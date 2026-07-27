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CXMT lập kỷ lục IPO, cổ phiếu tăng gần 470% ngay phiên chào sàn

Thế Kiên

Thế Kiên

11:02 | 27/07/2026
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Nhà sản xuất chip nhớ Changxin Technology Group (CXMT) trở thành tâm điểm của thị trường vốn Trung Quốc khi cổ phiếu tăng gần 470% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn STAR Market. Đợt IPO trị giá gần 8,6 tỷ USD không chỉ lập kỷ lục lớn nhất châu Á trong năm 2026 mà còn phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư vào ngành bán dẫn Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực chip nhớ DRAM.
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CXMT lập kỷ lục IPO, cổ phiếu tăng gần 470% ngay phiên chào sàn
CXMT tăng gần 470% sau IPO lớn nhất châu Á năm 2026. Ảnh: Getty.

CXMT trở thành tâm điểm của thị trường vốn Trung Quốc

Nhà sản xuất chip nhớ Changxin Technology Group (CXMT) đã tạo nên cơn sốt trên thị trường chứng khoán khi cổ phiếu tăng khoảng 470% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên trên sàn STAR Market của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải.

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được định giá ở mức 8,66 nhân dân tệ/cổ phiếu, giúp công ty huy động 57,92 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 8,6 tỷ USD. Đây là đợt IPO lớn nhất châu Á tính từ đầu năm 2026.

Ngay khi mở cửa, cổ phiếu CXMT tăng lên trên 49 nhân dân tệ/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp lên khoảng 3,3 nghìn tỷ nhân dân tệ, vượt nhiều tập đoàn lớn khác tại Trung Quốc để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa cao nhất thị trường.

Thị trường đặt cược vào tương lai của ngành DRAM

Theo bản cáo bạch IPO, CXMT hiện chiếm 7,67% thị phần DRAM toàn cầu, tính theo doanh thu quý IV/2025.

DRAM là loại bộ nhớ tạm thời được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại, từ điện thoại thông minh, máy tính cá nhân đến máy chủ trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo.

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Được thành lập năm 2016 bởi Chủ tịch Zhu Yiming, CXMT cho biết sẽ sử dụng phần lớn số tiền huy động được để mở rộng năng lực sản xuất chip nhớ và đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh.

Kết quả kinh doanh gần đây cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Trong quý I năm nay, doanh nghiệp chuyển từ khoản lỗ 2,83 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước sang lợi nhuận hoạt động 35,43 tỷ nhân dân tệ.

Theo CXMT, kết quả này đến từ nhu cầu sức mạnh tính toán AI tiếp tục tăng trên toàn cầu và việc điều chỉnh năng lực sản xuất của các hãng chip lớn.

Việc niêm yết diễn ra trong bối cảnh CXMT nhận được nhiều sự chú ý sau các thông tin cho rằng Apple đã bắt đầu thử nghiệm chip nhớ DRAM của doanh nghiệp này cho các thiết bị bán tại thị trường Trung Quốc.

Nếu được thương mại hóa, đây sẽ là cột mốc quan trọng đối với CXMT, bởi Apple từ lâu được xem là một trong những khách hàng có tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất trong ngành điện tử.

Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức từ Apple về việc sử dụng DRAM của CXMT trên các sản phẩm thương mại.

Góc nhìn

Dù tăng trưởng rất nhanh, CXMT vẫn đang hoạt động trong một thị trường có mức độ cạnh tranh rất cao.

Ngành DRAM toàn cầu hiện chủ yếu do ba doanh nghiệp dẫn dắt gồm Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology. Ba hãng này kiểm soát phần lớn nguồn cung chip nhớ cao cấp phục vụ máy chủ AI, điện thoại thông minh và máy tính hiệu năng cao.

Trong vài năm gần đây, Trung Quốc liên tục đầu tư mạnh vào ngành bán dẫn nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài, đặc biệt sau khi Mỹ và các đồng minh siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ.

Việc CXMT huy động được lượng vốn kỷ lục được xem là tín hiệu cho thấy thị trường tài chính Trung Quốc đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng doanh nghiệp nội địa từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới.

Đà tăng gần 470% trong ngày giao dịch đầu tiên phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới đầu tư hơn là giá trị thực tại của doanh nghiệp. Thách thức lớn nhất của CXMT trong thời gian tới vẫn là duy trì tốc độ đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất chip nhớ tiên tiến và chứng minh khả năng cạnh tranh lâu dài trước Samsung Electronics, SK Hynix và Micron trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng quyết liệt.

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 ▲1400K 142,600 ▲1400K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Nghệ An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
Miếng SJC Thái Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,900 ▲150K 14,300 ▲150K
NL 99.99 13,000 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▼100K
Trang sức 99.9 13,490 ▲150K 14,190 ▲150K
Trang sức 99.99 13,500 ▲150K 14,200 ▲150K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 ▼1236K 14,302 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 ▼1236K 14,303 ▲150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,385 ▲1248K 1,425 ▲1284K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,385 ▲1248K 1,426 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,355 ▲1221K 1,405 ▲1266K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,109 ▲1485K 139,109 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,736 ▲86275K 105,536 ▲95095K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 859 ▼84020K 957 ▼93722K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,064 ▲916K 85,864 ▲916K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,227 ▼64168K 8,207 ▼72988K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,944 ▲625K 58,744 ▲625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 ▼1236K 143 ▼1272K
Cập nhật: 27/07/2026 11:45
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Cập nhật: 27/07/2026 11:45

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