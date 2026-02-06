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Hơn 1.000 nhà báo tập huấn tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI

Hiền Ngô

Hiền Ngô

10:43 | 06/02/2026
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc với 1.022 đại biểu là cán bộ báo chí, nhằm trang bị kỹ năng tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào ngày 15/3/2026.

Sáng 6/2/2026 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị thu hút 1.022 đại biểu tham gia, trong đó 239 đại biểu tại điểm cầu Trung ương ở Hà Nội và 783 đại biểu tại 33 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các đại biểu đều là cán bộ, phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan Thông tấn, báo chí khối Trung ương và cơ quan báo chí hoạt động tại Hà Nội.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh
Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của cuộc bầu cử sắp tới. Bà nhắc lại mốc son 6/01/1946, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân Việt Nam thực hiện quyền bầu cử, ứng cử theo cách dân chủ, bình đẳng.

Trải qua 80 năm với 15 khóa Quốc hội, Quốc hội nước ta kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động. Quốc hội xứng đáng là cơ quan đại diện dân cử cao nhất của nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện chính trị lớn của đất nước, nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Báo chí là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân.

Hơn 1.000 nhà báo tập huấn tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XVI
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền trong cả nước luôn đồng hành tuyên truyền, cổ vũ, góp phần quan trọng vào thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của đất nước, trong đó có công tác bầu cử ở các nhiệm kỳ trước. Các cơ quan này chuẩn bị sớm, triển khai bài bản, thống nhất về nội dung, linh hoạt về phương thức và chủ động trong định hướng dư luận, chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái.

Hội nghị tập huấn có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật các nội dung thông tin cốt lõi, định hướng tuyên truyền, kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của đội ngũ những người làm công tác báo chí, thông tin, tuyên truyền trong cả nước, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử nhiệm kỳ tới sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Thứ trưởng Lâm Thị Phương Thanh đề nghị các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiệm vụ thứ nhất, bám sát và triển khai nghiêm túc định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, nhất là Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Báo chí bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Nhiệm vụ thứ hai, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về quyền và nghĩa vụ của công dân, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, khuyến khích cử tri tích cực tham gia bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

Nhiệm vụ thứ ba, phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đa nền tảng, hệ thống thông tin cơ sở, truyền thông số và mạng xã hội, bảo đảm độ phủ thông tin rộng khắp, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Nhiệm vụ thứ tư, đẩy mạnh tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế về không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật của cuộc bầu cử. Báo chí chủ động và kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhiệm vụ thứ năm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí và các lực lượng làm công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin thống nhất, xuyên suốt, đồng bộ và hiệu quả.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 1,412
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 1,413
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 1,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 10,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
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