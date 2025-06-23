Sinh viên BUV 'cháy hết mình' với vũ đạo đa vũ trụ tại The Universe Showcase

Sau nhiều tháng nỗ lực tập luyện, các nhóm nhảy sinh viên tại BUV đã thành công đem đến một đêm nghệ thuật bùng nổ cảm xúc và vũ đạo, tái hiện hành trình khám phá vũ trụ qua góc nhìn đầy sáng tạo của thế hệ trẻ.

Những màn trình diễn sôi động tại The Universe Showcase

Mùa hè này, sân khấu của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) thực sự bùng nổ với Showcase “The Universe” - sự kiện thường niên do CLB BUV Dance Club tổ chức.

Không chỉ đơn thuần là một đêm trình diễn, sự kiện đã tái hiện trọn vẹn một chuyến du hành xuyên không gian bằng ngôn ngữ vũ đạo, vừa mê hoặc thị giác, vừa đánh thức cảm xúc người xem.

Sinh viên BUV ”cháy hết mình” với những màn trình diễn sôi động tại The Universe Showcase.

Sự kiện thu hút hơn 300 khán giả, đem đến 12 tiết mục trình diễn từ sinh viên BUV cùng các khách mời từ RMIT Hanoi Dance Club, VinUni Dance Crew và Greenwich Dance Crew. The Universe Showcase được xây dựng toàn bộ bởi sinh viên BUV, từ khâu lên ý tưởng kịch bản, biên đạo, thiết kế hình ảnh cho tới tổ chức sự kiện và dàn dựng sân khấu.

Tiết mục Opening kể lại câu chuyện thường nhật tràn đầy năng lượng trên Trái đất.

Trên nền kịch bản đầy sáng tạo và công phu, chương trình dẫn dắt khán giả đi qua ba chương, tái hiện hành trình khám phá vũ trụ như một ẩn dụ cho quá trình hiểu và định hình bản thân.

Một vũ trụ cảm xúc được kể bằng vũ đạo

Lấy cảm hứng từ các hành tinh và những câu chuyện biểu tượng xoay quanh, The Universe Showcase không đơn thuần là một chuỗi tiết mục giải trí. Đó là câu chuyện về hành trình khám phá Trái Đất thân thuộc đến những hành tinh xa xôi khác trong vũ trụ được gài gắm qua những bước nhảy.

Chuyến phiêu lưu bắt đầu với Chương 1 mang tên Bình minh thiên giới, với màn trình diễn Opening đầy sôi động và rực rỡ năng lượng đại diện cho Trái Đất. Nhưng ẩn sau sự đơn thuần của cuộc sống thường nhật là nỗi khát khao vượt thoát khỏi những vòng lặp đơn điệu.

Cảm giác khao khát bước ra khỏi vùng an toàn ấy chính là khởi nguồn cho hành trình chinh phục những vùng đất mới trong hai tiết mục Girlstyle và Afro, khắc họa sự háo hức và phấn khích khi lần đầu chạm đến những hành tinh chưa biết.

Khoảnh khắc lắng đọng với tiết mục múa tại không gian Mặt Trăng

Nếu Chương 1 là sự khởi đầu với nguồn năng lượng bùng nổ, mô tả cảm xúc khi vừa chạm đến thế giới mới thì Chương 2 - Lạc vào hư không lại chính là khúc trầm của cuộc hành trình. Càng tiến xa, các “lữ khách” vũ trụ càng bị cuốn vào một mê cung cảm xúc với những chiếc bẫy ngọt ngào tại Sao Kim và Sao Hỏa.

Không khí sân khấu thay đổi rõ nét khi các tiết mục đi vào chiều sâu tâm lý. Với phong cách Hiphop sôi động, nhóm nhảy đã mô phỏng một sân khấu nơi con người bị điều khiển như những con rối, phản ánh trạng thái mất kiểm soát giữa tham vọng và hoang tưởng.

Tiếp nối là tiết mục tại Sao Thiên Vương, với phần trình diễn có tiết tấu chậm, phối hợp giữa chuyển động cơ thể và ánh sáng để gợi nhắc đến cảm giác bối rối, lạc hướng.

Sang Chương ba – Sự chiếu sáng từ nội tâm, sân khấu chuyển sang sắc thái tĩnh lặng và sâu lắng. Phần trình diễn tại Diêm Vương Tinh sử dụng thể loại Dancehall để truyền tải thông điệp tự đối thoại và sự thức tỉnh nội tâm. Ngay sau đó, màn múa trên nền bối cảnh Mặt Trăng mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tái hiện quá trình chữa lành và kết nối với bản thân.

Các tiết mục trình diễn đều do chính nhóm sinh viên BUV tự xây dựng và biểu diễn, thể hiện năng lực sáng tạo, tư duy nghệ thuật, tinh thần chủ động và kỹ năng tổ chức của sinh viên trong môi trường giáo dục quốc tế chuẩn Anh quốc.

Chia sẻ sau chương trình, Phương Anh, thành viên CLB BUV Dance Club, cho biết: “Mỗi hành tinh là một phần trong hành trình trưởng thành của chúng em. Có sự ngây thơ, có đắm chìm, có đánh mất, rồi cũng có cả sự trở lại và chữa lành. Em mong rằng bất kỳ ai cũng sẽ thấy chính mình đâu đó trong những màn trình diễn này.”

Chương trình kết thúc với tiết mục Ending đại diện cho Mặt Trời, khép lại hành trình bằng thông điệp về sự trở lại của năng lượng tích cực và sự ổn định. Đây cũng là phần kết nối toàn bộ câu chuyện của The Universe, đưa nhân vật chính quay về Trái Đất trong một tâm thế mới.

Thông qua 12 tiết mục vũ đạo từ các nhóm sinh viên BUV và khách mời, chương trình đã khắc họa ẩn dụ đầy tinh tế cho hành trình khám phá bản thân, đồng thời truyền tải thông điệp đầy cảm hứng, khuyến khích giới trẻ thoát khỏi vòng an toàn, khám phá thế giới xung quanh để hiểu rõ hơn về bản thân mình hơn.