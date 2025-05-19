Chuyển đổi số
Ngành khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh dẫn đầu xu hướng việc làm đến 2030

Gia Hân

Gia Hân

10:42 | 19/05/2025
Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh đang trở thành một trong những ngành học “nóng” nhất hiện nay khi vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực thời chuyển đổi số, vừa mang lại mức thu nhập cạnh tranh, có thể lên đến 150 triệu đồng/tháng.
Theo báo cáo Future of Jobs 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), các vị trí liên quan đến dữ liệu như chuyên gia dữ liệu lớn, nhà khoa học dữ liệu, chuyên viên phân tích dữ liệu đang thuộc nhóm ngành phát triển nhanh nhất toàn cầu từ nay đến năm 2030. WEF cũng xếp kỹ năng làm việc với dữ liệu lớn vào nhóm kỹ năng phát triển nhanh nhất trong tất cả các ngành nghề.

Sự bùng nổ của dữ liệu khiến các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực từ ngân hàng, công nghệ đến logistics, chăm sóc sức khỏe đều có nhu cầu tuyển dụng cao đối với các vị trí như chuyên viên phân tích dữ liệu, kỹ sư máy học, chuyên gia thông tin kinh doanh…

Sự đổ bộ của dữ liệu đã tạo ra một làn sóng nhu cầu nhân lực chất lượng cao chưa từng có.

Một nghiên cứu của McKinsey chỉ ra rằng các doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả phân tích dữ liệu vào hoạt động kinh doanh có thể tăng lợi nhuận đến 6% mỗi năm.

Trước xu hướng này, nhiều trường đại học tại Việt Nam đã đưa vào giảng dạy các chương trình quốc tế về khoa học dữ liệu.

Trong đó, chương trình Cử nhân Khoa học Dữ liệu và Phân tích Kinh doanh của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) đang thu hút sự quan tâm.

Đây là chương trình do Đại học London (UoL) cấp bằng, được phát triển và kiểm định học thuật bởi Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE), một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới về kinh tế xã hội.

Gần đây, Đại học London trao danh hiệu ”Đối tác Quốc tế” cho Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Sinh viên theo học chương trình được học tập trong môi trường chuẩn 5 sao theo đánh giá của tổ chức xếp hạng giáo dục QS (Anh), tiếp cận nội dung đào tạo tương đương sinh viên học tại Vương quốc Anh, đồng thời có cơ hội học tiếp lên bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ tại LSE hoặc các đại học lớn khác toàn cầu.

Tiến sĩ Mark Wheaton, Quyền Giám đốc phụ trách đào tạo, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho biết: “Chương trình được thiết kế để sinh viên có nền tảng vững chắc, ứng dụng được ngay trong các lĩnh vực cần nhân lực dữ liệu. Ngoài kiến thức chuyên môn, chương trình còn chú trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích nghi với môi trường làm việc toàn cầu.”

Trong bối cảnh thị trường lao động đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ do tác động của chuyển đổi số và AI, các chuyên gia đánh giá ngành khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh sẽ tiếp tục giữ vững vị thế trong nhóm ngành có tốc độ tăng trưởng và thu nhập hấp dẫn nhất trong 5-10 năm tới.

Sự ghi nhận này tiếp tục khẳng định mô hình đảm bảo chất lượng theo ba cấp độ Quốc Gia – Khu vực – Quốc tế ở mức cao nhất của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).
