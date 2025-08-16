12.000 vận động viên sẽ tham gia VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 do Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) tổ chức.

Tham gia sự kiện, các vận động viên không chỉ được thử thách thể lực mà còn hòa mình vào không khí lễ hội của âm nhạc - thể thao - văn hóa - du lịch sôi động bậc nhất khu vực Tây Nam Bộ. VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 còn gây ấn tượng bởi thông điệp xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. BTC sẽ trích một phần doanh thu từ giải để đóng góp vào các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn Sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái quý hiếm và là niềm tự hào của tỉnh Đồng Tháp, thể hiện trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo ra mắt giải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn chia sẻ, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 còn mang ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức sau sự kiện sáp nhập hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp, đưa giải chạy trở thành biểu tượng của sự hòa quyện - kết nối - khởi đầu cho một hành trình phát triển mới của vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và lòng yêu thể thao.

Giải gồm 4 cự ly: 42km, 21km, 10km và 5km, phù hợp cho cả vận động viên chuyên nghiệp, người chạy bộ phong trào, các gia đình và trẻ em. BTC cũng tổ chức giải chạy dành cho trẻ em với cự ly 800m với tên gọi Kun Fun Run Đồng Tháp. Cung đường chạy của giải đã được Hiệp hội Marathon Quốc tế (AIMS) chứng nhận đạt chuẩn.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ tại họp báo.

Các vận động viên sẽ di chuyển qua những địa danh tiêu biểu mang đậm dấu ấn văn hóa và cảnh quan đặc trưng của vùng đất Sen Hồng. Các hoạt động nổi bật đồng hành xuyên suốt bao gồm Lễ Hội Ẩm Thực Miền Tây Nam Bộ và Đêm Hội Âm Nhạc hoành tráng với sự góp mặt của những tên tuổi được yêu thích nhất hiện nay như Isaac, Phương Mỹ Chi…

Đặc biệt, VPBank đã đưa ra chính sách ưu đãi lên đến 40% cho cho những vận động viên đăng ký tham gia sự kiện. Ngoài ra, tổng giá trị giải thưởng lên đến 218.000.000 đồng. Bên cạnh đó, mức thưởng theo nhóm tuổi cũng được tăng thêm lên đến 42.000.000 đồng nhằm khuyến khích sự tham gia đa dạng từ mọi lứa tuổi và tạo thêm động lực chinh phục đường đua.

VPBank đồng hành cùng Nexus Sport Events tổ chức giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, hứa hẹn mang đến một lễ hội âm nhạc - thể thao - văn hóa - du lịch sôi động bậc nhất khu vực Tây Nam Bộ.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng cùng với những trải nghiệm thi đấu mới, giải chạy sẽ mang đến một sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh của địa phương tới bạn bè trong và ngoài nước. Giải chạy cũng lan tỏa thông điệp thịnh vượng thể chất và tinh thần mà VPBank theo đuổi suốt nhiều năm qua, góp phần kiến tạo cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh.”

Được biết, nhân dịp này VPBank đã triển khai nhiều chương trình ưu đãi độc quyền dành cho các khách hàng khi mua BIB chạy.

Cụ thể, giảm 30% giá BIB công bố cho các chủ thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ quốc tế VPBank; giảm 35% cho khách hàng thuộc phân khúc VPBank Prime khi đăng ký và thanh toán trực tiếp trên VPBank NEO; giảm 40% cho khách hàng thuộc phân khúc VPBank Diamond khi thanh toán trực tiếp trên VPBank NEO. Đây là cơ hội đặc biệt để các vận động viên vừa sở hữu BIB với mức giá tốt, vừa tận hưởng những quyền lợi thiết thực từ VPBank.