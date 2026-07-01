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Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:30 | 01/07/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Plasma, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), vừa hoàn thành thử nghiệm cụm nam châm siêu dẫn quy mô lớn trong khuôn khổ Dự án CRAFT (Comprehensive Research Facility for Fusion Technology - Cơ sở Nghiên cứu Toàn diện về Công nghệ Nhiệt hạch).
Các nhà khoa học kiểm tra cuộn dây điện từ trung tâm trên bệ thử nghiệm tại Trung tâm Siêu dẫn Nhiệt độ cao.
Các nhà khoa học Trung Quốc kiểm tra cuộn dây điện từ trung tâm trên bệ thử nghiệm tại Trung tâm Siêu dẫn Nhiệt độ cao.

Đây được xem là một trong những cột mốc kỹ thuật quan trọng nhất của chương trình phát triển năng lượng nhiệt hạch tại Trung Quốc sau gần bốn thập kỷ nghiên cứu.

Cụm thiết bị gồm hai thành phần cốt lõi là nam châm trường xuyến (Toroidal Field Magnet) và cuộn dây điện từ trung tâm (Central Solenoid).

Trong đó, nam châm trường xuyến đóng vai trò như một "chiếc lồng từ" khổng lồ bao quanh buồng phản ứng, tạo ra từ trường cực mạnh để giữ plasma - trạng thái vật chất có nhiệt độ lên tới hơn 100 triệu độ C - không tiếp xúc với thành lò phản ứng.

Việc duy trì plasma ổn định luôn được xem là thách thức lớn nhất của công nghệ nhiệt hạch, bởi nhiệt độ của plasma còn cao hơn cả lõi Mặt Trời. Nếu plasma chạm vào thành lò, toàn bộ cấu trúc có thể bị phá hủy chỉ trong thời gian rất ngắn.

Nhờ hệ thống từ trường siêu mạnh, các hạt mang điện trong plasma được dẫn hướng theo quỹ đạo xác định, hạn chế tối đa hiện tượng thất thoát năng lượng và bảo vệ thành lò khỏi các va chạm năng lượng cực lớn.

Nam châm lớn nhất từng được chế tạo

Theo các nhà nghiên cứu, nam châm trường xuyến vừa được thử nghiệm có chiều dài 21 m, rộng 12 m, cao 3,3 m và nặng tới 582 tấn, trở thành nam châm siêu dẫn lớn nhất thế giới từng được chế tạo.

Đáng chú ý, thiết bị có thể tích lớn hơn khoảng 1,3 lần và khả năng tích trữ năng lượng cao gấp 3 lần hệ thống tương tự đang được sử dụng tại Dự án Lò phản ứng Nhiệt hạch Thực nghiệm Quốc tế (ITER) ở miền Nam nước Pháp.

Theo nhà nghiên cứu Wu Yu, toàn bộ lò phản ứng sẽ sử dụng 16 cuộn nam châm trường xuyến ghép lại thành một hệ thống hoàn chỉnh. Mỗi cuộn có khả năng mang dòng điện lên tới 100 kiloampere và tạo ra từ trường mạnh 6,5 tesla tại tâm thiết bị.

Giám đốc Viện Vật lý Plasma Song Yuntao cho biết quá trình thiết kế và chế tạo cụm nam châm này kéo dài suốt 6 năm. Theo ông, đây hiện là thiết bị cùng loại có khả năng tích trữ năng lượng lớn nhất thế giới.

Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ vật liệu chủ chốt, từ thép chuyên dụng, vật liệu cách điện đến dây siêu dẫn đều được Trung Quốc tự nghiên cứu và sản xuất trong nước, thể hiện bước tiến lớn về năng lực làm chủ công nghệ lõi.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng thử nghiệm thành công cuộn dây điện từ trung tâm sử dụng công nghệ siêu dẫn nhiệt độ cao. Thiết bị này có nhiệm vụ khởi tạo và duy trì dòng điện plasma, đồng thời điều chỉnh linh hoạt cấu hình từ trường trong suốt quá trình vận hành lò phản ứng.

Tiến gần hơn mục tiêu phát triển nguồn năng lượng sạch gần như vô hạn

Dự án CRAFT là một phần trong chiến lược dài hạn của Trung Quốc nhằm phát triển công nghệ nhiệt hạch, nguồn năng lượng được đánh giá có tiềm năng thay thế nhiên liệu hóa thạch nhờ khả năng tạo ra lượng điện khổng lồ mà hầu như không phát thải khí nhà kính và tạo rất ít chất thải phóng xạ tồn dư.

Mục tiêu của dự án là xây dựng các công nghệ nền tảng cho những lò phản ứng nhiệt hạch thương mại trong tương lai, trong đó việc tạo và duy trì plasma ổn định ở nhiệt độ trên 100 triệu độ C là điều kiện tiên quyết.

Hành trình nghiên cứu tokamak siêu dẫn của Trung Quốc bắt đầu từ cuối thập niên 1970 khi nước này tiếp nhận lò phản ứng T-7 từ Liên Xô. Đến năm 1994, thiết bị được cải tiến thành HT-7, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới làm chủ công nghệ tokamak siêu dẫn, sau Nga, Pháp và Nhật Bản.

Năm 2006, Trung Quốc tiếp tục đưa vào vận hành EAST (Experimental Advanced Superconducting Tokamak), lò tokamak siêu dẫn hoàn toàn đầu tiên trên thế giới. Trong những năm gần đây, EAST liên tục lập nhiều kỷ lục về thời gian duy trì plasma nhiệt độ cao, tạo nền tảng quan trọng cho việc phát triển các lò phản ứng nhiệt hạch thế hệ mới.

Việc thử nghiệm thành công nam châm siêu dẫn lớn nhất thế giới không đồng nghĩa Trung Quốc đã tiến tới thương mại hóa điện nhiệt hạch. Tuy nhiên, đây được giới chuyên môn đánh giá là bước tiến kỹ thuật quan trọng, giúp giải quyết một trong những "nút thắt" lớn nhất của công nghệ nhiệt hạch và đưa tham vọng xây dựng "Mặt trời nhân tạo" tiến gần hơn tới hiện thực.

Trung Quốc Mặt trời nhân tạo nam châm siêu dẫn năng lượng nhiệt hạch thương mại hóa điện nhiệt hạch

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

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Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

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BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam