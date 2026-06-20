Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 là hoạt động văn hóa, văn nghệ có ý nghĩa thiết thực dành cho đội ngũ người làm báo trên cả nước. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi để các nhà báo, hội viên gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết, thắt chặt tình đồng nghiệp và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong đời sống báo chí.

Thông qua cuộc thi, những người làm báo tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, khơi dậy niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho đội ngũ người làm báo; tạo môi trường để hội viên, nhà báo giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu nghệ thuật, từ đó củng cố sự đoàn kết, gắn bó trong mái nhà chung Hội Nhà báo Việt Nam, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại Đêm chung kết và trao giải Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng - Năm 2026”.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận và biểu dương sự nhiệt thành, nỗ lực cùng tài năng nghệ thuật của các nhà báo. Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, cuộc thi là điểm hẹn tinh thần để những người làm báo từ khắp mọi miền Tổ quốc hội tụ, dùng âm nhạc chia sẻ tâm huyết, thắp lên ngọn lửa đam mê đối với nghề; thắt chặt hơn nữa tình đồng nghiệp, tạo nên sức mạnh đoàn kết của ngôi nhà chung Hội Nhà báo Việt Nam.

Đêm chung kết mở ra một không gian ý nghĩa đặc biệt khi chào đón sự tham gia của các nhà báo đến từ các Hội Nhà báo Lào, Thái Lan và Campuchia. Những giai điệu, lời ca đậm bản sắc văn hóa mà các bạn mang đến là nhịp cầu văn hóa, thể hiện sinh động sự gắn kết và hợp tác bền vững giữa báo chí Việt Nam và báo chí các nước trong khu vực.

Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026 thu hút 44 tiết mục đến từ các Hội Nhà báo, cơ quan báo chí trong cả nước cùng các đoàn nhà báo Lào, Thái Lan và Campuchia tham dự. Qua hai vòng tuyển chọn, 18 tiết mục xuất sắc nhất đã được lựa chọn góp mặt tại đêm chung kết.

Tiết mục hợp ca “Đất nước vươn mình” đã mở màn Đêm chung kết và trao giải Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng - Năm 2026”.

Các tác phẩm biểu diễn trong đêm chung kết ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và tôn vinh vẻ đẹp của nghề báo đã vang lên bằng cả niềm tự hào, sự đầu tư nghiêm túc và tính nghệ thuật cao: “Huyền thoại mẹ”, “Câu hò bên bờ Hiền Lương”, “Thăm bến Nhà Rồng”, “Trăng sáng đôi miền”, “Huế tình yêu của tôi”, “Nghề báo tôi yêu”, “Người Mèo ơn Đảng”, “Hải Phòng quê hương tôi”, “Hồ trên núi”, “Tự hào nghề báo của tôi”, “Mẹ tôi”, “Việt Nam kiêu hãnh - Dạo vòng Đồng Tháp”, “Kỷ vật của Ama”, “Mashup Tình ca - Tình em”, “Đẻ đất đẻ nước”… tạo không khí vô cùng sôi động với nhiều cảm xúc thăng hoa.

Kết thúc đêm chung kết, Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho nhà báo Doãn Thanh Tú (Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La) với tiết mục “Nghề báo tôi yêu”. Hai giải Nhì được trao cho: nhà báo Võ Thị Huyền Trang (Trung tâm Phát thanh, Truyền hình Quân đội) với tiết mục “Trăng sáng đôi miền” và hai nhà báo Trần Ngọc Thu Thảo - Nguyễn Tuấn Anh (Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng) với tiết mục “Hải Phòng quê hương tôi”. Ba giải Ba thuộc về các nhà báo: Phùng Thị Lan Hương (Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội) với tiết mục “Câu hò bên bờ Hiền Lương”; Tạ Hải Năm (Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh), với tiết mục “Hồ trên núi”; Giàng Thị Thanh (Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang) với tiết mục “Người Mèo ơn Đảng”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao các giải Khuyến khích và các giải phụ như: Tiết mục ấn tượng, Giọng hát triển vọng; đồng thời trao Giải Giao lưu - Cống hiến - Lan tỏa cho các đoàn Hội Nhà báo Lào, Thái Lan và Campuchia nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực cho thành công của mùa giải.

Khép lại đêm chung kết, những giai điệu âm nhạc vẫn tiếp tục lan tỏa cùng tình yêu nghề, tình đồng nghiệp và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam.