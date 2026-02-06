Hơn 1.000 nhà báo tập huấn tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/2/2026 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị thu hút 1.022 đại biểu tham gia, trong đó 239 đại biểu tại điểm cầu Trung ương ở Hà Nội và 783 đại biểu tại 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đại biểu đều là cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan Thông tấn, báo chí khối Trung ương và cơ quan báo chí hoạt động tại Hà Nội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc bầu cử sắp tới. Bà nhắc lại mốc son 6/01/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân Việt Nam thực hiện quyền bầu cử, ứng cử theo cách dân chủ, bình đẳng.

Trải qua 80 năm với 15 khóa Quốc hội, Quốc hội nước ta kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất của nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân.

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền trong cả nước luôn đồng hành tuyên truyền, cổ vũ, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước, trong đó có công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ trước. Các cơ quan này chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận, chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ những người làm công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền trong cả nước, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.