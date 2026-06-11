Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội cùng đại diện các bộ, ngành liên quan.

Chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu đặt công tác bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu trong tổng thể mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước; gắn với duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là một trong những trụ cột của mô hình phát triển mới mà Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

“Đầu tư cho môi trường là đầu tư cho tương lai”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy ứng phó sang chủ động kiến tạo phát triển; từ xử lý ô nhiễm, khắc phục hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; phát triển xanh, nâng cao khả năng chống chịu trước các tác động của biến đổi khí hậu và bảo đảm phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đặc biệt, mọi chủ trương, chính sách và giải pháp cần lấy con người làm trung tâm. Mục tiêu cao nhất không chỉ dừng ở việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật mà phải bảo đảm người dân được sống trong môi trường an toàn, trong lành, được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, sinh kế và tài sản trước các nguy cơ thiên tai và rủi ro khí hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân như ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, chất thải rắn, rác thải nhựa, ô nhiễm tại các làng nghề, cụm công nghiệp; đồng thời tăng cường các giải pháp ứng phó với ngập úng, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn.

Phát huy vai trò của khoa học công nghệ và dữ liệu số trong quản trị môi trường

Một trong những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh là yêu cầu tạo đột phá về thể chế, khoa học công nghệ và quản trị quốc gia trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

Theo đó, cần đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; xây dựng hệ thống dữ liệu số quốc gia về tài nguyên, môi trường và khí hậu; phát triển thị trường carbon; hoàn thiện các công cụ kinh tế trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo và quản trị rủi ro; chuyển mạnh từ phương thức quản lý hành chính truyền thống sang mô hình quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ số và cơ chế thị trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả; đồng thời huy động tối đa nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và hợp tác quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đầu tư cho môi trường và khí hậu chính là đầu tư cho sức khỏe nhân dân, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tương lai phát triển bền vững của đất nước. Ngân sách nhà nước cần giữ vai trò dẫn dắt, song phải tạo cơ chế đủ mạnh để thu hút tín dụng xanh, trái phiếu xanh, thị trường carbon, hợp tác công tư và các nguồn lực quốc tế.

Chủ động tham gia định hình các sáng kiến toàn cầu về khí hậu

Nhấn mạnh tính chất toàn cầu của các vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng Việt Nam cần tiếp tục chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế, tận dụng hiệu quả nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quản trị tiên tiến để phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Tuy nhiên, hợp tác quốc tế không chỉ dừng ở việc tiếp nhận hỗ trợ. Việt Nam cần nâng cao vai trò, chủ động tham gia xây dựng và định hình các sáng kiến, tiêu chuẩn và cơ chế hợp tác khu vực, toàn cầu về môi trường và khí hậu; qua đó khẳng định vị thế, uy tín và trách nhiệm của đất nước đối với các vấn đề chung của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý việc thực hiện các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu cần được triển khai trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam, bảo đảm lộ trình hợp lý, hài hòa giữa yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội với trách nhiệm quốc tế.

Những định hướng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đưa ra không chỉ thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình phát triển xanh, bền vững, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.