiệm các công nghệ thông minh, chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về một tương lai di chuyển xanh và an toàn hơn. Đồng thời, Customer Service Fest củng cố vai trò tiên phong của BYD Việt Nam trong việc đồng hành cùng giao thông Việt Nam trên lộ trình giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Sau hai sự kiện thành công ở BYD Bitcar Long Biên và BYD Tây Hồ tại Hà Nội vừa qua, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai tại 11 showroom, xưởng dịch vụ của BYD Việt Nam trên toàn quốc.