Bloomberg trước đó đã đưa tin về hồ sơ mật và cho biết công ty có thể hướng tới mức định giá hơn 1,75 nghìn tỷ đô la. Ảnh minh họa: Getty.

Theo nguồn tin của nhà báo David Faber trên CNBC, SpaceX đã sử dụng hình thức nộp hồ sơ mật – cơ chế cho phép các công ty gửi báo cáo tài chính cho SEC xem xét trước khi công bố công khai. Bloomberg là hãng tin đầu tiên đưa tin về hồ sơ này và cho biết SpaceX có thể đặt mục tiêu định giá lên tới 1,75 nghìn tỷ USD, với kế hoạch niêm yết vào khoảng tháng Sáu.

Nếu đạt mức định giá này, SpaceX sẽ trở thành một trong những công ty có giá trị lớn nhất thế giới ngay khi lên sàn.

Tham vọng tạo nên thương vụ IPO lớn nhất lịch sử

Giới phân tích cho biết SpaceX có thể huy động tới 75 tỷ USD trong đợt IPO, cao gấp hơn ba lần thương vụ IPO lớn nhất từng diễn ra tại Mỹ – khi Alibaba Group huy động 22 tỷ USD năm 2014. Trước đó, Visa Inc. từng huy động gần 18 tỷ USD trong đợt IPO năm 2008.

Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc lịch sử không chỉ với SpaceX mà còn với toàn bộ thị trường vốn toàn cầu.

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SpaceX – từ startup tên lửa đến đế chế công nghệ – quốc phòng

Được Elon Musk thành lập năm 2002 với mục tiêu phát triển tên lửa tái sử dụng, SpaceX đã vươn lên trở thành đối tác phóng tàu vũ trụ lớn nhất của NASA sau khi cơ quan này kết thúc chương trình tàu con thoi vào năm 2011.

Theo tổ chức nghiên cứu FedScout, từ năm 2008 đến nay, SpaceX đã nhận hơn 24,4 tỷ USD từ các hợp đồng với chính phủ Mỹ, bao gồm NASA, Không quân và Lực lượng Vũ trụ Mỹ.

Trong năm 2025, SpaceX đã thực hiện 165 chuyến bay lên quỹ đạo, đồng thời tiếp tục thử nghiệm hệ thống tên lửa khổng lồ Starship Super Heavy – phương tiện được kỳ vọng phục vụ các sứ mệnh lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong tương lai.

Bên cạnh lĩnh vực phóng tên lửa, SpaceX còn vận hành dịch vụ internet vệ tinh Starlink với khoảng 10.000 vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp, trở thành một trong những mạng internet vệ tinh lớn nhất thế giới.

Elon Musk có thể lập kỷ lục chưa từng có

Nếu SpaceX niêm yết thành công, Elon Musk có thể trở thành người đầu tiên trong lịch sử điều hành hai công ty riêng biệt có giá trị vốn hóa thị trường trên 1.000 tỷ USD, bao gồm SpaceX và Tesla, Inc..

Theo Forbes, Musk hiện vẫn là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng khoảng 840 tỷ USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng thành công của IPO không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của SpaceX mà còn phụ thuộc vào điều kiện thị trường.

Reena Aggarwal, giáo sư tài chính tại Đại học Georgetown, cho rằng biến động thị trường gần đây – do căng thẳng địa chính trị và giá dầu tăng – có thể ảnh hưởng đến kế hoạch IPO.

“Bạn có thể có một công ty tuyệt vời, nhưng IPO vẫn có thể thất bại nếu thị trường quá biến động,” bà nói.

Dù vậy, giới chuyên gia vẫn tin rằng SpaceX sẽ thu hút sự quan tâm rất lớn từ nhà đầu tư cá nhân trên toàn thế giới.

“Sẽ không có nhiều công ty như SpaceX niêm yết trong nhiều năm tới. Với những ai muốn đầu tư vào Elon Musk, đây có thể là cơ hội hiếm có,” nhiều chuyên gia nhận định.