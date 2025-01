Sinh viên Việt có thêm 1 lựa chọn học chuyển tiếp tới nhóm đại học của Stephen Hawking, Malala Yousafzai

Biểu tượng của di sản giáo dục thế giới

Nếu Mỹ có nhóm các trường Ivy League nổi tiếng, Úc có nhóm Go8 (Group of Eight) đại diện cho các trường đại học hàng đầu, thì Vương quốc Anh có nhóm Russell Group là biểu tượng của những cơ sở giáo dục đẳng cấp, nổi bật với chất lượng đào tạo và hoạt động nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Các trường đại học thuộc nhóm này có truyền thống lâu đời trong việc đào tạo những nhà lãnh đạo, học giả và chuyên gia có ảnh hưởng toàn cầu, bao gồm những tên tuổi như Stephen Hawking – Nhà vật lý lý thuyết, Sir David Attenborough – Nhà tự nhiên học và nhà làm phim tài liệu, Malala Yousafzai – Người đoạt giải Nobel Hòa bình. Những ngôi trường này không chỉ yêu cầu sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc mà còn phải thể hiện khả năng nghiên cứu và sáng tạo vượt trội.

Nhóm các trường đại học danh tiếng thuộc Russell Group.

Các trường trong nhóm Russell Group chiếm hơn ba phần tư tổng số thu nhập từ các khoản tài trợ và hợp đồng nghiên cứu của các trường đại học tại Vương quốc Anh. Nhóm trường này cung cấp 60% tổng số tiến sĩ tại Vương quốc Anh.

Trong khuôn khổ Đánh giá Xuất sắc Nghiên cứu năm 2021, nhóm Russell Group chiếm 65% tổng số nghiên cứu hàng đầu thế giới (4 sao) được thực hiện tại Vương quốc Anh, và 91% nghiên cứu của nhóm này được đánh giá là hàng đầu thế giới (4 sao) hoặc xuất sắc quốc tế (3 sao). Nhóm trường Russell Group còn nổi bật với chất lượng giảng dạy, khi trong Khung Đánh giá Chất Lượng Giảng dạy và Kết Quả Sinh viên năm 2023, 35% trường đại học Russell Group đạt giải vàng, và 65% đạt giải bạc.

Được học tập tại các trường trong nhóm Russell Group luôn là một mục tiêu lớn của bất cứ sinh viên quốc tế nào, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, với yêu cầu đầu vào khắt khe, việc ứng tuyển vào các trường này không phải là điều dễ dàng. Do vậy, cơ hội theo học tại các trường Russell Group thông qua chương trình chuyển tiếp hay hợp tác quốc tế là lựa chọn đáng được cân nhắc.

Cầu nối tiếp theo được thiết lập tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) hiện là trường đại học duy nhất có mối quan hệ hợp tác chiến lược với các trường đại học thuộc nhóm Russell Group: Đại học London (liên minh của nhiều trường đại học nằm trong nhóm) và Đại học Liverpool.

Đại học London, một liên minh gồm 17 trường đại học danh tiếng, bao gồm các trường trong nhóm Russell như King's College London, Queen Mary University of London, and University College London với lịch sử lâu đời và uy tín quốc tế, cung cấp các chương trình đào tạo đa dạng và chất lượng. Hiện tại, BUV đang triển khai 6 chương trình đào tạo cấp bằng trực tiếp từ Đại học London (UOL) và được chỉ đạo học thuật bởi Học viện Kinh tế và Chính trị London (LSE), 1 trong 4 trường hàng đầu tại Anh theo bảng xếp hạng The Guardian năm 2024 và cũng là thành viên cốt cán của Russell Group.

Đại học Liverpool, hiện nằm trong top 25 các trường đại học tại Anh theo bảng xếp hạng QS Ranking 2025, là thành viên chủ chốt của nhóm Russell Group. Mới đây, BUV đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Liverpool triển khai các chương trình chuyển tiếp đại học và sau đại học, mang lại cơ hội học tập và nghiên cứu quốc tế cho sinh viên.

Đại diện Đại học Liverpool (đứng thứ hai và thứ ba từ trái sang) cùng Giáo sư Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch BUV trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tại BUV.

Cụ thể, chương trình Chuyển tiếp 1+2 (1+2 Advance Entry Requirement route) dành cho bậc Cử nhân cho phép sinh viên sau khi hoàn thành năm học đầu tiên tại BUV có thể tiếp tục chương trình Cử nhân tại Đại học Liverpool, trải nghiệm môi trường học tập quốc tế và mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa. Đối với bậc Sau Đại học, chương trình 3+1 dành cho sinh viên tốt nghiệp các ngành Quản trị & Kinh doanh tại BUV được ưu tiên xét tuyển vào chương trình Thạc sĩ tại Đại học Liverpool, nhờ sự đảm bảo chất lượng học thuật đã được hai trường thống nhất.

Trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa hai trường đại học, sinh viên BUV có cơ hội nhận học bổng đặc biệt khi tham gia chương trình hợp tác với Đại học Liverpool. So với sinh viên chuyển tiếp tự do, việc được hỗ trợ sát sao các thủ tục giúp sinh viên BUV tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời giảm thiểu nguy cơ bị từ chối hoặc phải học lại từ đầu.

BUV và Đại học Liverpool vẫn đang trong quá trình trao đổi và sẽ tiếp tục hợp tác để phát triển các chương trình học đa dạng, mang lại nhiều cơ hội học tập chất lượng cho sinh viên BUV, nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng trong tương lai.

Cái nôi của nghệ thuật và thể thao

Không chỉ là một trung tâm giáo dục hàng đầu, Liverpool còn là điểm đến văn hóa sôi động, thu hút đông đảo sinh viên quốc tế. Thành phố cảng lịch sử này nổi tiếng với nền âm nhạc phong phú, đặc biệt là di sản của nhóm nhạc huyền thoại The Beatles, tạo nên một bầu không khí trẻ trung và sáng tạo.

Liverpool còn là cái nôi của nghệ thuật và thể thao, mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội trải nghiệm và khám phá. Môi trường đa văn hóa tại đây tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên học hỏi kinh nghiệm và phát triển kỹ năng sống cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai. Với chi phí sinh hoạt hợp lý và chất lượng cuộc sống cao, Liverpool là lựa chọn hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam ấp ủ dự định du học tại Anh.

Bên cạnh cơ hội học tập tại hai trường đại học danh tiếng này, sinh viên BUV có cơ hội trao đổi đến gần 50 trường đại học đối tác danh tiếng tại 14 quốc gia trên toàn cầu. Trong 3 năm học tại BUV, sinh viên hoàn toàn có cơ hội học tập và trải nghiệm tại 2-3 quốc gia, mở ra cơ hội tiếp cận và chuyển tiếp đến nhiều nền giáo dục tiên tiến.

Với nền tảng giáo dục Anh Quốc, Ngôi trường của những trái tim bản lĩnh – BUV - không chỉ trang bị cho sinh viên kiến thức vững vàng mà còn phát triển tinh thần tiên phong, bản lĩnh và tư duy phản biện, giúp các em tự tin đối mặt với thách thức và tạo ra ảnh hưởng tích cực cho xã hội.