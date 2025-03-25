BUV công bố 2 phương thức tuyển sinh và 7 chương trình đào tạo mới trong năm 2025

Phương thức xét tuyển Đại học

Năm 2025, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sẽ áp dụng phương thức xét tuyển riêng kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ, điểm GPA và học bạ THPT.

Phương thức tuyển sinh sẽ tùy thuộc vào từng chương trình học và đơn vị cấp bằng, tuy nhiên tất cả các chương trình đều yêu cầu xét 2 yếu tố quan trọng là trình độ học vấn và năng lực tiếng Anh.

Về trình độ học vấn, thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện như: Tốt nghiệp THPT và hoàn thành chương trình dự bị đại học; Đạt yêu cầu cụ thể theo chương trình học về Kỳ thi Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc cao (Advanced GCE/A-level); Đạt yêu cầu cụ thể theo chương trình học về Bằng Tú tài châu Âu; Đạt yêu cầu cụ thể theo chương trình học về Bằng Tú tài Quốc tế.

Yêu cầu về năng lực tiếng Anh, thí sinh cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: IELTS (ngoại trừ IELTS Thị thực và Nhập cư Anh Quốc – UKVI); Đạt điểm trung bình tối thiểu 6.0, với mỗi kỹ năng đạt ít nhất 5.5; TOEFL IBT, điểm tiếng Anh trong Chương trình Tú tài Quốc tế (giảng dạy bằng tiếng Anh), điểm tiếng Anh trong Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Quốc tế (IGCSE) và điểm tiếng Anh trong Kỳ thi GCE O-level/GCSE Quốc tế của Cambridge sẽ theo yêu cầu cụ thể theo chương trình học.

Chương trình học bổng

Chương trình học bổng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) tiếp tục triển khai các chương trình học bổng phong phú, tạo cơ hội cho học sinh tài năng trên toàn quốc được tiếp cận với nền giáo dục đẳng cấp Anh Quốc.

Quỹ Học bổng BUV ra đời với sứ mệnh mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và nhận bằng Cử nhân Anh Quốc ngay tại Việt Nam, không phân biệt hoàn cảnh hay điều kiện kinh tế. Đây là nguồn động lực mạnh mẽ cho những tài năng trẻ, giúp họ không ngừng khám phá, phát triển và tạo dựng cơ hội cho bản thân, đồng thời cống hiến cho sự phát triển của xã hội.

Chương trình học bổng BUV được xây dựng dựa trên triết lý “Empower the next generation of the lionhearted” (tạm dịch: Trao quyền cho những thế hệ tiếp theo của trái tim sư tử bản lĩnh) với các giá trị cốt lõi: A – Aspiration (Thỏa mãn đam mê): Hệ thống học bổng toàn diện của BUV được thiết kế để nuôi dưỡng mọi khát vọng và đam mê nghề nghiệp của sinh viên. C – Commitment (Cam kết bền vững): Chương trình học bổng thể hiện cam kết mạnh mẽ của BUV trong việc thúc đẩy sự tiến bộ xã hội và cơ hội bình đẳng về giới ở Việt Nam. E – Empowerment (Nâng cao năng lực): Học bổng không chỉ giúp sinh viên đạt được thành tích học thuật xuất sắc mà còn trang bị sức mạnh tinh thần, giúp các em tự tin theo đuổi đam mê và tạo ra ảnh hưởng bền vững trong lĩnh vực mình chọn.

Quỹ học bổng BUV bao gồm nhiều hạng mục như: Học bổng Nhà sáng lập, Học bổng Trái tim Sư tử, Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh, Học bổng Hiệu trưởng, Học bổng Giám đốc Đào tạo, Học bổng Khối ngành và Học bổng Tài năng... Trong đó, Học bổng Trái tim Sư tử và Học bổng Nhà sáng lập là các học bổng toàn phần đặc biệt dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về thể chất, sức khỏe, hoặc gia đình, nhưng luôn nuôi dưỡng ý chí kiên cường, trái tim dũng cảm và khả năng vượt qua mọi thử thách. Những học bổng này tìm kiếm những tài năng có khả năng truyền cảm hứng tích cực và đạt thành tích xuất sắc. Học bổng Đại sứ Vương Quốc Anh trao cho những học sinh có thành tích học tập nổi bật, tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng và có tiềm năng trở thành các nhà lãnh đạo tương lai xuất sắc.

Đặc biệt trong năm 2025, BUV triển khai Học bổng Phát triển Giáo dục lần đầu tiên, dành cho sinh viên các tỉnh thành ngoài Hà Nội, với giá trị từ 30-50% học phí, mở ra cơ hội học tập tại BUV cho những sinh viên tài năng khắp mọi miền đất nước. Cùng với đó, chương trình Học bổng Nữ sinh Công nghệ Tài năng được ra mắt dành cho các nữ sinh theo học các ngành Khoa học Máy tính và Công nghệ, nhằm tạo điều kiện cho các cô gái trở thành những nhà lãnh đạo trong ngành công nghệ tại Việt Nam.

Chương trình đào tạo mới năm 2025

Năm 2025, BUV công bố 7 chương trình đào tạo mới ở bậc Cử nhân và Thạc sĩ, được cấp bằng trực tiếp từ các đối tác Đại học uy tín tại Anh trong các khoa Kinh doanh, Khoa học Máy tính & Công nghệ, Truyền thông & Sáng tạo, Du lịch & Khách sạn. Hiện nay, BUV cung cấp chương trình giảng dạy cho 21 chương trình đại học và 2 chương trình sau đại học.

Chương trình bậc Cử nhân - Cấp bằng bởi Đại học London (UoL) và chỉ đạo học thuật bởi Học viện Kinh tế & Khoa học Chính trị London (LSE).

Chương trình bậc Thạc sĩ - Thạc sĩ Kinh doanh cấp bằng bởi Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, với cơ hội nhận Bằng kép của trường Đại học Staffordshire: Thạc sĩ Khoa học (MSc) Quản trị Kinh doanh Quốc tế, với 5 chuyên ngành: Quản lý Toàn cầu, Digital Marketing, Du lịch và Khách sạn, Công nghiệp sáng tạo, Công nghệ tài chính và Phân tích dữ liệu.