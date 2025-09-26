Chuyển đổi số
BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

Gia Hân

Gia Hân

10:02 | 26/09/2025
Sinh viên quốc tế ngày càng ưu tiên những ngôi trường có quy trình tuyển sinh minh bạch, thân thiện và hỗ trợ tối đa. Việc được bình chọn vào top 3 toàn cầu đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của BUV trên bản đồ giáo dục quốc tế.
Khẳng định vị thế trong cộng đồng giáo dục quốc tế

Trong hơn 1.100 trường đại học toàn cầu được đánh giá với 126.000 phản hồi từ sinh viên, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lọt top 3 thế giới về quy trình tuyển sinh tại giải thưởng Global Student Satisfaction Awards 2025.

Thành tựu này đã khẳng định uy tín của BUV trong cộng đồng giáo dục quốc tế, đồng thời phản ánh nỗ lực không ngừng của nhà trường trong việc mang đến trải nghiệm minh bạch, thân thiện và hiệu quả cho sinh viên.

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

Global Student Satisfaction Awards là một trong những giải thưởng uy tín trong lĩnh vực giáo dục đại học quốc tế, được đánh giá hoàn toàn dựa trên phản hồi thực tế của sinh viên. Chính yếu tố này khiến giải thưởng được đánh giá là một trong những thước đo khách quan nhất về chất lượng trải nghiệm học tập.

Điểm nổi bật giúp BUV chinh phục sinh viên quốc tế chính là việc ứng dụng hệ thống quản lý thông tin tiên tiến (SITS), cùng với đội ngũ tư vấn viên và giảng viên tận tâm sẵn sàng đồng hành trong quá trình định hướng học tập. Tất cả những yếu tố này giúp BUV có khả năng xử lý hồ sơ tuyển sinh và yêu cầu cá nhân hóa trong học tập của sinh viên một cách nhanh chóng, kể cả trong các kỳ nghỉ, giúp sinh viên có được thư mời nhập học chỉ trong vòng 48 giờ sau khi nộp đủ hồ sơ cần thiết.

Đặt sinh viên làm trung tâm của mọi trải nghiệm

Trong hạng mục Quy trình tuyển sinh, yếu tố quan trọng nhất để sinh viên toàn cầu đánh giá một trường đại học chính là trải nghiệm của trong suốt hành trình từ tìm kiếm thông tin, tham khảo, tư vấn và nộp hồ sơ xét tuyển.

Tại BUV, trải nghiệm của sinh viên được đặt làm trọng tâm trong suốt quá trình tuyển sinh. Ngay từ bước đầu tiên, phụ huynh và học sinh đều được tiếp cận với thông tin rõ ràng, dễ hiểu, cùng với sự hỗ trợ tối đa.

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025

Học sinh được tư vấn cá nhân hóa để hiểu rõ nguyện vọng, sở thích và năng lực của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Vĩnh Thủy - Giám đốc Điều hành tại BUV, chia sẻ: “Tại BUV, sinh viên luôn là trung tâm trong mọi hoạt động, từ giảng dạy, học tập cho đến quản lý. Chúng tôi hiểu rằng mỗi em đều có cá tính và mục tiêu riêng, vì thế không thể áp dụng một khuôn mẫu chung.

Ngay từ giai đoạn tuyển sinh, nhà trường đã đảm bảo sinh viên nhận được sự hỗ trợ toàn diện khi cân nhắc các lựa chọn học tập khác nhau, từ toàn thời gian, bán thời gian đến trực tuyến hay công nhận tín chỉ trước đó. Mỗi sinh viên đều có một lộ trình học tập được thiết kế riêng, phù hợp nhất với năng lực và mục tiêu của mình."

Trong thời gian tới, BUV sẽ từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quy trình tuyển sinh. Mục tiêu là mang đến cho mỗi sinh viên công cụ hỗ trợ giải đáp tức thì tất cả các thắc mắc về chương trình học, bằng cấp quốc tế cũng như lộ trình học tập khác nhau. Đây sẽ là bước tiến mới để trải nghiệm của sinh viên ngày càng thuận tiện, minh bạch và cá nhân hóa hơn.

Không chỉ dừng lại ở khâu tuyển sinh, BUV còn đảm bảo rằng sinh viên luôn nhận được trải nghiệm học tập toàn diện với nền giáo dục Anh Quốc được kiểm định, 100% giảng viên có bằng cấp quốc tế, môi trường và khuôn viên học tập chuẩn 5 sao. Đây chính là nền tảng để sinh viên phát huy tối đa tiềm năng, đồng thời chuẩn bị hành trang vững chắc cho sự nghiệp sau này.

BUV lọt top 3 toàn cầu về Quy trình tuyển sinh tốt nhất năm 2025
BUV luôn đặt sinh viên làm trung tâm của tất cả các trải nghiệm.

Việc góp mặt trong top 3 toàn cầu tại Giải thưởng của StudyPortals là bước tiếp nối chuỗi thành tựu mà BUV đã đạt được trong thời gian qua. BUV là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), và là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Giải thưởng này còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển với nhiều trọng tâm của BUV trong thời gian tới: mở rộng hợp tác cùng các trường đại học hàng đầu Vương quốc Anh, bảo đảm cơ hội trao đổi và thực tập chất lượng cao cho sinh viên, đồng thời thu hút và tăng trưởng cộng đồng sinh viên quốc tế.

